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Киноакция «Сквозь время» - дискуссия начнется через полчаса

В 18:00 подключайтесь к разговору в прямом эфире. Оставляйте комментарии, делитесь мнениями. Будет интересно. Состав экспертов на фото.

Обсуждаемые фильмы относятся к признанной советской киноклассике – «Летят журавли», «Горячий снег», «Баллада о солдате», «Актриса», «Жила-была девочка».

Вместе с историками, режиссерами, кинокритиками из Архангельска, Санкт - Петербурга, Москвы, Еревана поговорим о том, в чем отличие военных фильмов, снятых в 20- ом веке от сегодняшних, какими способами донести до современного человека правду истории....
В 18:00 заходите в группы ВКонтакте САФУ, Волонтёрский центр САФУ, группу Arctic open в соцсетях и на Arctic open ютюб.  

Партнер трансляции - студия ИНФИЛЬМ

             

23 июнь 17:30 | : Культура

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