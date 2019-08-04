Сийский монастырь просит финансовой помощи на благое дело

Антониево-Сийский монастырь планирует создать церковно-археологический музей. Для этого открыт сбор денег на интернет-платформе «Начинание».
Бюджет проекта — 320 736 рублей, внести пожертвование может каждый. Для этого нужно перейти по ссылке: https://nachinanie.ru/Project/Index/77323.
Устроители музея хотят организовать работу по трем направлениям — экспозиционно-выставочная деятельность, учет и формирование фондов, духовное просвещение.
В перспективе создание двух экспозиций: «Русские цари и Антониево-Сийский монастырь» и «История Антониево-Сийского монастыря». Главная задача — обеспечить сохранность экспонатов (температура в помещении должна быть не ниже +16°С при относительной влажности 50-60%). Предусмотрены и благоприятные условия для посетителей.
Сегодня коллекция монастырского церковно-археологического кабинета насчитывает более 2000 единиц хранения — это обнаруженные при раскопках и хозяйственных работах находки, а также предметы старины, переданные паломниками. Каждый экспонат имеет подробное описание, составленное приглашенными специалистами.
В фондах обители — уникальная коллекция рукописных, старопечатных книг кирилловского и гражданского шрифтов XVII – начала XX века, документы, картины, изделия из дерева, металла, керамики — предметы, связанные с историей и хозяйственно-бытовым укладом обители. Монастырь располагает весьма обширным собранием произведений древнерусской живописи и церковного декоративно-прикладного искусства.
Напомним, что в 2020 году Сийская обитель отметит 500-летие. В XVI–XVII веках монастырь был одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера. В XX веке обитель закрыли, а ее имущество частично было вывезено в государственные учреждения, многое уничтожено.
Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви.
(по материалам Архангельской епархии)
(фото из сборника «Красоты России»)