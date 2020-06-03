Киноакция «Сквозь время» - дискуссия начнется через полчаса

В 18:00 подключайтесь к разговору в прямом эфире. Оставляйте комментарии, делитесь мнениями. Будет интересно. Состав экспертов на фото.
Обсуждаемые фильмы относятся к признанной советской киноклассике – «Летят журавли», «Горячий снег», «Баллада о солдате», «Актриса», «Жила-была девочка».
Вместе с историками, режиссерами, кинокритиками из Архангельска, Санкт - Петербурга, Москвы, Еревана поговорим о том, в чем отличие военных фильмов, снятых в 20- ом веке от сегодняшних, какими способами донести до современного человека правду истории....
В 18:00 заходите в группы ВКонтакте САФУ, Волонтёрский центр САФУ, группу Arctic open в соцсетях и на Arctic open ютюб.
Партнер трансляции - студия ИНФИЛЬМ