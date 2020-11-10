Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Театр за колючкой. Осужденные коряжемской колонии дали сразу две премьеры

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) прошло сразу две премьеры.

Театральной студией "Маэстро", которая действует в учреждении, были подготовлены постановки для осужденных колонии. Самодеятельные артисты выступали в клубе ИК-5, а  в отряды, где проживают отбывающие наказание, велась трансляция по кабельному телевидению.

Новогоднее представление "Ель" рассказало о том, как важно оберегать природу. Серьезную тему осужденные показали в юмористической манере, завершив повествование музыкальным номером. Зрители оценили актерскую игру героев и эффекты видеомонтажа, которые использовались в спектакле.

Рождественская история "Ночь перед Рождеством" стала вторым подарком от творческого коллектива студии. Постановка несет в себе юмор вперемешку с минимализмом и рассказывает о предрождественской поре, когда на землю спускаются разного рода магические силы. По сюжету два героя сквозь вьюгу пробираются к себе домой, рассуждая при этом о силах зла. Что произошло с ними дальше, стало для многих неожиданностью. Классическая музыка во время действия усиливала эффект погружения и сделала повествование более насыщенным.

А еще в архангельских ИК лепят из снега.

12 январь 11:38 | : Культура

Главные новости


"Для чего пришел на землю Спаситель?". Рождественское слово митрополита Корнилия
Как отмечают Рождество. Традиции и угощение

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (80)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20