Ушел из жизни видный архангельский телевизионщик (видео)

Есть на телевидении люди (несть им числа), которые не попадают в кадр, их имена неизвестны широким массам.
Так называемый «технический персонал», без которых не будет телевизионной картинки.
Вчера ушел из жизни Вениамин Адрахманов, более 40 лет отработавший в областном телерадиопередающем центре и внесший в его деятельность большой вклад.
АГТРК «Поморье» рассказывает об усопшем следующее: При непосредственном участии Владимира Адрахманова в Архангельске и близлежащих районах создавалась и функционировала теле и радиосеть. Вениамин Вениаминович был грамотным специалистом и умелым организатором. За достойную работу и общественную деятельность награжден государственными и отраслевыми наградами.
Прощание с Вениамином Адрахмановым состоится 3 августа в архангельском морге судмедэкспертизы в 10.30 утра.