По законам жанра. Русская церковь приступает к выпуску телевизионных ток-шоу

Телеканал «Спас» 17 февраля в 22:15 представит аналитическое ток-шоу «Реакция».
Каждый вечер с понедельника по пятницу журналист, политолог Елена Жосул и ее гости будут оценивать самые громкие темы дня и отвечать на вопрос – как реагирует Церковь на вызовы современного мира? — сообщили в пресс-службе телеканала.
«Очень часто реакция Церкви на актуальные вопросы общества кому-то не нравится, бывает не понята или может показаться неожиданной. Зачастую это слово разной степени громкости, яркости, зачастую это действие в виде помощи кому-то, а зачастую это молитва — исключительный, специфический вид реакции, свойственной только Церкви и очень часто оказывающейся гораздо более действенной», — сказала Елена Жосул.
Она подчеркнула, что задача новой программы — «приучить наше общество и познакомить нашего зрителя с реакцией нашей Церкви и сделать для него привычной саму мысль о том, что Церковь никогда не остается в ситуации пассивного бездействия, но всегда реагирует на то, что тревожит современного человека».
Гостями первого выпуска станут журналист Михаил Тюренков, иерей Павел Островский, публицист Сергей Худиев и академик Российской академии художеств Сергей Заграевский.
(по материалам Архангельской епархии)