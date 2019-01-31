Эфир и бабло. Странная история интеллектуала Друзя и хитрована Бера

На телевидение очередной скандал. Вроде бы, привычное дело…
…но на этот раз не с разводом, не с переходом на другой канал и не с дракой в прямом эфире.
Дело о мошенничестве. Или о корпоративной коррупции. Причём в самом элитарном сегменте предлагаемого телепродукта, который пока ещё не стесняются смотреть приличные люди… точнее, публично признаваться в этом.
Конечно, я говорю о «Что, где, когда?», которую смотрю практически с момента появления в эфире («Кто хочет стать миллионером» ставлю чуть выше «Юморины»). Помню свою радость девятиклассника, когда ответил на вопрос по солдату Швейку, который не смогли взять знатоки. Позже познакомился с одним первых корифеев игры Никитой Шангиным, и он предложил попробовать собственные силы. Но так и не собрался, работал на «Мосфильме», мне там камер хватало, а мы, киношные, относились к телевизионным с пренебрежением.
Кстати, в советское время в качестве призов были дефицитные книжные издания. Их, конечно, тоже можно было неплохо продать… но сомневаюсь, что кто-то на этом построил нелегальный бизнес.
Игра на деньги, кажется, впервые на телевидении началась именно в «ЧГК», в стиле модного тогда казино. «Интеллектуальное казино – единственное казино, где вы зарабатываете деньги собственными мозгами» - глубоким загадочным голосом вещал ведущий Ворошилов. С подтекстом – в других местах деньги добываются иными частями вашего организма.
Ну, а где деньги, там и кидалово. Иногда фарт, но чаще первое. Друг моей юности, известное сегодня медийное лицо, в 90-х продюсировал передачу на РТР, название которой не могу сейчас вспомнить. Там известные люди сидели в окошечках и задавали вопросы игрокам из простых смертных. Однажды приезжаю к нашему общему другу в гости, а у него новая стиральная машина. Из дорогих марок, последняя модель.
- Почем брал, спрашиваю.
- Дочку у О… на шоу выиграла.
- Она у тебя такая умная?
- Конечно. А еще она знала, что, если ведущий сложит руки так, надо отвечать «да», а если эдак, то «нет».
Хорошо иметь друзей… которые не только о своём благополучии помнят.
Так что же случилось у самого медийно известного российского магистра интеллектуальных игр?
Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По словам Бера, накануне съемок программы Друзь предложил ему раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей. Запись этой игры прошла 23 ноября 2018 года, а эфир состоялся в декабре. Вместе с Друзем в ней участвовал знаток «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев.
Могло такое быть? Теоретически да. В этой игре на кону главный приз в три миллиона рублей, есть, что делить. Фигурирует сумма в 800 тысяч якобы обещанная главреду Беру за слив правильных ответов. Ведущий программы Дмитрий Дибров уверяет, что сам он ни ухом, ни рылом… пардон, ни сном, ни духом. Однако странно, при такой комбинации сам бог велел брать ведущего в долю, ибо ему легче всех догадаться, что игра идёт нечисто и поднять вселенский хай («со мной забыли поделиться!»). Иначе как-то странно делили три миллиона на троих - почему Беру только 800 тысяч, когда фактически это его комбинация, деньги от него и риск потери хлебного места (как минимум), а два болванчика (Друзь и Сиднев) кладут себе в карман по миллиону сто, рискуя только репутацией игроков (ха-ха), но приобретая ещё большую известность (впрочем, возможно, имелась в виду чистая сумма после выплаты налогов)?
Ещё более непонятно желание Ильи Бера сначала переговорить с руководством производителя телеконтента «Игра», дабы, по его словам, «избежать публичного скандала». Насколько мне известно, оба магистра там не служат – Сиднев бывший мэр подмосковного города, а Друзь был раньше связан с телевидением, но… питерским. Бер надеялся получить отступные? Тогда совершенно правильно, что его там послали, надо было договариваться конкретно с игроками. Вот только о чём? Слово одного против слов двоих, более известных… ещё тот расклад.
И всё происходит в границах одного телеканала… ну, к этому мы ещё вернёмся
Друзь в свою очередь выдвигает иную версию. Якобы Бер сам предложил им такую схему, они с Сидневым якобы согласились, решили подождать, что будет дальше, при этом договорились, что ответят на все вопросы, которые назвал им редактор, кроме последнего, чтобы проиграть деньги и сообщить о произошедшем руководству.
Так в реальности и получилось. Вопросы на игре, кстати, были так себе сложности, я сам только на пару из них затруднился ответить. И именно на последний, шахматный, но здесь виновато моё детское увлечение преферансом, до шахмат просто руки не дошли. Как я понимаю, для человека, играющего в эту старинную игру, вопрос не высшей категории сложности, даже я об этом мате (неразговорном) что-то слышал или читал… а уж два суперинтеллектуала – естественно.
Самое любопытное, что никакого преступления не было совершено – никто на выходе ворованных денег не получил, все обманули только себя. На фоне тотальной коррупции, простых полковников с КАМАЗами денег, сенатора Арашукова с шестилеткой за плечами… всё, что мы видим в этой истории, лишь причудливые игры интеллектуалов, непонятные простому народу. А для непростого зрителя Бер, Друзь и Сиднев просто троица лохов-нищебродов, которые не смогли поделить по-честному между собой жалких три лимона деревянных.
Меня всегда смущало утверждение, что энциклопедические знания ещё не означают наличие острого ума, тем более, мудрости. Но вот живые примеры – разве можно назвать мудрецом Анатолия Вассермана после того, что он несёт в некоторых телевизионных программах? Или того же Друзя, если его действительно развели в этой истории? Вот Илья Новиков, ещё недавно блиставший в элитарном клубе, действительно умный плюс порядочный, но его убрали из эфира за политическую нелояльность… уверен, руководители Первого настояли.
Как теперь Бер и Друзь будут смотреть в глаза друг другу? А никак, они в Останкино просто не пересекаются, «ЧГК» пишут в Нескучном саду.
Другое дело, обмыть удачную постановку…
Всё-таки создатель «Что, где, когда?» Владимир Ворошилов был гением не только телевидения, но и пиара. Во времена, когда все работали в рамках социалистической идеологии, когда вокруг сплошные братья-сёстры-единомышленники, он внутри собственной программы устраивал скандалы с уходами и возвращениями популярнейших игроков. Что поднимало и без того высокий рейтинг передачи.
Я же не зря намекнул, что обе программы выходят на канале у Эрнста. Вряд ли Бер рискнул устроить громкий публичный скандал без согласования с главными лицами Первого. Вряд ли бы и они стали играть Друзя втёмную. Александр Абрамович давно человек телевизионный, хоть и питерский, много чего про кого знает. Вдруг решит отомстить и начнёт полоскать известную фамилию с четырьмя согласными подряд (а там есть, за что). Видимо, просто настало время подогреть зрительский интерес к телевизионным играм… пусть и таким не совсем интеллектуальным приёмом.
Но если всё взаправду… Бер и Друзь, вы же оба евреи! Нас в стране осталось меньше 200 тысяч, хорош между собой собачиться!
P.S. Только что сообщили, что руководство Первого канала отлучила от эфира Друзя, а Бера от бабла. С первым странно, вроде бы он не является штатным сотрудником, чтобы его откуда-то увольнять. Значит, решение принято производителями контента. Что ж, подобное было в истории «ЧГК» не один раз и все возвращались. Теперь интрига – появится ли Александр Абрамович на «Своей игре», где тоже когда-то блистал и неплохо зарабатывал. Ведь и канал другой, и компания-производитель. А вот зрительский контингент примерно тот же… представляете, как рейтинг подскочит!
Леонид Черток