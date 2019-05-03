Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виват «Керосину»! Юсуп Разыков – лауреат «Кинотавра»

Только что в Сочи на церемонии закрытия 30-го (юбилейного) кинофестиваля «Кинотавр» были объявлены лауреаты.

Приз Гильдии кинокритиков получил кинорежиссер Юсуп Разыков за фильм «Керосин» (рецензию читать здесь).

По мнению наблюдателей, победа в данной категории ценна именно тем, что мастерство создателей оценивается самыми искушенными и неангажированными профессионалами… так называемый «гамбургский счет».

В ответном слове Юсуп Сулейманович сказал, что уже за одно название его картины Газпром, Лукойл и пр. должны «Кинотавру» за рекламу (шутка).

Напомним, что в декабре прошлого года Юсуп Разыков получил на Втором Международном кинофестивале Arctic open приз за лучшую режиссуру, к/ф «Турецкое седло» (то интервью с лауреатом читайте здесь).

Оргкомитет Arctic open поздравляет своего друга с большой наградой и надеется на скорую встречу (в декабре).

(на фото: Юсуп Разыков в Архангельске)

16 июнь 23:32 | : Культура

Видеозал


Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (132)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20