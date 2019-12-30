Прославленный военный духовой оркестр из Костромы даст в Архангельске единственный концерт

Оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко - один из наиболее ярких коллективов военно-учебных заведений Вооруженных сил России. 29 февраля в Архангельске в зале областного Дома народного творчества музыканты из Костромы представят северянам концертную программу «Оркестра праздничная медь…». (12+)
Два года назад военному оркестру им. С.К. Тимошенко исполнилось 50 лет, и на протяжении всего этого времени музыканты неизменно демонстрируют профессиональное мастерство, талант и служение высокому искусству.
Коллектив участвовал в съемках художественного фильма «Жестокий романс», духовой музыкой встречал Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В разные годы оркестр выступал с народной артисткой СССР, композитором Александрой Пахмутовой, поэтом Николем Добронравовым, народным артистом РФ композитором, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, народным артистом РФ, певцом Львом Лещенко, эстрадной певицей Алисой Мон; человеком – оркестром, мультиинструменталистом Вениамином Мясоедовым. С 2010 года военный, духовой оркестр имени С.К. Тимошенко – постоянный участник парадов Победы на Красной площади в Москве.
Немалая заслуга успеха и популярности оркестра принадлежит каждому из его участников, солистам, музыкантам и, конечно, руководителю – подполковнику, заслуженному работнику культуры РФ, педагогу, доценту, писателю-краеведу Эдуарду Григорьевичу Клейну. Деятельность военного дирижера он совмещает с научной работой и является автором книг и многих статей по истории военной музыки.
Дважды музыканты приезжали в столицу Поморья, чтобы принять участие в фестивале духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Основа репертуара костромского коллектива – военные марши. Но музыканты виртуозно исполняют и хоровые произведения, увертюры, джаз, эстраду, рок и, конечно, классику. По словам дирижера оркестра Эдуарда Клейна, они «стараются воспитывать публику оригинальной духовой, патриотической, классической, проверенной временем музыкой».
Вот и 29 февраля, накануне весеннего праздника 8 Марта, костромичи порадуют северян новой концертной программой «Оркестра праздничная медь…».
В исполнении военного духового оркестра прозвучат известные и популярные песни, марши, вальсы композиторов Василия Соловьева-Седого, Бориса Мокроусова, Александры Пахмутовой, Аркадия Островского, Муслима Магомаева, Евгения Жарковского, Петра Тодоровского, Виктора Плешака, Фредди Меркьюри, Рудольфо Фальво.
Среди них мелодии из художественных фильмов советской эпохи: «Звезда пленительного счастья», «О бедном гусаре замолвите слово», «Счастливого плавания», «По главной улице с оркестром».
Военный оркестр Костромы славен своими солистами музыкантами и певцами, многие из которых лауреаты и участники российских и международных конкурсов. Это Илья Перов – трубач-виртуоз - и самый юный военный музыкант, домбрист Сергей Круглов. Украшением концерта станет выступление в сопровождении оркестра юных костромичей, финалистов российских телевизионных музыкальных шоу - проектов «Ты супер!», «Детская новая волна» Евгения Бойцова и «Голос. Дети» Алисии Джеймс.
Преподаватель Московского военного музыкального училища, солист Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, лауреат международных конкурсов Иван Корпан так охарактеризовал военный оркестр из Костромы: «Замечательный коллектив, большой творческий потенциал, замечательные музыканты во главе с классным дирижером. Я надеюсь, что этот коллектив будет нести духовое искусство в народ».
Выступление костромичей в Архангельске завершит гастрольный тур коллектива. Буквально через несколько дней после этого концерта оркестр Военной Академии им. С.К. Тимошенко отправится в Москву для участия в подготовке юбилейного Парада Победы на Красной площади.
В столице Поморья концерт пройдет в рамках плана мероприятий по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурной сфере между администрацией Костромской области и Правительством Архангельской области.
Духовой оркестр из Костромы покорит яркостью звучания, зрелищностью исполнения, праздничными мундирами и блеском духовых, а мастерство военных музыкантов, их харизматичность, артистизм обязательно наполнят зрителя энергией, подарят приподнятое, весеннее настроение.
Впереди красивые праздники - 23 февраля, так и на 8 Марта.
Билет на выступление известного духового коллектива - прекрасный подарок любимым и близким людям.
Концерт «Оркестра праздничная медь…» состоится 29 февраля в 1 6 часов в зале Дома народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина 1.
Справки по телефону: 21-40-43, 44-15-30.
Билеты уже в продаже.
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