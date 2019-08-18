Не путать волчка с волочком! Кенозерье выпускает сказки

Кенозерский национальный парк переиздал сборник известного фольклориста Юрия Смирнова «Сказки Кенского волочка». Первое издание вышло в 2004 году, тираж в 1000 экземпляров быстро разошёлся, и книга по-прежнему пользуется большим спросом.
В сборнике представлены 79 сказок, рассказанных кенозёркой Александрой Михайловной Мелеховой. По числу записанных сказок и разнообразию сюжетов она — самая «крупная» русская сказочница XX века. Интересно, что большинство её историй адресованы не детям, а взрослым.
Все тексты, вошедшие в книгу, записаны фольклорной экспедицией МГУ под руководством Юрия Смирнова 60 лет назад — в 1959 году.
«Рассказывала неторопливо, понимая, что я должен поспеть в записи, а я в свою очередь старался не прерывать её, понимая, что прерывание может привести к сбою в последовательности рассказа. Рассказывала убедительно и со внушающей интонацией, при этом, подобно другим северно-русским сказочникам, она “играла голосами”: каждый персонаж у неё говорил своим голосом и со своей интонацией», — написал о сказочнице учёный во вступительной статье к сборнику.
В новом варианте сборника заменены все иллюстрации. Теперь сказки дополняют снимки Кенозерья и Кенского волочка, сделанные Вадимом Штриком с высоты птичьего полёта, портреты местных жителей, фотографии деревень и часовен из научного архива Парка и редкие кадры из той самой экспедиции МГУ.
Приобрести книгу можно в Визит-центре Парка в Архангельске. Часть тиража будет отправлена в сувенирные лавки на территории Парка.