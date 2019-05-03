Наши споют и спляшут в Твери

Театр фольклора «Радеюшка», Шалакушский народный хор, хореографический коллектив -студия Малого Северного хора и ансамбль русских народных инструментов «Скерцо» из Шенкурска станут участниками второго, зонального этапа Всероссийского фестиваля - конкурса любительских творческих коллективов, который пройдет в конце июня в Твери.
С 2019 по 2024 г.г. в рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Творческие люди» в России проходит Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов по двум номинациям «Традиции» и «Культура — это мы!». Это грандиозное, масштабное мероприятие, которое охватит все регионы Российской Федерации. За шесть лет, на протяжении которых будет проводиться фестиваль-конкурс, 120 коллективов-победителей впервые станут получателями грантов.
Учредители: Правительство РФ и Министерство культуры РФ.
В 2019 году коллективы народной музыки, танца и народной песни, представляющие традиционную культуру народов России, примут участие в номинации «Традиции». Возраст участников — от 14 лет.
30 апреля в регионах закончился первый заочный этап. С 16 мая по 7 июля в нескольких субъектах РФ проходит второй, зональный, очный этап этой конкурсной номинации. Коллективы Центрального и Северо-Западного федерального округов соберутся с 28 по 30 июня в Твери. Архангельскую область представят сразу 4 любительских художественных коллектива.
Театр фольклора «Радеюшка» областного Дома народного творчества – один из старейших в Архангельской области. Им руководит заслуженный работник культуры РФ, обладатель звания «Душа России» Зинаида Васильевна Попова. В конкурсной программе коллектив исполнит песни и кадрили, записанные в районах Архангельской области.
Две хореографических композиции на материале народов России "Перепляс с платочком" и «Девичьи проходки» покажет образцовый хореографический коллектив студия Малого Северного хора.
Шенкурский ансамбль русских народных инструментов «Скерцо» под руководством Екатерины Анатольевны Рыпаковой исполнит целый венок русских народных песен. Народный самодеятельный коллектив Шалакушский народный хор выступит с северными напевами Няндомского района.
Все наши коллективы - лауреаты и дипломанты всесоюзных и всероссийских, региональных и областных фестивалей, смотров и конкурсов, а география их гастрольных поездок простирается далеко за пределы региона. В Твери архангельские артисты примут участие в зональном этапе Всероссийского конкурса и выступят на концертных площадках города.
Жюри фестиваля – конкурса – это видные деятели искусств России, специалисты Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Полненова, а также специалисты - организаторы региональных этапов.
По решению экспертов 20 победителей зональных этапов получат звание «Лауреата», а лучшие - грантовую поддержку в размере 2 000 000 рублей. За конкурсными просмотрами впервые можно будет наблюдать в on-line трансляции.
Всероссийский фестиваль - конкурс любительских творческих коллективов направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России, поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи, их самореализацию и самовыражение.
В Поморье организацию и подготовку заявок осуществляет Дом народного творчества Архангельской области. Пожелаем нашим коллективам успеха и творческих побед!