Театр за колючкой. Осужденные коряжемской колонии дали сразу две премьеры

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) прошло сразу две премьеры.
Театральной студией "Маэстро", которая действует в учреждении, были подготовлены постановки для осужденных колонии. Самодеятельные артисты выступали в клубе ИК-5, а в отряды, где проживают отбывающие наказание, велась трансляция по кабельному телевидению.
Новогоднее представление "Ель" рассказало о том, как важно оберегать природу. Серьезную тему осужденные показали в юмористической манере, завершив повествование музыкальным номером. Зрители оценили актерскую игру героев и эффекты видеомонтажа, которые использовались в спектакле.
Рождественская история "Ночь перед Рождеством" стала вторым подарком от творческого коллектива студии. Постановка несет в себе юмор вперемешку с минимализмом и рассказывает о предрождественской поре, когда на землю спускаются разного рода магические силы. По сюжету два героя сквозь вьюгу пробираются к себе домой, рассуждая при этом о силах зла. Что произошло с ними дальше, стало для многих неожиданностью. Классическая музыка во время действия усиливала эффект погружения и сделала повествование более насыщенным.
А еще в архангельских ИК лепят из снега.