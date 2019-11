Arctic Open в Северодвинске: Спешите видеть!

Кинозалы Центрального универмага предлагают северодвинцам просмотр уникальных фильмов.

5 декабря зрителей ждёт премьера художественного фильма-драмы «Бог существует, её имя Петруния» (Македония, 2019 год, режиссёр Теона Стругар Митевска, категория 18+).

Фильм представит продюсер, художник-постановщик Вук Митевски. Вход бесплатный. Пригласительные можно получить в кассе, их количество ограничено.

Кроме этого, Вук Митевски в рамках своей встречи со зителем в Северодвинске после показа фильма "Бог существует, её имя-Петруния" представит свой новый анимационный фильм One of Many / «Один из многих» / Севеная Македония /2019 /анимационный фильм /11 мин./.

Одна из точек в маршруте Балканского миграционного пути - Македония - прямой свидетель страданий тысяч людей. Анимационный фильм “Один из многих " рассказывает зрителям историю любви, развивающуюся на фоне “кризиса беженцев”. Ужас, страх и боль представлены в анимации через визуальные метафоры и абстрактные образы, что делает историю более поэтической, а жестокость реальности менее буквальной. Фильм будет представлен во время встречи Вука Митевски со зрителем после показа картины «Бог существует, ее имя Петруния». Модератор встечи Алексей Медведев-отборщик международной программы ARCTIC OPEN, кинокритик, авторский переводчик, киноотборщик фестивалей; директор конкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку», программный директор кинофестиваля «Край света».

Справка: Вук Митевски- художник, постановщик, аниматор. Родился в Скопье, Македония. В 2005 году окончил Беннингтонский колледж, США, специализация скульптура, живопись и сценография. Жил в Нью-Йорке, где в 2006 году состоялась его персональная выставка монументальной живописи "Святые". Позже Вук вернулся в Македонию, чтобы работать сценографом на художественных фильмах сестры, режиссера Теоны Стругар Митевска. Анимационные фильмы основа его творчества и вдохновения. Его работы — участники и призеры многочисленных европейских фестивалей. В 2019 году он завершил анимационный проект «Один из многих», над которым работал 2 года.

6 декабря будет показан фильм-драма «Однажды в Трубчевске» (Россия, 2019 год, режиссер Лариса Садилова, категория 16+). На встречу со зрителями приедут режиссёр Лариса Садилова и продюсер Рустам Ахадов.

Фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" в 2019 году был пердставлен на Кенотавре, завоевал главный приз на юбилейном X Международном Фестивале кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», был представлен на Каннском кинофестивале в номинации "Особый взгляд Каннского кинофестиваля", Артистический директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо представил картину «Однажды в Трубчевске» так: «Российский режиссер Лариса Садилова, снявшая уже шесть полнометражных игровых фильмов, не снимала последние несколько лет. Она возвращается с «хрониками городка Трубчевска», вызывая в зрителе чувство любви к современной российской провинции, показывая своих героев сквозь призму утонченной режиссуры и нежного взгляда. Стремления и терпение женщин, их мужество по отношению к иллюзорной эмансипации, их мечты, разочарования, чувство извечного фатализма поданы режиссером остро и в то же время легко. Каннский кинофестиваль впервые приветствует Ларису Садилову».

7 декабря смотрите триллер-мелодраму «Конец сезона/1.35 /» (Россия, Латвия, 2019 год, режиссёр Константин Худяков, категория 16+). Фильм представит продюсер Александр Просянов.

Российская премьера фильма стартует 5 декабря в дни проведения кинофестиваля ARCTIC OPEN. Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России и живут в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву и ищут любовь, однако у судьбы на них свои планы. Одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — кризис семейной жизни. Тем временем, на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.

Все сеансы начинаются в 19:00. Билеты на платные сеансы в кассе и на сайте ЦУМа.