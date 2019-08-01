На Третьем кинофестивале ARCTIC OPEN будет спецприз - две поездки в Арктику

В сентябре в Архангельске стартовал третий международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open. Национальный парк «Русская Арктика» традиционно выступил партнером одного из главных культурных событий в регионе.
В декабре в рамках партнёрства Парка и Фестиваля состоится показ фильмов-участников в визит-центре национального парка «Русская Арктика» в САФУ им. М.В. Ломоносова. А в Архангельских Гостиных Дворах научные сотрудники «Русской Арктики» проведут экскурсию по выставке «Семеро Смелых. Бухта Тихая. 1929-2019» для гостей Фестиваля. В рамках встречи планируется презентация редких архивных кадров высадки первой команды полярников в 1929 году в бухте Тихая во главе с Отто Шмидтом.
– Кинофестиваль Arctic open - это открытая площадка, где автор и зритель встречаются глаза в глаза, – рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, – Кроме того, это образовательная, научная, творческая площадка для приложения разного уровня интересов и запросов. Для нас важно, что подобные культурные мероприятия проходят в Архангельске, это формирует позитивное отношение к родному краю у молодежи, а значит, мотивирует творческих активных людей не уезжать из региона, а наоборот, заниматься искусством здесь, на Севере.
В 2019 году Парк подтвердил две номинации, это "За честный взгляд на Арктику" (лучший игровой или документальный фильм на арктическую тематику), где главным призом станет визит на полярную станцию национального парка «Русская Арктика» в 2020 году. Вторая номинация «Арктический Исток» - новая. Победитель в конкурсе сценариев (Арктический Питчинг) может получить особой приз - поездку на круизном лайнере в Арктику в 2020 году.
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