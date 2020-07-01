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На мусорной свалке в Онежском Поморье нашли раритетные вещи

Вещи, которые нынешний владелец посчитал ненужными, оказались настоящим кладом. Лекало для обуви и ящик для инструментов первой половины XX века обнаружили среди мусора, но скоро они станут экспонатами одного из музеев национального парка «Онежское Поморье».

Находку сделала сотрудница национального парка Надежда Иниева. Вместе с волонтёрами она отделяла неперерабатываемые отходы от вторсырья на свалке недалеко от деревни Лопшеньги Приморского района.

Рядом с мусорными мешками девушка заметила деревянный предмет необычной формы. Оказалось, что это лекало, использовавшееся одним из местных мастеров для пошива обуви. На предмете остались даже насечки, по которым помор определял длину стежка. Рядом с лекалом лежал небольшой ящик для инструментов.

На обоих артефактах сохранились авторские надписи, на ящике указана и дата создания — «сентябрю 10 дня 1947 г». Такие предметы особенно ценятся в музейной сфере.

«Поморы Онежского полуострова во время долгих “сидений” на тонях на сёмужьем промысле занимались изготовлением различных необходимых в быту вещей. У каждого мастера был свой набор инструментов и материалов, а, чтобы не перепутать, зачастую их маркировали, указывали свои инициалы и год. Эти интересные предметы, найденные в окрестностях Лопшеньги, обязательно будут показываться в экспозиции в Визит-центре этой деревни. И очень нужно в подписях к экспонатам увековечить имя их владельца — лопшеньгского мастера или мастеров, так как непонятно — одному или разным людям эти два предмета принадлежали. Кстати, эта история — прекрасный повод ещё раз напомнить о том, как важно сохранять подобные вещи, которые мы с благодарностью примем в музейный фонд национального парка “Онежское Поморье” и покажем в музее. Такие предметы — тоже часть истории и культуры территории», — отметила Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский», в которое входит «Онежское Поморье».

Расшифровать надписи на находках пока не удалось. На первый взгляд это всего лишь набор букв. Вероятно, в одном из сокращений скрываются инициалы автора или владельца. Сейчас администрация национального парка обратилась к жителям Онежского полуострова с просьбой помочь определить, какому поморскому мастеру могли принадлежать найденные вещи.  

25 июль 08:18 | : Культура

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