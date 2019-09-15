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Айда в кино! Как попасть на Arctic Open и там не заблудиться

                                                                                                                     «Все - кончено!                                                                                                                         Все - начато!
Айда в кино!»

Андрей  Вознесенский

 

Конкурсные и внеконкурсные показы Arctic open пройдут на 20 площадках в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше и Североонежске с 4 по 8 декабря.

За малым исключением просмотр всех кинокартин в кинозалах, культурных центрах, библиотеках, музеях, городских креативных пространствах – бесплатный. На открытие, закрытие кинофестиваля и показы картин в кинотеатрах Архангельска -  «Русь» и «Мираж Синема» - необходимо заранее получить бесплатные пригласительные.
Это можно сделать двумя способами:


- онлайн на сайте кинофестиваля https://quicktickets.ru/arhangelsk-artic-open
- или получить бумажный вариант на информационной стойке Arctic open на 1 этаже в ТРК «Титан Арена» и в Научной библиотеке САФУ с 22 ноября.

О  времени работы  пунктов выдачи бесплатных билетов организаторы сообщат дополнительно на сайте кинофестиваля и в соцсетях. Вход на остальные площадки свободный. Количество мест в залах ограничено.

Кроме конкурсного и внеконкурсных показов фильмов, творческих встреч с кинорежиссёрами, продюсерами, операторами и актёрами, зрителей международного кинофестиваля «Arctic open» ждёт насыщенная культурная, образовательная и деловая программы. В рамках кинофестиваля 6 декабря в 13. 30 в актовом зале Научной библиотеки САФУ пройдёт дискуссия, посвящённая 70-летию со дня испытания первой атомной бомбы. Гости, участники, зрители обсудят телесериал «Чернобыль», модератором площадки выступит Владимир Губарев, первый журналист, побывавший на месте аварии на Чернобыльской АС в апреле 1986 года.

Организаторы также подготовили культурную программу.  5 декабря в 19.30 и 7 декабря в 15 часов в ЦСИ Архангельск на базе Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова состоится показ спектакля Филиппа Шкаева «Алька. Как вывести из девушки деревню» (14+) по повести Фёдора Абрамова. Получить бесплатный пригласительный онлайн можно по ссылке https://quicktickets.ru/arhangelsk-artic-open/e26.

4 декабря в 13.30 на первом этаже  Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова на площадке «ЦСИ Архангельск»  откроется фотовыставка Игоря Гневашева «КИНО КАК ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ КАК КИНО». Организаторы – Национальный фонд поддержки правообладателей, Центр социальных инноваций в сфере культуры — победитель программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда В.Потанина. Вход свободный.

Во время кинофестиваля пройдёт лаборатория пластического танца под руководством мастеров – оператора Максима Волоха и Евы Валиевой; воркшоп «Мобильное кино», где режиссёр Борис Гуц обучит съёмкам фильмов на камеру мобильного телефона. В рамках кинофестиваля состоится II Арктический питчинг. В обучающую программу также входит семинар по организации киноклубов, кинопоказа и кинопедагогики в регионах. В Архангельск приедут кинорежиссеры Гильдии неигрового кино и телевидения, авторского кино «DOKер», создатели социальных и коммерческих кинотеатров, представители ассоциации кинопедагогов. Для журналистов Арктического региона пройдёт медиа-семинар.

В последний день кинофестиваля «Arctic open»  8 декабря в 13 часов в «Мираж Синема» (ТРК «Титан Арена») состоится презентация двух новых проектов почётного президента кинофестиваля, режиссёра, продюсера Игоря Угольникова.

Жителей и гостей Архангельской области приглашают на показы фильмов, выставки и перфомансы, творческие встречи с российскими и зарубежными  режиссерами, актерами, продюсерами на площадки кинофестиваля и, конечно, закрытие масштабного кинофорума стран Арктики в областной театр драмы им. М.В. Ломоносова 8 декабря в 18:15.

Запаситесь бесплатным билетом не пропустите главное кинособытие года Поморья!

С программой фестиваля можно познакомиться на сайте www.arctic-open.com 

III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» стал победителем первого конкурса 2019 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, поддержан Северным (Арктическим) федеральным университетом и правительством Архангельской области.

Полезные ссылки:

Программа и билеты https://www.arctic-open.com/program/

Фильмы конкурсной программы https://www.arctic-open.com/konkursnaya-programma/

Фильмы внеконкурсной программы https://www.arctic-open.com/vnekonkursnaya-programma/

   

16 ноябрь 07:56 | : Культура

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