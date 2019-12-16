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Мы вместе! Архангельский Фестиваль молодых исполнителей в помощь Алексею Липницкому

Как мы уже писали, Алексей Липницкий, талантливый веб-дизайнер и журналист из Архангельска, мужественно борется с четвертой стадией рака.

Алексей открыл свой видеоблог в помощь людям, попавшим волею судьбы в аналогичную ситуацию.

Но ему самому сейчас нужна помощь. Финансовая.

Ежегодный Фестиваль молодых исполнителей в Архангельске, организуемый Поморской филармонией, на этот раз будет посвящен поддержке Алексея Липницкого в его борьбе с недугом.

Часть средств от продажи билетов будет отправлено на лечение Алексея.

Музыканты-участники фестиваля (Неизвестный Композитор, Илья Ершов, Ольга Голдобина, др.) запишут видео в поддержку Алексея и будут со сцены перед своими концертами направлять на реквизиты помощи.

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов: Это очень утилитарные, но, надеюсь, эффективные решения: мы рассчитываем, что об Алексее и его силе духа узнают по меньшей мере ещё 2 000 человек.
Зачем мы это делаем? Семья Липницких – большие друзья филармонии (кстати, наш новый сайт полностью сделал как раз Алексей), а друзья должны познаваться… сами знаете в чём.

30 январь 08:40 | : Культура

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