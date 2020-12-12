Жители Архангельской области променяли кинотеатры на смартфоны

МТС проанализировала данные по просмотрам онлайн-кинотеатра МТС ТВ и выяснила, как прошедший 2020 год изменил медиапотребление жителей Архангельской области. Зрители предпочитают использовать для просмотра Android-смартфоны, в среднем проводят у экрана больше 11 часов в месяц и любят приключения.
В карантинный год телезрители предпочли экраны смартфонов большим экранам. К такому выводу пришли аналитики МТС, проанализировав статистику использования приложения МТС ТВ в Архангельской области: 76% пользователей наслаждаются просмотром любимых фильмов на Android-смартфонах, еще 13% используют устройства Apple, 7% предпочитают приложение для Smart TV на телевизорах Samsung, остальные зрители используют для просмотра ПК, планшеты и телевизоры других производителей.
11,5 часов — именно столько времени в среднем проводит в онлайн-кинотеатре каждый зритель Поморья. Аналитики также отмечают, что количество времени, которое жители посвящают просмотру любимых фильмов и сериалов стало показало резкий рост в июне 2020 года, достигнув наивысшего значения к концу октября.
По данным аналитиков МТС ТВ, самым популярным фильмом года у жителей Архангельской области стала киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года «Мулан». Второе место занял боевик «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера», на третьей строчке оказалась отечественная комедия «Холоп». В список самых востребованных фильмов также попали «Холодное сердце 2», «Аладдин», «Веном», «Код 8», «Морские паразиты», «Джентельмены» и «Шугалей».
Среди многосерийных лент лидерство закрепилось у сериала «Сирена», на втором месте по числу просмотров «Акудама Драйв», третья строчка за «Содержанками». Четвертое место подели «Гранд» и «Игра престолов». Пятое место занял концерт группы «Мы». Зато шестое место поделили сразу 3 сериала: «Мир дикого Запада», «В изоляции» и «257 причин чтобы жить». На седьмом месте оказался «Доктор Хаус».
Еще одним трендом медиапотребления стал рост числа желающих смотреть телевидение со спутника. Аналитики отметили, что количество «тарелок» в Архангельской области в 2020 году выросло почти на четверть, при этом половина зрителей выбрала комплексное предложение, позволяющее не только обзавестись «космическим телевидением», но также скоростным мобильным интернетом. Эксперты связывают такую ситуацию с тем, что из-за ограничений многие жители Поморья предпочли перебраться в загородные дома.