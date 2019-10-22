Arctic Open для журналистов: Заполярье - сырьевая колония... или право имеет?

В рамках деловой программы III Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN пройдёт Медиа-семинар для журналистов, интересующихся арктической тематикой. На семинаре выступят авторитетные эксперты по вопросам устойчивого развития Арктики, будут представлены результаты исследований учёных в арктическом регионе.
В Медиа-семинаре примут участие журналисты из Архангельска и области, коллеги из Республики Карелия, Республики Коми, Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы. А также гости из Финляндии и Швеции.
Специально для встречи с северными журналистами приедет глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский. Представитель Проектного офиса развития Арктики Марина Горецкая расскажет об итогах стратегических сессий, которые прошли в арктических регионах нашей страны осенью в рамках подготовки проекта «Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года».
«Одна из основных задач Медиа-семинара – представить журналистам информацию «из первых рук» в том числе и от учёных, ведущих свои исследования в Арктике. Представителям СМИ расскажут о результатах исследования здоровья северян, о проблемах сохранения историко-культурного наследия стран Арктического региона. Состоится презентация Межрегионального научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Журналисты будут дискутировать на тему "Заполярье: национальный локомотив или сырьевая колония? и обсудят перспективы развития единого информационного пространства Арктической зоны РФ», - рассказала Анна Менгазетдинова, пресс-секретарь и советник ректора САФУ, координатор Медиа-семинара.
Журналисты примут участие в программе фестиваля: дискуссионных площадках, экскурсиях, кинопоказах и встречах с кинематографистами. Участников семинара примет Лесной отель «Голубино» в Пинежском районе Архангельской области. Один из дней журналисты проведут там, разговор пойдёт о развитии туризма в северной глубинке.
III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» стал победителем первого конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, поддержан Северным (Арктическим) федеральным университетом и правительством Архангельской области.