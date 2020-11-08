В новогодние праздники заключенные Архангельской области лепили. Из снега

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области в дни новогодних каникул осужденные создавали снежные фигуры.
В исправительной колонии №16 (г. Онега) отбывающие наказание приняли участие в конкурсе "Символ года-2021". Главным условием было наличие в изготовленной экспозиции изображения символа наступившего года или поздравления с Новым годом. Жюри оценивало совместные работы каждого из отрядов. К выполнению снежных фигур осужденные отнеслись с фантазией. Каждая композиция отличалась своей особенностью, поэтому членами жюри было принято решение признать каждую снежную фигуру лучшей в своём исполнении. По итогам конкурса все осужденные, принимавшие участие в конкурсе, будут поощрены руководством учреждения. Также верующие осужденные отряда № 2 изготовили из снега поздравление с Рождеством Христовым и снежную композицию - сцену из жизни девы Марии. Для своей работы отбывающие наказание выбрали знакомый большинству сюжет - приношение даров волхвами младенцу Иисусу.
В исправительной колонии № 29 (п. Река Емца, Плесецкий район) были подведены итоги конкурса снежных фигур «Символ года». В творческом состязании приняли участие осужденные всех отрядов. Зима не радовала обилием снега, поэтому участникам пришлось постараться, чтобы фигуры украсили режимную территорию. Участники создавали снежных быков, а также главных зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочку. По итогам конкурса лучшей композицией была признана фигура быка, украшающая изолированный участок отряда №3.
В следственном изоляторе № 1 (г. Архангельск) прошел конкурс среди осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, по изготовлению снежного символа 2021 года. В назначенный день вооруженные сначала лопатами и скребками, а затем гуашью, акварелью и кисточками участники дружно начали работу по заранее заготовленным эскизам. В течение двух дней длился трудоемкий процесс. В результате на режимной территории следственного изолятора появились снежные фигуры снеговиков, быка и новогоднее поздравление.
В Областной больнице (г. Архангельск) осужденные своими руками из снега изготовили сцену Рождества Христова - «Рождественский вертеп».
Фото лучших работ из всех подразделений будут направлены в отдел воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН, где будут определены победители.