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Кино идет! Архангельский Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN получил президентский грант

Проект III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» вошел в  перечень победителей первого конкурса  2019 на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.      

А это значит, что Архангельская область  вновь  превратится в столицу  большого кино.
Проект делится на несколько этапов, вовлекая в свою орбиту разные социальные группы, целевые аудитории и регионы.  Сроки реализации  проекта - 01.07. 2019 г. - 30.04.2020 г.

I этап – подготовка и проведение III Кинофестиваля стран Арктики с конкурсом игрового, документального, короткометражного кино и разнообразной образовательной, деловой и культурной программой.

II этап - эхо фестиваля «Киномарафон Arctic open в Архангельской области» с циклом учебных мероприятий. 

В этом году кинодесант побывает в нескольких районах области, будет  много творческих лабораторий для молодежи, детей и людей с ограничениями по здоровью, кинолюбителей всех возрастов.  В рамках фестиваля каждый сможет выбрать свою «нишу» интересов. 

Отчет о II кинофестивале «Arctic open» читайте здесь.

01 июнь 07:32 | : Культура

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