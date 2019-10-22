Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Arctic Open в Северодвинске: Спешите видеть!

Кинозалы Центрального универмага предлагают северодвинцам просмотр уникальных фильмов.

5 декабря зрителей ждёт премьера художественного фильма-драмы «Бог существует, её имя Петруния» (Македония, 2019 год, режиссёр Теона Стругар Митевска, категория 18+).

Фильм представит продюсер, художник-постановщик Вук Митевски. Вход бесплатный. Пригласительные можно получить в кассе, их количество ограничено.

Кроме этого, Вук Митевски в рамках своей встречи со зителем в Северодвинске после показа фильма "Бог существует, её имя-Петруния" представит свой новый анимационный фильм One of Many / «Один из многих» / Севеная Македония /2019 /анимационный фильм /11 мин./.

Одна из точек в маршруте Балканского миграционного пути - Македония - прямой свидетель страданий тысяч людей. Анимационный фильм “Один из многих " рассказывает зрителям историю любви, развивающуюся на фоне “кризиса беженцев”. Ужас, страх и боль представлены в анимации через визуальные метафоры и абстрактные образы, что делает историю более поэтической, а жестокость реальности менее буквальной. Фильм будет представлен во время встречи Вука Митевски со зрителем после показа картины «Бог существует, ее имя Петруния». Модератор встечи Алексей Медведев-отборщик международной программы ARCTIC OPEN, кинокритик, авторский переводчик, киноотборщик фестивалей; директор конкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку», программный директор кинофестиваля «Край света».

Справка: Вук Митевски- художник, постановщик, аниматор. Родился в Скопье, Македония. В 2005 году окончил Беннингтонский колледж, США, специализация скульптура, живопись и сценография. Жил в Нью-Йорке, где в 2006 году состоялась его персональная выставка монументальной живописи "Святые". Позже Вук вернулся в Македонию, чтобы работать сценографом на художественных фильмах сестры, режиссера Теоны Стругар Митевска. Анимационные фильмы основа его творчества и вдохновения. Его работы — участники и призеры многочисленных европейских фестивалей. В 2019 году он завершил анимационный проект «Один из многих», над которым работал 2 года.

6 декабря будет показан фильм-драма  «Однажды в Трубчевске» (Россия, 2019 год, режиссер Лариса Садилова, категория 16+). На встречу со зрителями приедут режиссёр Лариса Садилова и продюсер Рустам Ахадов.

Фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" в 2019 году был пердставлен на Кенотавре, завоевал главный приз на юбилейном X Международном Фестивале кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», был представлен на Каннском кинофестивале в номинации "Особый взгляд Каннского кинофестиваля", Артистический директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо представил картину «Однажды в Трубчевске» так: «Российский режиссер Лариса Садилова, снявшая уже шесть полнометражных игровых фильмов, не снимала последние несколько лет. Она возвращается с «хрониками городка Трубчевска», вызывая в зрителе чувство любви к современной российской провинции, показывая своих героев сквозь призму утонченной режиссуры и нежного взгляда. Стремления и терпение женщин, их мужество по отношению к иллюзорной эмансипации, их мечты, разочарования, чувство извечного фатализма поданы режиссером остро и в то же время легко. Каннский кинофестиваль впервые приветствует Ларису Садилову».

7 декабря смотрите триллер-мелодраму «Конец сезона/1.35 /» (Россия, Латвия, 2019 год, режиссёр Константин Худяков, категория 16+). Фильм представит продюсер Александр Просянов.

Российская премьера фильма стартует 5 декабря в дни проведения кинофестиваля ARCTIC OPEN. Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — кризис семейной жизни. Тем временем, на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.

Все сеансы начинаются в 19:00. Билеты на платные сеансы в кассе и на сайте ЦУМа.

 

28 ноябрь 11:58 | : Культура

Главные новости


"Мы все хотим честную власть". Опрос на тему общественного договора с комментариями Юрия Шевелева
Орлов всегда Орлуша. Поэт, который не боится быть собой
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (235)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20