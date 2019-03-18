Кино идет! Архангельский Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN получил президентский грант

Проект III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» вошел в перечень победителей первого конкурса 2019 на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
А это значит, что Архангельская область вновь превратится в столицу большого кино.
Проект делится на несколько этапов, вовлекая в свою орбиту разные социальные группы, целевые аудитории и регионы. Сроки реализации проекта - 01.07. 2019 г. - 30.04.2020 г.
I этап – подготовка и проведение III Кинофестиваля стран Арктики с конкурсом игрового, документального, короткометражного кино и разнообразной образовательной, деловой и культурной программой.
II этап - эхо фестиваля «Киномарафон Arctic open в Архангельской области» с циклом учебных мероприятий.
В этом году кинодесант побывает в нескольких районах области, будет много творческих лабораторий для молодежи, детей и людей с ограничениями по здоровью, кинолюбителей всех возрастов. В рамках фестиваля каждый сможет выбрать свою «нишу» интересов.
Отчет о II кинофестивале «Arctic open» читайте здесь.