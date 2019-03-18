Громы под станцией «Восток» (из цикла "Вирус Антарктиды")

Огромные капли дождя несутся с высоты вниз! Просто, огромные! Их закручивает в серебряные спирали и воронки чья - то исполинская рука или гигантская мутовка. Волна за волной развевается на ветру расшитое алмазными крупинками полотно дождевой органзы. Все расцвело и благоухает в конце июня начале июля российского лета, и теперь заливается свежим, прохладным, веселым душем летнего ливня. Словно где-то высоко в небе оживленно трудятся небесные путешественники, набравшие тугих снежных слитков далеко в глубинах Антарктиды, и теперь щедро трясут полярными запасами сквозь тончайшие, раскаленные под солнечными лучами сита в драгоценный живительный дождь над европейской частью России, прямо над моей головой. Я протягиваю ладони навстречу крупным стремительным каплям, они плюхаются о теплую кожу и сливаются в прозрачную лужицу, заглянув в которую я вижу белые дали Антарктиды. Пустынные, ближе к полюсам, географическому и геомагнитному, абсолютно безжизненные, но наполненные таинственными страшащими звуками откуда-то из антарктических недр. Громы антарктических ледяных глубин повторяются столь часто, что прибывающие в это уникальное и загадочное место для научных работ и на зимовку полярные исследователи, воспринимают их как явление обычное, присущее местному колориту. Российская антарктическая внутриконтинентальная исследовательская станция «Восток» и еще несколько национальных станций – вот и все присутствие человека на самом юге планеты на самом холодном материке. Но они есть и они часть Антарктики. Их миссия бесценна для всего человечества. Потому что Антарктида заговорила с человеком…
Подземные тайны Хозяйки - Антарктиды
Сегодня российская антарктическая станция «Восток», которая построена в географических координатах 78 градусов 27 минут 51 секунда южной широты и 106 градусов 50 минут 14 секунд восточной долготы - в состоянии автономной зимовки. Одиннадцать полярников круглосуточно решают вопросы жизнеобеспечения станции, ведут научные наблюдения, борются со стихией: снегом, ветром и холодом, находясь в постоянном диалоге с хозяйкой этих далей - «женщиной суровой, но не ревнивой», белой и прекрасной Антарктидой, которая отпускает, не губит полярников. Не в пример, бажовской Хозяйке Медной горы, что могла до смерти «залюбить» горных дел мастеров. Помните Ивана, которому так «хотелось раз в жизни подивиться на Каменную Девку, пройтись под горой, где живёт красавица, увидеть цветы каменные диковинные, что без ветра качаются и звенят, будто колокольчики». Мечтатели и исследователи всегда пытались проникнуть в тайные недра земли. Не меньше, чем в тайны космоса. Если бы в антарктическую экспедицию прибыл мастер живого слова сказочных уральских подземелий, он бы, наверняка, написал цикл изумительных историй про недра Антарктиды. Каждому, кто там побывал, конечно, интересно знать, а что же там в глубине ледяного панциря. Загадки остаются неразгаданными, вокруг Антарктиды ходит много мифов, легенд, высказывается много догадок. А пока у нас есть возможность говорить, узнавая интересные подробности уникальной самобытности Антарктиды, с участником 58 и 64 антарктической экспедиции, нашим архангельским земляком, отличным рассказчиком, ведущим геофизиком, магнитологом и риометристом экспедиции, Анатолием Новаком.
Что для полярника рядовое явление, то для нас сенсация
Он рассказывает столько интересного, необычного, труднообъяснимого. Я как-то спросила полярника о том, слышат ли они какие-то звуки вокруг. И ответ поверг меня шок. Я человек впечатлительный! В непосредственной близости от станции расположен аэродром. Полоса размером 3700 на 90 метров. Когда улетает самолёт, полосу не трогают до следующего сезона. Смысла чистить её - нет, всё равно за зиму заметёт, и техника ниже -50 не работает. Перед следующим сезоном, примерно за месяц до полётов начинается расчистка полосы. Волокушей, прицепленной к бульдозеру, срезаются снежные заструги, восстанавливаются ограничительные вешки вдоль и поперёк полосы.
- Как – то, - рассказал мне Толик, - решили мы с Димкой, нашим хирургом, просто пройтись. Аэродром на расстоянии 500 метров от входа на станцию. На аэродроме начинается и заканчивается «Восток». По прилёту - это тревожное ожидание акклиматизации, а в конце - это радостное состояние завершения и скорой встречи с «Большой землёй». Рядом с полосой стоит «Елка» - столб с табличками населённых пунктов, где родились или живут полярники. Свою табличку можно прибить только после того как перешли экватор зимовки 21 июня.
Гром ледников и «шёпот» Антарктиды
Гуляли мы после ужина где-то с 20 до 21 часа. В общей сложности час, больше нельзя, потому что даже при слабом ветре в лицо на обратном пути начинаешь замерзать.
Звуки, напоминающие раскаты, услышали на обратном пути, когда вышли с аэродрома. Видимо на полосе снег плотный, а свеженанесённый снег не успел уплотниться, и просел под нашим весом. При этом возникает звук, напоминающий раскат грома или далёкую канонаду, например, при салюте. Такие звуки появлялись на станции, когда стала опускаться температура. Когда помещение станции, где мы сейчас живем, стало заметать, для того чтобы уменьшить давление массы снега на крышу на неё поставили пустые двухсотлитровые железные бочки. И теперь каждые раз при смене сезонов от изменения температуры они издают глухой, ясно слышимый, раскатистый звук. Кроме этого плотность снега меняется с глубиной снежного покрова. На глубине 2,5-3 метров в него можно забивать гвозди, как в пеноблок. Поэтому при резком изменении температуры он по-разному расширяется и растрескивается со звуком. И еще, более чем 3-х километровый слой снега и льда движется в районе станции со скоростью 4-6 метров в год, вероятно при движении тоже возникают трещины, и звук от их образования доходит до поверхности. Для полярников это рядовое явление. Они не мешают, привыкаешь, они не так часты – одн-два раза в сутки.
Я спросила – бывает ли на станции полная тишина?
- Полной тишины нет. На улице слышно, как тарахтит дизель. В комнате компьютеры вентиляторами шуршат. Полная тишина больше 10 минут это плохо, значит, дизель заглох и надо переходить в режим выживания.
А еще здесь наблюдается особое явление: «шёпот Антарктиды». Это когда при температуре ниже 60-70* при выдохе водяной пар и углекислый газ сразу замерзают с лёгким шелестом.
История глубокого бурения озера «Восток» и тайны земного климата
Прямо под станцией Восток расположено подледное озеро. Открытие озера Восток - одно из крупнейших географических открытий второй половины ХХ века. Своё название озеро получило от советской (теперь российской) научной станции Восток, работающей в этом районе с 1957 года. Существование подлёдных озёр в Антарктиде было теоретически обосновано и предсказано Андреем Капицей ещё в 1955-1957 годах. В 1961 году Игорем Зотиковым были проведены теплофизические расчёты, основанные на решении уравнений теплопроводности в леднике. Из расчётов следовало, что температура льда у нижней границы ледяного щита равна температуре плавления (-2*С) при давлении у ложа более 300 атмосфер. Эта вода может скапливаться в отдельных углублениях подлёдного ложа в виде озёр под самой толстой центральной частью Антарктического ледяного щита. Впоследствии теория подтвердилась практикой. Сейчас обнаружено более 400 озёр, скрытых льдами ледяного континента. Сейсмическое зондирование под станцией Восток, проведённое под руководством Андрея Капицы в 1959-1964 годах, позволило определить толщину ледяного покрова под станцией и указало на наличие границы льда с водой. В январе 1970 года начато бурение первой глубокой скважины на Востоке. В 1971-1978 годах аэрорадиолокационное профилирование позволило определить примерные размеры водного объекта. В 1996 году были определены размеры озера 250 на 50 километров, глубина около 1200 метров, площадь поверхности 15,5 кубических километров, объём воды 6343 кубических километров. Вода практически пресная, имеет температуру +10-12*С, за счёт геотермальных источников.
В 1990 году начался совместный российско - франко - американский проект по бурению очередной, уже Предыдущие четыре были утеряны в результате различных аварий. Работы велись специалистами Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) и Санкт – Петербургского Горного Института (СПбГИ).
В 1995 году 5Г-1 преодолела отметку 3109 метров и стала самой глубокой скважиной в мире во льду. Пятой по счёту глубокой скважиной (5Г – «пятая глубокая»)
Февраль 1998 – бурение остановлено на глубине 3623 метров примерно в 120 метрах от поверхности озера из-за беспокойства мирового научного сообщества по поводу возможного загрязнения озера. Дело в том, что в качестве заливочной жидкости в скважину заливают смесь фреона и керосина. Для того чтобы скомпенсировать давление льда и скважину не сжимало. Измерения показывают, что за год между сезонами бурения диаметр скважины всё равно уменьшается с 139 до 138 мм, поэтому её приходится заново разбуривать для обеспечения безаварийной работы.
Образцы льда из керна с глубины 3623 метров позволили исследовать климат Антарктиды за последние 420 тысяч лет
В декабре 2005 года, после предоставления результатов экологической экспертизы, буровые работы на скважине 5Г-1 были возобновлены. Горным институтом была разработана экологически безопасная методика проникновения, одним из главных условий которой является пониженное давление заливочной жидкости на забое скважины в момент вскрытия озера - таким образом, чтобы озерная вода поднялась в скважину на несколько метров, и заливочная жидкость не попала в озеро. С этого года иностранцы не участвуют в проекте, он стал только российским. 22 января 2006 года, в конце бурового сезона, глубина скважины составила 3650 метров.
19 октября 2007 произошла авария. На глубине 3666,54, буровой снаряд застрял в скважине. Многочисленные попытки поднять снаряд окончились 23 ноября разрывом несущего кабеля и потерей снаряда.
В следующий буровой сезон, в январе 2009 на глубине 3580 метров начаты работы по бурению нового ствола скважины 5Г, с целью - обойти застрявший во льду снаряд. Впервые в мире эта операция выполнялась на такой глубине электромеханическим буром. Каким образом это было сделано - профессиональная тайна инженеров-буровиков СПбГИ. В конце сезона глубина нового ствола 5Г-2 была 3599 метров.
На следующий год глубина 5Г-2 достигла 3650 метров. До водной поверхности озера оставалось чуть больше ста метров, но сезон закончился, надо было улетать на большую землю.
«Теплый лед» над Востоком
Проникнуть в озеро удалось в 2012 году. Работа шла с большим трудом. Бурить приходилось «теплый» (близкий к точке плавления), вязкий крупнокристаллический лёд - такого опыта не было ни у кого в мире! 5 февраля скважина 5Г-3 достигла озера Восток на глубине 3769,3 метров. Именно тогда благодаря публикациям в прессе многие впервые узнали и про Озеро, и про исследования на станции Восток. После вскрытия озерная вода поднялась по скважине на 360 метров и замерзла. На разбуривание её ушло 3 сезона, а изучение замерзшей воды дало новые знания об озере. Достаточно точно стал известен изотопный и химический состав воды. В замерзшей озерной воде даже нашли следы нового вида бактерий, но подтверждение этих данных (действительно ли найденные бактерии из Озера?) по ряду причин затруднено.
Вскрытие озера Восток стало мировой сенсацией и географическим событием года. Непосредственные участники были награждены правительственными наградами и представлены к Государственной премии. Сотрудники Горного института и ААНИИ на протяжении более 20 лет вели сезонные работы по бурению на станции Восток. Это стало делом их жизни, и результат был получен!
Ледяные керны с неведомых глубин –
шкала времени
Какой же научный смысл этой титанической работы? Зачем нужно получение ледяных кернов Антарктического льда и как их исследуют? Изучение льда занимаются учёные гляциологи. В ААНИИ это Алексей Екайкин. У него очень интересные блоги во многих соцсетях. В институте основная деятельность, это изучение палеоклимата по данным ледяных кернов. Ледяные керны, это образцы льда, которые извлекаются в Антарктиде с разных глубин в результате бурения. На буровой установке лед бурят, доставая ледяные цилиндры. Хранятся они на станции Восток в кернохранилище, под толщей снега. Там естественным образом поддерживается постоянная температура – около -55*С. При необходимости - ледяные столбы кернов распиливают и отправляют для изучения в лаборатории России и за границу коллегам-гляциологам. Есть целый столбик этих цилиндров длиной почти 4 километра, по ним можно узнать, какой был климат в прошлом. Своеобразная шкала времени. Чем глубже идешь, тем возраст льда больше и больше. Проведя анализы кусочков льда, гляциологи узнают, какие были климатические условия на планете. На станции “Восток” возраст на глубине 3 тысячи 300 метров, это 420 тысяч лет. Это хорошо датированная часть ледяного керна, где датировка, понятно, что с определенной ошибкой. А глубже есть еще 200 метров льда атмосферного происхождения, который гораздо старше. Недавно получили уточненную датировку, почти до 1,5 миллиона лет. Но этот лед пока мало исследован.
Мы живем в эпоху «глобального потепления»
Цель всех этих исследований, это изучение прошлого климата Земли. Мы живет в нашу эпоху индустриальную, антропогенную, когда человек царствует на планете. Мы, соответственно, изучаем, как меняется погода, климат. Для этого стоят метеостанции на планете. Благодаря этому мы можем регистрировать рост температуры, который называется “глобальное потепление”. Но эти измерения температуры проводятся в последние 300 лет. Инструментальные измерения температуры и климата. А что было до того, как узнать? 300 лет, в общем времени жизни нашей планеты, это доля секунды. По крайней мере, предыдущие 500 миллионов лет, это такой интересный период, когда на Земле бурно развивается жизнь. Предыдущие 100 тысяч лет, это последний Ледниковый цикл, в течение которого человек зародился. Последние 10 тысяч лет, это наша теплая эпоха, в которой мы живем. Где мало льда на планете, довольно теплый климат. Это время зарождения сельского хозяйства, развития всех современных государств, цивилизаций. Есть разные масштабы времени, которые нас интересуют. Тем не менее, как узнать какой был климат тогда? Для этого есть наука палеогеография. От слова “палео”, это древний, и “география”, это география. Ну, или палеоклиматология, которая изучает конкретно климат прошлого. А ледяные керны, это метод очень надежный, который дает самый большой набор данных о прошлом климате Земли. Любые компоненты, все, что во льду есть, все можно измерить и все это дает какую-то климатическую информацию. Один из основных методов - это изотопный состав. Есть молекулы более легкие, более тяжелые, это стабильные молекулы, стабильные изотопы кислорода и водорода. Речь идет о том, что эти тяжелые изотопы есть везде. В воде, которую мы сейчас пьем довольно много тяжелых изотопов, гораздо больше, чем в Антарктиде. В Антарктиде более легкая вода. Концентрация этих изотопов говорит о температуре в конкретной местности. У нас климат теплее, чем в Антарктиде, здесь тяжелых изотопов будет больше. В Антарктиде холоднее, там тяжелых изотопов будет меньше. Метод относительно простой.
Из пустынь несло пыль в Антарктиду
По всему ледяному керну измеряется изотопный состав, определяешь концентрацию тяжелых изотопов и получаешь распределение температуры в прошлом. И осталось только узнать какой возраст льда, на какой глубине. Можно мерить химический состав. Можно выделить отдельные химические примеси, ионы, которые приходят из моря, это натрий и хлор. Также измерениям поддаются составляющие ионы, которые приходят с континентов, допустим, кальций. Можно измерить их концентрацию. Если возрастает количество кальция, понятно, что произошел усиленный перенос пыли с континента в Антарктиду. Это значит, что в исследуемый период площадь суши была больше. И были интенсивнее атмосферные циркуляции. Когда идем в лед последней ледниковой эпохи, максимум оледенения, там во много раз возрастает количество пыли и примесей за счет того, что площадь суши тогда была больше, уровень океана - ниже. Много воды сидело на континентах в виде льда. Уровень моря понижался, площадь суши была гораздо больше, чем сейчас. Было больше пустынь. Из пустынь несло пыль в Антарктиду, соответственно, больше пыли обнаруживается в то время. То есть, уже есть температура, есть какие-то знания циркуляции.
Морские примеси химические, натрий, хлор, могут дать представление о площади морского льда. Потому, что если площадь льда больше, лед закрывает океан, соответственно, меньше пыли, меньше морских ионов приносится в Антарктиду. А потом, самое интересное, по антарктическому льду можно определить, сколько было газов в воздухе. Газовый состав атмосферы можно измерить напрямую. Когда лед образуется в центральной Антарктиде, или в центральной Гренландии, он образуется без участия воды. Там настолько холодно, что даже летом температура минус 20 градусов. Это в лучшем случае, обычно ниже. Воды там нет никакой в жидком виде. Поэтому лед образуется постепенно за счет медленного сжимания снега. То есть, постепенно медленно сжимается. За 2 тысячи лет эти поры закрываются. Во льду постепенно образуются воздушные пузырьки. Эти пузырьки захватили и сохранили атмосферу, которая была в то время. Все исследования показывают, что состав атмосферы в пузырьках неизменный. Куда ей там деваться, она во льду заключена, какая-то есть диффузия, обмен небольшой между пузырьками, но это не меняет, в общем, состав этого воздуха. У нас есть данные о том, какая была атмосфера в прошлом.
Таких концентраций парниковых газов не было уже последние полмиллиона лет, как минимум
Первые данные по керну “Востока” были опубликованы еще в годах 1980-х. За все эти 400 тысяч лет... За все, полных четыре цикла климатических, то есть, оледенение, межледниковье, каждый цикл 100 тысяч лет... За четыре полных таких цикла - ряд температуры, у нас появился и ряд содержания парниковых газов в атмосфере. Главные два, это углекислый газ и метан. Одна корова выделяет в год столько же метана, сколько одна машина. А коров огромное количество на Земле, потому что людям надо чем-то питаться. Поэтому коровы производят 20 процентов от всего производимого на Земле метана, включая природные источники. В Европе многие люди становятся вегетарианцами по этой причине. Не едят мяса коров потому, что коровы производят метан, что провоцирует глобальное потепление и другие негативные последствия для планеты. Было в получены надежные данные о том, что всегда есть четкая связь между уровнем парниковых газов в атмосфере и температурой. Они четко повторяют друг друга. Содержание углекислого газа в 2018 году 408 частей на миллион. Или четыре сотых процента. В относительных единицах, это очень мало, четыре сотых процента, это очень небольшое содержание. Но газ этот создает парниковый эффект. Поэтому получается, что это очень много и очень опасно! Ведь если заглянуть в прошлое, таких концентраций не было уже последние полмиллиона лет, как минимум. Тогда количество единиц менялось от 180 до 280. А у нас сейчас 400. И эти излишки газа появляются из-за деятельности человека. На этот счет споров нет никаких, это доказанный факт. Все вулканы мира в среднем в 100 раз меньше выбрасывают углекислого газа, чем человек. Известно довольно точно, сколько производится углекислого газа. Постоянно публикуются экономические отчеты, сколько добывается нефти, газа, угля. Сколько потребляется, бензина.
Вулканы спасают Землю
Вулканы тоже выделяют углекислый газ. Это безумно важная вещь для сохранения жизни на нашей планете, но в масштабах миллионов лет. С течением времени углекислый газ постепенно уходит из атмосферы и осаждается на дне моря в виде карбонатов, карбонатных отложений. Это медленный процесс. Потом, благодаря тектонике, плиты погружаются вглубь Земли, растворяются в мантии. И через много миллионов лет углекислый газ из этих карбонатов опять выходит наружу с вулканической активностью. Это очень важный процесс, чтобы поддержать в норме условии жизни на Земле. Если бы этого процесса не было, наша планета потеряла бы углекислый газ, наступило бы глобальное похолодание, и все бы умерли. Видимо, это случилось с Марсом. Вулканы очень важны, они не дают Земле погибнуть. Но они производят ежегодно очень небольшое количество углекислого газа и выбрасывают его в атмосферу. Человек выбрасывает гораздо больше. После извержения вулкана климат на Земле незначительно холодает. Это происходит после каждого крупного извержения... А они бывают, в среднем, раз в 100 лет. Последнее такое крупное извержение - Пинатубо, в 1991 году. Очень мощное извержение. А до этого, Тамбора, в 1815 году. Как это происходит? Выбрасывается огромное количество аэрозоля, то есть, пыли, которая покрывает тонким слоем всю Землю, всю атмосферу. Аэрозоль отражает солнечные лучи. Поэтому на Земле происходит похолодание. То есть, крупные вулканические извержения ведут к похолоданию. После извержения Тамборы похолодание было таким сильным, что в Европе в 1816 году не было лета. Снег выпадал во Франции, народ погибал из-за неурожая.
Если бы планета потеряла углекислый газ, наступило бы глобальное похолодание, и все бы умерли. Это случилось с Марсом
Полное исчезновене углекислого газа из системы, осаждение в виде карбонатов, это процесс долгий, длится тысячи, миллионы лет. Есть другие процессы. Что происходит с углекислым газом, когда он в атмосферу попадает? Это лишний углекислый газ, который мы производим путем сжигания топлива. Он попадает в атмосферу, но примерно половина его уходит из атмосферы в океан и в растительность. Растительность берет углекислый газ, чтобы строить стволы деревьев, листву. В воде углекислый газ тоже неплохо растворяется. Поэтому какая-то часть уходит в океан. Где-то половину природа успевает переварить. А половину не успевает, и он остается в атмосфере. Поэтому рост и происходит - природа не справляется. Есть механизмы, которые пытаются этот углекислый газ из атмосферы забрать, но не успевают.
Когда показатель содержания углекислого газа свыше 1000 частей на миллион, это уже вредная атмосфера для человека. Такой фон в помещении вызовет усталость, головокружение, сонливость. Произойдет отравление углекислым газом. Но 1000 частей на миллион - у нас еще не скоро будет. В основном вред планете наносится из-за усиления парникового эффекта. Температура возрастает и довольно быстро происходит потепление. Природа не успевает адаптироваться, происходят разные неприятные вещи: изменение циркуляции, увеличение частоты экстремальных событий. Аномальная жара в Европе или аномальный холод где-нибудь. Аномальный холод тоже может возникнуть. Или наводнения там, где их раньше не было. Это раз.
Сейчас интенсивно тают почти все горные ледники.
Уровень океана, растет со скоростью 3 миллиметра в год
Второе, это, естественно, таяние льдов. Температура повышается, лед тает. Сейчас тают интенсивно почти все горные ледники. Во всех горных странах мира, где есть оледенение, почти везде объем льда сокращается. Очень быстро тает Гренландия. По всему периметру происходит таяние гренландских ледников. Гренландия и горные ледники дают примерно поровну объем воды, который поступает в океан. Тает и Антарктида, хотя пока не так сильно, как Гренландия. Растет уровень океана, растет со скоростью 3 миллиметра в год. Кажется немного, но если умножить на десять, это будет 3 сантиметра. Причем, растет он с ускорением. Мало того, что уровень моря увеличивается, он с ускорением увеличивается. То есть, все быстрее и быстрее. И через 100 лет уровень воды может подняться на метр. Может быть даже больше, чем на метр. Это уже будет проблемой и для такого города, как Санкт-Петербург и для Венеции, и для Амстердама. Я уже не говорю о несчастных странах, типа Кирибати, Науру, Фиджи в Тихом океане, они очень мелкие, почти на уровне моря находятся.
Самые первые прогнозы, если вернуться лет на сорок, недооценивали реальную скорость. Тает быстрее, чем думали тогда. Недооценивали силу каких-то процессов. Например, донное таяние. Талая вода просачивается через ледник по трещинам на дно и работает как смазка. Ледник по этому мокрому ложу движется гораздо быстрее, ускоряется динамика льда. Ледники с большей скоростью текут в море, там они откалываются в виде айсбергов.
Западная Антарктида гидростатически нестабильна
Есть очень большие неясности, связанные с Западной Антарктидой. Она гидростатически нестабильна. Потому, что дно Западной Антарктиды, этого ледникового щита, располагается ниже уровня моря. Там такая неудачная форма ложа, что если вода начнет просачиваться под ложе ледника, то этот процесс будет необратимый. Она будет просачиваться все дальше и дальше. В какой-то момент ледник всплывет. Потому, что лед легче воды. И тогда это будет очень быстрое, катастрофическое повышение уровня моря. Соответственно ледниковый панцирь начнет быстро таять и разрушаться. И период этого процесса - буквально 100-200 лет. При нормальных условиях растопить Антарктиду заняло бы тысячи лет, а с помощью этого процесса необратимого разрушения ледниковых щитов, которые расположены ниже уровня моря, процесс будет происходить гораздо быстрее.
На последней климатической конференции в Париже приняли соглашение о том, чтобы температура выросла не больше, чем на 2 градуса до конца ХХI века, по сравнению с XVIII-XIX веком. Она поднялась около градуса за последние 100 лет. Климатические модели говорят о том, что два градуса Земля не выдержит. Два градуса будет означать, что случится необратимое разрушение Западно-Антарктического щита. Уже сейчас идет массовое вымирание видов на планете. Оно будет необратимым и ускорится, если мы повысим температуру на два градуса.
Вот почему так важно вести постоянные исследования и наблюдения за изменениями климата, обмениваться научными данными между странами и участвовать в совместных международных проектах.
И, быть может, громы Антарктиды – это крик о помощи или предупреждение всем нам о том, как мы должны дальше жить на этой прекрасной живой планете.
Елена Ломова