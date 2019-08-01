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В Архангельске снимается художественный фильм

Об этом стало известно лишь из публикации официального сайта администрации столицы Поморья, где сообщается об изменении маршрута городского транспорта на период съемок.

В период с 29 сентября по 4 октября в столице Поморья проходят съемки художественного короткометражного фильма. В связи с этим в ближайшие дни в определенное время будет перекрыто движение на ряде городских улиц.

Так, движения всех видов транспорта будет закрыто на следующих территориях:

- ул. Володарского от пр. Троицкого до пр. Чумбарова – Лучинского - с 22.00 30 сентября 2019 до 3.30 1 октября;

- ул. Выучейского от пр. Новгородского до пр. Обводный канал - с 23.00 1 октября 2019 до 2.00 2 октября;

- пр. Советских Космонавтов от выезда с дворовой территории здания № 32 по ул. Выучейского  до выезда с дворовой территории здания № 47 по пр. Советских Космонавтов - с 23.00 1 октября до 2.00 2 октября.

Кто и о чем снимает кино не в самом кинематографичном городе России, пока неизвестно.

Наблюдатели могут только предположить, что свою очередную работу снимает Мария Лойтер, недавно приехавшая в город своего детства.

Впрочем, наблюдатели могут и ошибаться…

30 сентябрь 12:24 | : Культура

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