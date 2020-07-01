Кенозерский национальный парк получил федеральную лицензию на производство ремонтно-реставрационных работ

Лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Парк получил ещё в 2015 году, но из-за изменений в законодательстве её пришлось переоформить.
«В Кенозерье множество памятников деревянного зодчества. Все они нуждаются в поддержании, некоторые — в консервации и реставрации. Раньше подобные работы мы могли проводить только через подрядные организации, у которых была действующая лицензия. Теперь у нас снова есть законное право реставрировать объекты самостоятельно, силами наших квалифицированных специалистов. Мы счастливы, что вновь получили эту возможность, но не будем останавливаться на достигнутом. Следующий этап — получение лицензии на проектные работы», — сказала директор Парка Елена Шатковская.
В документ также добавили новый вид работ: ремонт и приспособление объектов культурного наследия. Это означает, что Парку разрешено своими силами ремонтировать и приспосабливать памятники под различные цели, например, под создание экспозиций. Лицензия действует бессрочно.
Процесс получения или переоформления такого разрешения занимает немало времени. Кенозерский национальный парк работал над получением необходимых документов и предпринимал попытки переоформить лицензию с 2018 года. Министерство культуры тщательно проверяет документы на соответствие лицензионным требованиям. Последняя заявка, несмотря на пандемию, была одобрена в кратчайшие сроки. И теперь, в оставшийся летний период, Парк сможет воспользоваться лицензией и провести запланированные противоаварийные работы на нескольких памятниках.
Уже в августе в деревне Зехнова специалисты Парка совместно с волонтёрами восстановят лемех на главке часовни апостола и евангелиста Иоанна Богослова конца XVIII века. В той же деревне будут проведены сложные и трудоёмкие работы по замене водопроводящего тракта на водяной мельнице конца ХIХ — начала ХХ века.
Также в этом году заменят кровли, отремонтируют основание крыльца и восстановят лемех на главке часовни святого Пророка Илии начала XIX века, расположенной недалеко от посёлка Усть-Поча.
Напомним, Кенозерский национальный парк — единственный национальный парк в российской системе федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России, который при организации взял на свой баланс десятки памятников архитектуры, среди них шедевры русского деревянного зодчества XVIII века. К 1991 году состояние многих памятников было аварийным, а финансирование реставрационных работ практически отсутствовало. Тем не менее, реставрационные работы, выполняемые собственными силами и с привлечением волонтёрских десантов, не прекращались ни на один год. Парк обладает уникальной реставрационной практикой: в 2002 году впервые в России осуществлён лифтинг 200-тонной летней шатровой церкви Почезерского храмового комплекса XVIII века для замены венцов в теле памятника, не прибегая к его раскатке; впервые в России восстановлена действующая водяная мельница образца XIX – начала XX века. Полностью отреставрированы 23 памятника деревянной архитектуры, на 24 проведены противоаварийные и консервационные работы. Важно, что в производстве работ принимают участие местные плотники. После завершения реставрации памятники в пользование получает местное сообщество, жители деревень являются их хранителями.