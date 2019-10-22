«Почему союзные конвои пошли в Мурманск?». Уроки истории

Лекция с таким названием пройдет сегодня в Северном морском музее. Она продолжит цикл исследований неизвестных страницах 1941 года на Севере. Первая – почему «Дервиш» пришел именно в Архангельск – состоялась 31 августа этого года.
29 ноября 1941 года в связи с резким понижением температуры до -30 градусов началось образование тяжелого льда в Белом море. По приказу контр-адмирала Р. Бевана 6-я флотилия английских тральщиков, была переведена из Архангельска в Кольский залив. Также туда были переведены 8 катерных тральщиков и 5 сторожевых катеров Беломорской военной флотилии.
30 ноября Государственный комитет обороны СССР принимает постановление №979сс
«О вооружении судов ледокольного флота в Белом море». К концу 1941 года план «Барбаросса» на северном участке Восточного фронта потерпел полный провал: немцы и финны не только не вышли к Архангельску, но и не смогли взять Полярный и Мурманск, ни перерезать Кировскую железную дорогу, ни выйти к побережью Белого моря. Битва за Арктику продолжалась еще долгие 3,5 года.
Итак, всех интересующихся ждут по адресу: Архангельск, Набережная Северной Двины, 80 в 17.00.
О лекторе-исследователе:
Георгий Гудим-Левкович - Родился 18 декабря 1973 года в Архангельске. Окончил с отличием исторический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ в Москве
по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1992 года работал в СМИ: ассистент режиссера ГТРК «Поморье», заместитель главного редактора по ТВ ООО «АТК-Медиа». Преподавал в Поморском госуниверситете и Архангельском гостехуниверситете. С 2006 по 2016 год работал в мэрии г. Архангельска: прошел путь от ведущего специалиста до начальника пресс-службы, которую возглавлял шесть лет. С апреля 2016 года - заместитель генерального директора по связям с общественностью строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест». Преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью» Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова, председатель Госкомиссии по защите выпускных квалификационных работ студентов отделения «Реклама и связи с общественностью». Автор более 70 научных публикаций. Награжден Почетными грамотами Архангельского областного Собрания депутатов, мэрии г. Архангельска, благодарностями губернатора Архангельской области, мэра г. Архангельска, нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2010 г.»