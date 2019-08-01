Северный хор собирается в Германию на "Русские сезоны"

20 сентября в Берлине состоится первое выступление фестиваля «Special Folk Edition» в рамках масштабного культурного проекта «Русские сезоны». А закроет фестиваль и в целом проект «Русские сезоны» в Германии в декабре 2019 года Государственный академический Северный русский народный хор. Архангельские артисты дадут концерты в Берлине Дрездене и Шпандау.
«Северному хору выпала огромная честь представлять Россию и Архангельскую область на фестивале «Русские сезоны» в Германии. И особенно почетно для нас закрывать этот масштабный международный проект. Ведь финал, завершающий аккорд – это всегда особая ответственность и особая миссия, – рассказала директор Северного хора Наталья Асадчик. – Мы готовим красивую программу, состоящую из тщательно отобранных номеров, которая позволит европейским зрителям погрузиться в потрясающую красоту культуры Русского Севера, восхититься ей, узнать и полюбить нашу Архангельскую землю, укрепить теплые, дружественные связи между Россией и Германией».
«Русские сезоны» − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю, инициированный Правительством и Министерством культуры Российской Федерации.
Фестиваль «Special Folk Edition» – первый масштабный фестиваль русских национальных коллективов в Германии, который пройдет в рамках проекта «Русские сезоны» с 20 сентября по 12 декабря в 6 городах Германии и объединит 22 концерта. В фестивале примут участие Московский государственный академический театр танца «Гжель» (Москва), Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (Махачкала), Государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е. Г. Попова (Рязань), Государственный академический Сибирский русский народный хор (Новосибирск), Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «АСЪЯ КЫА» («Утренняя заря») (Сыктывкар) и Государственный академический Северный русский народный хор (Архангельск).
«Фестиваль “Special Folk Edition” – особый проект для «Русских сезонов». Мы впервые собрали в одну программу концерты национальных коллективов России. Это уникальная возможность для немецких зрителей почувствовать богатство русской души с помощью языка танца и песни, познакомиться с традициями народов России благодаря мастерам исполнительского искусства» – отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Николаевич Лебедев на пресс-презентации, посвященной фестивалю «Special Folk Edition», которая состоялась в Российском доме науки и культуры в Берлине.