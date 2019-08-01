К 500-летию обители Святого Антония: Питерские архитекторы восстановили декор Троицкого собора, утраченный в XVIII веке

Архитекторы из Санкт-Петербурга и Москвы восстановили закомары* четверика главного храма Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил наместник обители игумен Феодосий (Нестеров).
«В начале XVIII веке, в ходе реконструкции и ремонта Свято-Троицкого собора, обветшавшие закомары были заменены на четырехскатную кровлю, первоначальный облик собора был утрачен. Основной цикл работ по их реставрации пришелся на июль – август 2019 года. Предстоит еще многое сделать. Впереди восстановление утраченных элементов кирпичной кладки световых барабанов куполов собора, монтаж кровельной меди, реставрация северного крыльца», - рассказал отец Феодосий.
Четырехстолпный пятиглавый Троицкий собор был заложен в 1989 году по указу царя Федора Иоановича от 8 ноября 1587 года. В грамоте было предписано ставить храм «В воскресенскую меру, что в Девичьем монастыре, что у нас на Москве». Строительство вела артель каменщиков из Вологды.
Храм сочетает в себе приемы новгородской и московской школ каменного зодчества. С новгородской школой его роднит конструкция сводов на невысоких подпружных арках, московской – широкий антаблемент ниже закомар и аркатурные звенья в пряслах западной стены. Средняя глава визуально доминирует над малыми благодаря размерам и декоративному оформлению – аркатурно-колончатому поясу. Примерно через сто лет после постройки храм был перекрыт на четыре ската, тогда же изменена форма центральной главы.
Напомним, проект реставрации собора был выполнен в 2013 году ФГУП «Центральные научно-реставрационные производственные мастерские» (г. Москва), архитектурный надзор осуществляет ООО «Спецреставрация» (г. Санкт-Петербург).
Прим: Закомара (от др. русского комара - свод) - в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение наружного участка стены (прясла), воспроизводящее своими очертаниями прилегающий к ней внутренний цилиндрический (коробовый, крестовый) свод.
Фото: www.syamon.ru