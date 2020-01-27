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По законам жанра. Русская церковь приступает к выпуску телевизионных ток-шоу

Телеканал «Спас» 17 февраля в 22:15 представит аналитическое ток-шоу «Реакция».

Каждый вечер с понедельника по пятницу журналист, политолог Елена Жосул и ее гости будут оценивать самые громкие темы дня и отвечать на вопрос – как реагирует Церковь на вызовы современного мира? — сообщили в пресс-службе телеканала.

«Очень часто реакция Церкви на актуальные вопросы общества кому-то не нравится, бывает не понята или может показаться неожиданной. Зачастую это слово разной степени громкости, яркости, зачастую это действие в виде помощи кому-то, а зачастую это молитва — исключительный, специфический вид реакции, свойственной только Церкви и очень часто оказывающейся гораздо более действенной», — сказала Елена Жосул.

Она подчеркнула, что задача новой программы — «приучить наше общество и познакомить нашего зрителя с реакцией нашей Церкви и сделать для него привычной саму мысль о том, что Церковь никогда не остается в ситуации пассивного бездействия, но всегда реагирует на то, что тревожит современного человека».

Гостями первого выпуска станут журналист Михаил Тюренков, иерей Павел Островский, публицист Сергей Худиев и академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.

(по материалам Архангельской епархии)

 

18 февраль 10:30 | : Культура / Верую

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