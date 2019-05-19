Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ушел из жизни видный архангельский телевизионщик (видео)

Есть на телевидении люди (несть им числа), которые не попадают в кадр, их имена неизвестны широким массам.

Так называемый «технический персонал», без которых не будет телевизионной картинки.

Вчера ушел из жизни Вениамин Адрахманов, более 40 лет отработавший в областном телерадиопередающем центре и внесший в его деятельность большой вклад.

АГТРК «Поморье» рассказывает об усопшем следующее: При непосредственном участии Владимира Адрахманова в Архангельске и близлежащих районах создавалась и функционировала теле и радиосеть. Вениамин Вениаминович был грамотным специалистом и умелым организатором. За достойную работу и общественную деятельность награжден государственными и отраслевыми наградами.

Прощание с Вениамином Адрахмановым состоится 3 августа в архангельском морге судмедэкспертизы в 10.30 утра.


02 август 14:31 | : Культура

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (20)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20