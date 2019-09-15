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В архангельских зонах рисуют… иконы

Итоги конкурса православной иконописи «Канон» подвели в учреждениях УФСИН России по Архангельской области. Осужденные представили на суд жюри образы, написанные в разных стилях.

Конкурсную комиссию возглавил благочинный тюремных храмов священник Игорь Горбань.

«В этом году отбывающим наказание было предложено отразить тему "Великая победа: Наследие и наследники" и представить иконописные изображения святых благоверных князей, великих полководцев, мужественно защищавших Православную веру и Отечество. Подведение итогов проходило по трем номинациям: храмовая, аналойная и домашняя икона», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Лучшей храмовой иконой жюри признало работу осужденного из исправительной колонии № 16 (г. Онега); лучшим аналойным образом — икону подопечного исправительной колонии №5 (г. Коряжма). В номинации «домашняя икона» лидером стала работа осужденного исправительной колонии №4 (г. Котлас).

Работы-победительницы отправятся в январе 2020 года на финал конкурса в Москву.

Напомним, творческое состязание «Канон» — часть ежегодного Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением», проводимого Русской Православной Церковью вместе с ФСИН России.

(по материалам Архангельской епархии)

08 ноябрь 10:12 | : Культура / Верую

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