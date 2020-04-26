Кинофестивали периода коронавируса

Кинопоказ полностью ушел в интернет и неизвестно, когда оттуда вернется…
За ним последовали и кинофестивали.
Одна из крупнейших киносетей России «Мираж Синема» совместно с продюсерским центром Potential объявили о создании онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран» www.big-screen.ru. Главным призом фестиваля станет широкий прокат фильмов-победителей в сети кинотеатров «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.
Основная идея фестиваля – дать авторским и независимым фильмам российского производства, а также фильмам молодых и начинающих режиссеров возможность выйти на рынок и заявить о себе широким прокатом. В «мирное время» это сделать сложнее из-за конкуренции в лице мировых блокбастеров и высокобюджетных премьер.
Виктор Рудман, Генеральный директор сети кинотеатров «Мираж Синема»: «Сейчас все крупные релизы перенесены на конец 2020 и далее на 2021 год. Ситуация такова, что даже когда кинотеатры откроются, смотреть будет практически нечего - появится «репертуарное окно». Именно это окно наша киносеть хочет сделать дверью в кинобизнес для незамеченных ранее, а также новых авторских фильмов и их создателей».
В конкурсную программу фестиваля войдут как полнометражные, так и короткометражные игровые фильмы со зрительским потенциалом. Сбор заявок продлится до 10 июня 2020 года. Сам фестиваль пройдёт с 28 июня по 4 июля в онлайн-формате. В течение 6 дней зрители вместе с жюри смогут посмотреть и дать свою оценку фильмам-участникам. Просмотр программы будет бесплатным. Среди зрителей разыграют специальные призы от организаторов фестиваля, включая год бесплатного кино в «Мираж Синема» и годовые доступы ко всем лекциям на киноплатформе продюсерского центра Potential.
В состав жюри вошли представители разных отраслей киноиндустрии:
Павел Руминов – режиссер, сценарист («Успех», «Статус: Свободен», «Про любовь. Только для
взрослых», «Мертвые дочери», «Я буду рядом»)
Борис Гуц – режиссер («Смерть нам к лицу», «Фагот», «Арбузные корки»)
Юлия Мишкинене – продюсер («Очень женские истории», «Салют-7», «Интимные места»)
Никита Тарасов – актер (сериалы «Кухня», «Колл-центр», «Проект Анна Николаевна»)
Владислав Пастернак – продюсер, глава кинокомпании HGG
Иван Соснин – режиссер, сценарист, сооснователь студии Red Pepper Film, лауреат премии «Золотой Орел 2019» за лучший короткометражный фильм («Интервью»)
Егор Беликов – кинокритик, редактор сайта «Искусство кино»
Нина Ромодановская – главный редактор ProfiCinema.ru
Жан Просянов – главный редактор Кино-Театр.Ру
Виктор Рудман – генеральный директор сети кинотеатров «Мираж Синема»
Ирина Обидова – креативный продюсер продюсерского центра Potential и Российского рынка кинопроектов Potential Project Market