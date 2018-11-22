Последний парень на деревне. Рецензия на фильм «Человек, который всех удивил»

Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался над тем, как поведёт себя в том случае, если из уст врача услышит смертельный приговор. Себе, любимому.
А уж для режиссёрских копаний вообще поле непаханое. Последнее, что произвело на меня впечатление (тяжёлое) – «Я буду рядом» с Марией Шалаевой. Узнав об онкологическом диагнозе с мизерным шансом на выздоровление, разочарованная инфантильностью бывшего мужа (на фига от такого рожать было?!), её героиня бросает все оставшиеся силы на поиск новой семьи для маленького сына. Параллельно борясь с собственным отчаянием, неприятием раннего ухода, изменениями в характере. У меня лично горло перехватывало.
И не просто так. В семье умирали от онкологии. Кто-то легко, обе бабушки долго прожили с этим диагнозом, болями не мучились, несмотря на метастазы, и ушли из жизни скорее от старости, чем он болезни. А кто-то, как первый тесть, уходил, воя от боли, когда советская фармакология нужными лекарствами не обеспечивала.
Знаю много примеров. Кто-то сам прекращает мучения (грех-то какой!). Кто-то работает до конца, торопясь оставить после себя наследие (не наследство!). Кто-то пускается во все тяжкие…. Мой приятель, режиссёр-документалист, узнав, что жить осталось совсем недолго, продал московскую квартиру и устроил большую отходную длиною в несколько месяцев. После которой несколько человек лечились от нарко- и алкогольной зависимостей, поминая покойного совсем не добрыми словами.
Но это я вам про москвичей рассказываю, интеллигенцию. А каково оно в глубинке?
Крутой сибирский егерь Егор, в исполнении самого красноречивого молчуна современного российского кинематографа Евгения Цыганова, узнаёт о смертельном диагнозе буквально за пару месяцев (судя по животу жены) до рождения второго ребёнка. А у него и этого времени нет, врач районной больницы без обиняков советует подумать о хосписе, чтобы не травмировать семью своим мучительным уходом.
Что тут скажешь, настоящий мужик! Не говорит близким о диагнозе до последнего. Мало того, находит в себе силы совершить акт любви с беременной женой… представьте только, чем его голова в этот момент занята! Всё продумывает – какие пособия на детей получить, что продать из хозяйства… и т.д. Сам серьёзно собирается в хоспис, зачем родных угнетать своим угасанием.
Надо отметить, что Егор не просто егерь, а крутой егерь. В начале фильма вступает в схватку с браконьерами и обоих ликвидирует. Причём одного в рукопашной схватке, ножом… тот, кто в теме, знает – это не выстрелить из ружья, тут сила духа нужна недюжинная.
Но про беду узнаёт жена. И, как любая верная подруга, начинает хвататься за каждую соломинку – от районных онкологов (те даже денег не берут, значит, безнадёжный случай) до спивающихся шаманок.
Именно эта маргиналка даёт Егору-егерю пас последней надежды. В виде притчи о лебеде, который обманул Смерть, замаскировавшись под гусака. Это Егору оказалось слабО (хотя он и прикинул шансы). Потом что-то вспомнил… и решил принять образ женщины. Не со всеми внутренними вытекающими, только внешне.
И тут кино про крутого Уокера, первого парня на деревне, превращается в жалостливую историю про деревенского изгоя. То есть, парня последнего.
Мало того, что Егора в колготках, платье и с накрашенными губами не принимают односельчане… и даже бьют скопом, его отвергает сама любящая жена. Им, патриархальным пейзанам, видишь ли, не нравятся трансгендеры.
Хотя Егор в данной градации и не трансгендер вовсе. Он кроссдрессер, человек, получающий удовольствие от переодевания в одежду противоположного пола.
Опять стоп. Никакого удовольствия Егор не получает. Это действия отчаявшегося человека. Которому нет смысла что-то делать во имя своего спасения, разве что, попробовать рассказанную притчу, погрузиться в новый образ, устроить шапито, всё лучше, чем просто ждать Смерть. Кстати, делает он это именно ради мечущейся в отчаянии жены, которая вместо благодарности бросает в лицо – «чтоб ты сдох!».
Давайте разбираться. Какая бы сибирская глушь в кадре не была, но сын егеря проводит дни за компьютером. Который есть, если не в каждой избе, то через одну. Соответственно, и допуск в интернет, где можно прочесть ВСЁ. Я к тому, что сегодняшние сибиряки – люди не такие уж и дикие.
Егор-Цыганов молчит, как всегда, очень выразительно. И окружающие, вместе с любимой женой, превращают его в полное дерьмо (вплоть до группового изнасилования шишкарями). На что он сам идёт безропотно с очень слабыми попытками сопротивления. Озверелость соседей можно объяснить только одним – его профессией. Ну, в каком лесном местечке любят лесника (егеря), который житья не даёт, дополнительный прокорм отнимает?!
Можно сделать скидку на то, что Егор решил окончательно запутать Смерть, и ни на минуту не выходит из образа. Но люди, знающие, сколько их соседу жить осталось… неужели не могут махнуть рукой и закрыть глаза не все эти чудачества? Ах, они его изначально не любят… тогда зачем деньги давали на лечение?!
И это только начало вопросов к создателям ленты. Интересно, откуда в российской глубинке взялся прекрасный хоспис (как расписывает его врач)? Причём совершенно бесплатный (специально подчёркнуто). А современный томограф в районной больнице, какие в областном центре не всегда имеются (увы, сталкивался)? Кто запускает на деревенских посиделках Чичерину или Би-2… или эта музыкальная грань вкусов давно стёрта, а я и не заметил?
И, главное, зачем авторы тыкают нас в проблемы толерантного отношения к гомосексуальности, хотя изначально фильм не об этом?
В итоге к финалу этого действительно умного и небанального по замыслу фильма о человеческом одиночестве и духовной близости семейных пар, в моей голове метался старый анекдот про шахтёра-гомосексуалиста:
- Ну, какой же вы, батенька, гей, вы п…рас!
Действительно, удивлён. И даже расстроен.
Леонид Черток