Виват «Керосину»! Юсуп Разыков – лауреат «Кинотавра»

Только что в Сочи на церемонии закрытия 30-го (юбилейного) кинофестиваля «Кинотавр» были объявлены лауреаты.
Приз Гильдии кинокритиков получил кинорежиссер Юсуп Разыков за фильм «Керосин» (рецензию читать здесь).
По мнению наблюдателей, победа в данной категории ценна именно тем, что мастерство создателей оценивается самыми искушенными и неангажированными профессионалами… так называемый «гамбургский счет».
В ответном слове Юсуп Сулейманович сказал, что уже за одно название его картины Газпром, Лукойл и пр. должны «Кинотавру» за рекламу (шутка).
Напомним, что в декабре прошлого года Юсуп Разыков получил на Втором Международном кинофестивале Arctic open приз за лучшую режиссуру, к/ф «Турецкое седло» (то интервью с лауреатом читайте здесь).
Оргкомитет Arctic open поздравляет своего друга с большой наградой и надеется на скорую встречу (в декабре).
(на фото: Юсуп Разыков в Архангельске)