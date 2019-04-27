«Но таксистом у них Кустурица!». Рецензия на фильм «Балканский рубеж» Алексея Волгина

Был в советские времена такой анекдот (не политический):
Генсек Брежнев, который, как известно, любил быструю езду, получив из-за границы новую бибику, попросил водителя поменять с ним местами и кааак дал по загородному шоссе.
Останавливает их гаишник, заглядывает в салон авто, бледнеет и вытягивается во фрунт. Машина уезжает.
Напарник:
- Зачем отпустил, чья иномарка?
- Не знаю, чья… но шофёром у него БРЕЖНЕВ!!!
Так и в фильме «Балканский рубеж», рассказывающем зрителям патриотическую версию вмешательства России в югославский конфликт. Широким массам наше участие известно в основном по гордому развороту над Атлантикой российского премьера Примакова по пути в Вашингтон и вполне мирному захвату «голубыми беретами» (не путать с «голубыми касками» миротворцев ООН) аэропорта «Слатина». Хорошо помню эти кадры… тогда российские телеканалы не гнушались съёмками CNN и других западных новостных агентств. Больше на парад было похоже… никаких боестолкновений. Но это же так скучно!
В финальной сцене крутого военного боевика (все признаки этого жанра) «Балканский рубеж» зануда-таксист оборачивается к пассажиру на заднем сидении… и мы понимаем, что за рулём сам КУСТУРИЦА! Кто это «мы»? Продвинутая часть кинозрителей, способная сходу узнать дважды лауреата Канн, оценить такой комплимент в свой адрес и сказать «ах!». Реакция остальных 95 % не так важна. Они уже получили свою порцию взрывов, стрельбы и крови (действительно, неплохо снятых). Создатели ленты извинились перед 5 % тех, кто действительно разбирается в кино и политике, за снятую туфту. Зачтём им это..
Понятно, что мы смотрим художественное кино, которое допускает условности в происходящем на экране. Но массового и неискушённого зрителя всегда подкупают надписи «снято на основе реальных событий», плюс когда есть вкрапления хроники в сюжет (специально поинтересовался у своих домашних, именно так). Да ещё предпремьерная реклама шла под слоганом «Мир должен узнать правду». А это уже ответственность и за сказанное, и за снятое.
Лажа начинается буквально с первых кадров.
Вполне могу допустить, что в середине 90-х некая группа российских спецназовцев выполняла некие секретные задания на территории тогда ещё Югославии, страны, вот-вот готовой взорваться. Чего-то взрывали, кото-то похищали и ликвидировали… вполне допускаю. Но дальнейшее развитие сюжета ни в какие рамки! Руководитель группы в приступе гнева выбрасывает из вертолёта в полёте захваченного террориста (предположительно, албанца), который перед этим убил его подчинённого. Что нарушает целый список международных законов, в первую очередь, Конвенцию по защите прав военнопленных. И вообще, в моём представлении, нервы у командира спецназа должны быть покрепче, а голова похолоднее. Однако, с точки зрения авторов, мы должны ему обсочувствоваться… что у меня лично не получилось. Ибо беспредел на войне начинается именно с таких нервных офицеров.
Дальше просто мрак. Оставшихся в живых бойцов группы родное российское командование объявляет вне закона. Мало того, бросает на территории иностранного государства, где они выживают, как могут. Я понимаю, можно ненавидеть военное руководство страны того исторического периода, поводов к тому не счесть. Но ведь не полные идиоты! Только представьте, какой подарочек получили в данной ситуации наши враги, от НАТО до исламских террористов – готовые машины для убийства, обиженные в лучших чувствах, вне закона и без денег. Бери таких и забрасывай в Москву хоть завтра… они сами найдут, кого убить и что взорвать. Понимаю, если бы их арестовали по прибытию на родину или кончили прямо там в Югославии… хотя и непонятно, почему все должны отвечать за проступок командира, что за мушкетёрство?! Во ВГИКЕ на сценарном учат любую авторскую фантазию максимально приближать к реальности в деталях… здесь в точности наоборот. В итоге оставшиеся два с лишним часа экранного времени я жалел, что не показали в подробностях, как спецназовцы выживали в чужой стране… особенно девушка-снайпер в публичном доме.
Совершенно ненужная (только ради метража) сцена танковых покатушек на полигоне под орущего в динамиках Егора Летова. И почти снисходительная реакция офицеров – «мы вас за это накажем» - хотя одна из бронированных машин чудом останавливается у самого обрыва, на дне которого солдат-срочников ждала неминуемая смерть! И эти игры происходят на иностранной территории… по всем признакам ЧП всероссийского масштаба, когда летят погоны с плеч комдивов (сам служил в танковой дивизии, знаю). И этих же придурков с разыгравшемся в одном месте детством почти сразу посылают на выполнение важного боевого задания?! Позвольте не поверить…
Странное поведение албанских боевиков, пытающихся отбить аэропорт у непонятно откуда взявшихся россиян. Сначала наши методично расстреливают их из всех видов стрелкового оружия, и только потеряв больше половины списочного состава, албанцы вдруг вспоминают, что захватили с собой миномёты. По логике войны с них и надо было начинать, а уж когда боеприпасы кончились, идти в атаку.
Но самый большой кинодопуск, не сказать, подлость, это абсолютно односторонний взгляд на сам югославский конфликт. В фильме албанцы сплошь убийцы, насильники и садисты, сербы чуть ли не святые, только иногда слабые (один порядочный албанец, служащий в полиции, общую картину не меняет, наоборот, подчёркивает тенденцию). Подобных раскладов на гражданской войне не бывает в принципе.
Меня вряд ли можно обвинить в больших симпатиях к исламу вообще, тем более, к его радикальным формам. Но когда-то пришлось работать В Останкино с ребятами из только что закрытого операторского отдела АПН, которые посменно провели в Югославии все годы межнационального конфликта. Они такое рассказывали про зверства православных сербов над мусульманами-босняками – волосы дыбом. Но и та сторона была не лучше. Так давайте прямо говорить об этом, предостерегая мир от подобных ошибок, пока историки и политологи продолжают свой бесконечный спор о причинах той междуусобной бойни, на ком вина горше. У кинематографистов есть свой язык, его часто лучше слышно, чем лепет политических комментаторов.
И при всём сказанном выше, мне было нескучно смотреть. Вполне крепкий боевичок с незамыленными актёрскими лицами (Гошу Куценко оценим, как продюсерскую неизбежность). Что-то от «Семи самураев», вечный сюжет, даже странно, что Шекспир не использовал. Чуть не прослезился о пожилого Гойко Митича в роли стойкого сербского полицейского, я с его Чингачгуком всё детство скакал по подмосковным прериям. Да, скрепы присутствуют, но не в том объёме, как в запредельном «Крыме».
Ну и за Кустурицу ещё раз отдельное спасибо.
Леонид Черток