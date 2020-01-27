Бей первым, Федя! Рецензия на фильм «Вторжение» Фёдора Бондарчука

Всегда забавно смотреть продолжение того, что не понравилось уже в первом варианте.
Тем более, когда понимаешь – снятое, дай бог, в начале прошлого года, по ходу монтажа, озвучания и постпродакшн приобрело особую актуальность.
Напомню, в первой части дилогии (не дай бог, если трилогии) Бондарчука-младшего сбылось то, о чём каждый из нас мечтал с детства – контакт с инопланетным разумом. Увы, это оказались не милые черепашки, «на лицо ужасные, добрые внутри» как в «ET», и даже не противные тараканы из «Звёздного десанта», а что-то уж совсем монструозное, в скафандры упакованное. Которое, хоть и случайно к нам залетело, но походя решило уничтожить такой прекрасный город, как Москва.
Москву, а заодно и всё человечество, могла спасти чертановская гопота под ксенофобские лозунги, первой приняв бой. Во время просмотра лично у меня создавалось неприятное ощущение, что эти лихие парни с окраины (хотя какая Чертаново окраина?!) в День ВДВ также дружно и бесстрашно пойдут громить прилавки с дынями-арбузами (ещё не забыли про такое?) – «Москва для москвичей!».
Впрочем, в тот раз сценаристы вовремя остановились и пошли по проторенному классиками пути – этот мир спасёт только любовь. Любовь малолетки из приличной (но не полноценной) семьи коменданта столицы к инопланетянину, вовремя принявшему человеческое обличие. В конце фильма Ромео, предавший ради чувств свою расу, исчезает предположительно в сторону собственной галактики, Джульетта, так и не понятая железобетонным отцом в погонах, остаётся тосковать на Земле. Я бы это не назвал открытым финалом, продюсеры явно ждали коммерческого эффекта от проката…
…который превзошёл самые смелые ожидания, покрыв расходы на производство раз в пять. Продолжение так и напрашивалось, кто бросит в них за это камень?!
Прошло какое-то время. Влюблённая Юля-«Джуля» с тоской смотрит в звёздное небо, пытаясь получить законченное образование. Оставшееся от учёбы время она проводит в научно-исследовательском институте в качестве собаки Стрелки, вернувшейся из космоса (прямой парафраз с судьбами Терешковой и её дочери), учёные пытаются выудить из её подсознания всё возможное, чтобы понять, как противостоять в случае повторения контакта инопланетной агрессии. В свободное же время… напивается вдрызг, что обычно и делают сильные русские женщины в тоске по мужскому плечу (слабые бьются в истерике).
Папа дорос до генерала, сохранил железную выдержку, которая печатью лежит на его офицерском челе, с достоинством несёт карму звёздного отца и всегда готов к новому вторжению.
Третий участник первой фантасмагории, чуть было не ставший причиной звёздных войн, сполна получил за свою ненужную рефлексию. Первый же взгляд на этого персонажа вездеснимающегося (по аналогии с вездесущим) Александра Петрова наводит на мысль о графе Монтекристо… вернее, об аббате Фарио… только так могут выглядеть люди после длительного заточения в темнице. Пусть и белой, стеклянной, типа отдельной палаты в психушке. Над ним тоже ставят разные опыты, к которым бывший чертановский заводила относится с иронией висельника.
Ещё один член этой земной мишпухи – молодой бодигард, приставленный к Юлии и чем-то по гроб жизни обязанный её отцу. С внешностью бандюгана из нашумевшего на последнем «Кинотавре» «Быка» (неисповедимы пути шпаны). Нет, не влюблённый в подопечную, но чётко исполняющий свои прямые служебные обязанности. По ходу фильма пострадавший от психотропного инопланетного воздействия. В чём, на мой взгляд, и заключается главная задумка сиквела.
И тут, откуда не возьмись, появляется в человечьем образе Ромео-Харитоша. Оказывается, он, как подпольщик, сидел где-то на конспиративной даче в Подмосковье, выжидая, когда его же братья по разуму соберутся изничтожить возлюбленную. Зачем нужна была столь долгая конспирация, ведь девушка чуть не спилась?! Кто ведает…
Долго рассуждать на тему художественных достоинств «Вторжения» считаю излишним. Сиквел ухитрился собрать все штампы близкой ему по форме американской кинофантастики – что-то из «Людей в чёрном» (погоня пешего бодигарда за автомобилем на автопилоте), что-то из «Дня независимости», что-то от «Формулы воды» и «Геошторма», земные скафандры инопланетных пришельцев (хотя их и называют «экзоскелетами», ничего общего), как и в прошлый раз вызывают ассоциации с «Трансформерами». То, что хорошо в оригинале, при не самом умелом повторе смотрится жалко.
Хотя, справедливости ради, сами компьютерные технологии в отечественном кино продвинулись… что неудивительно при мировом прогрессе в этой сфере. Беда другая. Во второй серии даже по сравнению с первой ещё меньше смысла в происходящем на экране. В «Приближении» хотя бы понятно – корабль пришельцев подбили зоркие российские «стрижи», он спикировал на Чертаново и стал вести себя так, как ведут все диверсанты в тылу врага. Во «Вторжении» сценаристы поленились внятно объяснить – какую такую опасность для космоса представляет девочка Юля, что её надо немедленно уничтожить, причём обязательно руками соотечественников. Могла совратить всех пилотов звёздного десанта?
Но приступ гомерического смеха (явно не предусмотренный сценарием) у автора вызвал центральный момент сиквела. А именно – инопланетный интеллект захватывает земное информационное пространство (всемирное или только российское, осталось за кадром). Гаджеты ещё полбеды, враги замахнулись на самое-самое… на телевидение, создав клон Сергея Брилёва (за какие грехи нам такое!). Который также вещает, как по писанному, но не то, что пустили через телесуфлёр редакторы канала. Гвоздь в взбесившееся информационное пространство забивает старенький наборщик «Комсомольской правды», удовлетворённо бормоча под нос – «наша взяла».
К чему такой сюжетный ход? А к тому – последние мировые бунты происходят с помощью гаджетов. Не нужно захватывать телевидение, как в 93-м, достаточно выпустить воззвание к своим сторонникам в соцсетях. Так было и в Иране, и в Турции, и прошлым летом в Москве. Правда, из этого ничего толком не вышло… но это пока. Главное, объяснить благодарному российскому зрителю, что к любым нехорошим действиям его подталкивают враждебные силы. Неважно, оппозиционные или инопланетные.
Впрочем, призывы нарушить заповедь «не убий!» к особому эффекту не привели, россияне оказались чересчур миролюбивы. Для убедительности пришлось кое-что разрушить. Примерно пол-Москвы. Эх, режиссёрскому батьке такой бы масштаб на «Войне и мире»!
У Феди Бондарчука несколько ипостасей. Он и актёр, и режиссёр, и общественный деятель, часто призывающий к тому, что пропагандируется действующей властью. В этом качестве его и использовали, дав на производстве фантастической шняги фантастические деньги – бей первым по гадам, Федя!
Федя и ударил, как мог. Правительство управляет страной из бункера, куда никаким лучам не добраться, в условиях обрушения Мировой Сети. Простым россиянам наука – верить только тому, что написано в газетах (за исключением «Новой»), интернет-пространство ненадёжно. В стране с непредсказуемым прошлым (см. «Союз спасения») будущее также неочевидное.
«Вторжение» свою задачу выполнило частично. Промыло мозги ограниченному количеству россиян, потребителям попкорна. Невелика потеря для российского общества…
Кино заканчивается на самом краю России, дальше по прямой только Америка. И странная фраза Харитоши – «мы с Юлей будем искать более безопасное место»… неужели подразумевается трилогия?!
Успокаивает одно – героя Петрова наконец-то завалили. А какое без Петрова может быть кино?
Леонид Черток