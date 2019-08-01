Не повторять страшные ошибки прошлого. Выставка «Потаенные Соловки» отправилась по храмам Архангельска

Передвижная выставка, посвященная соловецким и сийским новомученикам, 25 сентября открылась в храме святого Мартина Исповедника. Создание экспозиции стало возможным, благодаря поддержке фонда «Православная инициатива» и братства Святого Архистратига Божьего Михаила. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил настоятель прихода иерей Александр Дятлов.
Ранее выставка находилась в храме блаженной Ксении Петербуржской и в ближайшее время отправиться по всем храмам города.
«Потаенные Соловки» - это галерея стендов, рассказывающих о земном пути и мученической кончине последнего дореволюционного настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита Вениамина (Кононова) и его собрата иеромонаха Никифора (Кучина). Выставка призвана напомнить всем нам о страшных ошибках прошлого, чтобы не допустить их в будущем. В основу экспозиции легли агиографические и архивные материалы. Текст сопровождается редкими фотографиями. – отметил отец Александр.
«Вторая часть выставки – это хроника сохранения памяти о святых, история трех экспедиций на место их гибели. Первая – состоялась в 2007 году. Двенадцать лет назад небольшая группа соловецких монахов совершила паломничество в урочище Волкозеро. Тогда, на месте сожжения мучеников был установлен Крест, рубленный из сосны. В 2015 году силами прихода Святой Ксении Петербуржской и братства во имя Святого Архистратига Михаила была организована вторая экспедиция. Мы расчистили памятное место и установили поклонный Крест из металла. Третья экспедиция состоялась в августе этого года. Спустя столетие на Волкозере была отслужена Божественная Литургия, рядом с Крестом поставлены информационные стенды. А на пути к месту указатели…Кроме выставки снят одноименный фильм и подготовлен буклет», - рассказал священник.
Напомним, что архимандрит Вениамин (Кононов) - настоятель Свято-Троицкой Антониево-Сийской обители с 1912 по 1917 год. Затем три года был настоятелем Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Летом 1926-го вместе с иеромонахом Никифором (Кучиным) поселился на Волкозере, рядом с кельями соловецких монахов, живших в лесах по течению реки Лодьмы. 17 апреля 1928 года сожжены заживо в своей избушке.
Во время установки памятного креста на Волкозере в июле 2015 года Николай Васильевич Суханов рассказал о святых: «Архимандрита Вениамина почитают не только на Соловках. Он был предпоследним настоятелем в Сийском монастыре, и в Кожеезерской обители его поминают добрым словом. В 1920 году, через месяц после взятия Архангельска частями Красной Армии, на Соловки прибыла комиссия с особыми полномочиями. В первую очередь арестовали архимандрита Вениамина и казначея иеромонаха Никифора. Они были отправлены в Холмогорский концлагерь, но Господь не попустил им погибнуть в этом расстрельном месте - через два года они возвращаются в Архангельск. Соловки в это время советская власть превращает в тюрьму всероссийского масштаба».
По словам Николая Суханова, архимандрита Вениамина не отпускала надежда устроить монастырскую жизнь заново. Летом 1926 года послушник Соловецкого монастыря Степан Антонов предложил монахам переехать в окрестности деревни Часовенской. За два месяца Степан с другим послушником Прокопием Гулиным построили на Волкозере монашескую избу. «Два с половиной года монахи жили в уединении, только периодически их навещал Степан Антонов, - продолжил Николай Суханов. - На соседнем Лодьмозере, построили себе избушку соловецкие монахи Алипий и Гедеон. По речке Колозьме «сели» еще несколько монахов. Кроме того, на Лодьмозеро, Тельдозеро и озеро Боброво под конвоем были приведены соловецкие монахи, которые сами не хотели уезжать с острова. Так сама Советская власть поспособствовала тому, чтобы образовались «потаенные Соловки». Но враг рода человеческого, как известно, не дремлет. Он внушил двум молодым людям из деревни Часовенской, что у монахов должно быть богатство и их легко можно ограбить. Комсомолец Владимир Иванов и местный «деревенский дурачок» Степан Ярыгин украли у охотника-промысловика винтовку и подошли к избушке утром. Стрелял Иванов, через окно, почти в упор, и смертельно ранил архимандрита Вениамина. Внутрь избушки убийцы войти не смогли, «их обуял какой-то страх» (так они показали на суде), но в сенях нашли керосин и подожгли избу».
Монахов похоронил Степан Антонов. «Хорошо понимая, чем грозит ему настойчивость, он добился от архангельской милиции, чтобы провели следствие. Убийц арестовали и судили, они из лагерей не вышли, оба умерли «нехорошей смертью», — рассказал Николай Суханов.
Пеподобномученики Архимандрит Вениамин (Кононов) и иеромонах Никифор (Кучин) включены в Собор святых Архангельской митрополии, который отмечается 1 ноября. Празднование в 2018 году благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всего в Собор вошли 91 угодник Божий: 29 святых XIV—XVIII веков и 62 новомученика XX века.