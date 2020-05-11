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Народный театр из Каргополя получил национальный грант

Завершились отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!». Решением жюри определены 20 коллективов-лауреатов – обладателей грантов национального проекта «Культура». В номинации «Театральные коллективы» среди семи победителей народный самодеятельный коллектив из Архангельской  области города Каргополь - «Каргопольский народный театр».

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках национального проекта «Культура» с 2019 года. В 2020 году фестиваль проходит в номинации «Культура – это мы!».

Организаторы конкурса – Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Зональный отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов состоялся в мае 2020 года в формате видеоконкурса. В нем приняли участие 255 коллективов из 85 регионов Российской Федерации.
Архангельскую область представили четыре: детский образцовый цирк «Весар», народный театр города Каргополя, Архангельская хоровая капелла, детский образцовый хореографический ансамбль «Россиянка». Все они – победители областных конкурсов, имеющие звание «Народный» и «Образцовый».

В финал вышло 60 коллективов, из которых  20 стали Лауреатами. В их числе  — четыре хореографических коллектива, три цирка, семь театральных объединений, два хора и четыре духовых оркестра. Они представляют разные регионы страны. В  список «лучших» вошел и народный театр из Каргополя.

История становления и развития Каргопольского театра начинается со второй половины XIX века. В 1977 году Каргопольскому театру присвоено звание «народный самодеятельный коллектив». В репертуаре трупы пьесы для детей и взрослых, произведения зарубежной и русской классики, современных авторов. Каргопольские артисты - неоднократные победители

областного фестиваля народных театров и театральных коллективов «Театральные встречи». На Всероссийском фестивале – конкурсе самодеятельный  коллектив  представил отрывок из спектакля по пьесе Николай Эрдман «Самоубийца».
Театральная номинация была самой многочисленной – 72 участника.
По словам руководителя Каргопольского театра Ирины Ромашиной выход в финал и победа в таком  престижном конкурсе были для них «полной неожиданностью».

Все 20 лауреатов получат гранты в размере 2 миллионов рублей, которые смогут направить на обновление материально-технической базы или организацию гастролей.

Остальные финалисты награждаются  дипломами I степени и вместе с победителями примут участие в торжественных заключительных мероприятиях, которые должны пройти в Москве осенью, если позволит эпидемиологическая обстановка.


 «На грантовую мы поддержку планируем приобрести головные микрофоны для всего состава народного театра для  постановок музыкальных спектаклей и на открытых площадках. Также новейшее световое оборудование, сценическую мебель, костюмы, обувь, парики для новых спектаклей классического репертуара», - рассказала руководитель Каргопольского народного театра Ирина Ромашина.  


Напомним, на проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиардов рублей. В него входят три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». За шесть лет, на протяжении которых будет проводиться фестиваль-конкурс, 120 коллективов-победителей станут получателями грантов. Фестиваль направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи.
Заявки от Архангельской области формирует региональное Министерство культуры и областной Дом народного творчества.

    

16 июль 14:45 | : Культура

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