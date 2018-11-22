Артисты из Котласа сорвали Гран-при "В гостях у сказки"

В конце января в Великом Устюге при информационной поддержке Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского муниципального района состоялось сразу 2 Международных конкурса-фестиваля "В гостях у сказки": с 24 по 27 января, с 31 января по 3 февраля. Организатором выступило творческое объединение "Триумф", г. Санкт-Петербург.
На Международные конкурсы приехали сотни участников со всех уголков России: Архангельск, Котлас, Вычегодский, Гусь-Хрустальный, Москва, Московская область, Чеховский и Ступинский район, Долгопрудный, Семёновское, Крестцы, Балаково, Кыштым, Кострома, Нижний Новгород, Оренбург, Санкт-Петербург, Пермский край, Сургут, Слободской, Сиверский, Архангельское, Нахабино и Великий Устюг!
Награды артистов из Котласа, блестяще выступивших на конкурсной сцене:
Диплом лауреата Гран-при в возрастной группе 7-8 лет в номинации «Конкурс костюма» и грант на сумму 20 000 руб. на фестиваль «Открытые страницы. Псков» (31 мая-2 июня 2019 г.) завоевал семейный театр костюма «Аленький цветочек», рук. Жгилева Светлана Юрьевна, муз.рук. Козак Софья Юрьевна, хор. Монина Ирина Николаевна, г. Котлас.
Диплом лауреата I степени в возрастной группе 9-10 лет в номинации «Эстрадный танец» и грант на 25000 руб. на Международный конкурс-фестиваль «Восточная сказка» (31 октября – 3 ноября, Казань) завоевала школа танцев PrimadoNNa, рук. Логунова Ксения Сергеевна, г. Котлас.
Специальный приз в номинации «За вклад в развитие детского юношеского творчества» завоевала Смирнова Наталья Валентиновна, г. Котлас.
Специальный приз в номинации «За вклад в развитие детского юношеского творчества» завоевала Краева Екатерина Владимировна, г. Котлас.
Поздравляем победителей и желаем удачи на следующих конкурсах искусств!