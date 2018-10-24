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Ударим эротизмом по ханжеству! Гаражная выставка в стиле ню в Архангельске

В гараже на улице Гайдара прошла фотовыставка в стиле ню.

Организаторы, свободные архангельские фотографы, исследующие природу женской сексуальности, утверждают, что своим вернисажем они хотят противопоставить истинное эротическое искусство плебейскому ханжеству.

Рассказывает (и показывает) издание «Регион 29»:

Девушки на снимках не скованы представлениями о «настоящей женщине» и её предназначении: они позируют, открываются внутренне и внешне и, наконец, просто хулиганят, не стараясь понравиться никому, кроме самих себя.

Выставка I could never divide myself from any man («Я никогда не смогу отделиться от мужчины») стала первым выходом для инстаграм-журнала GASP (от английского «вздохнуть») в реальный мир. И для кого-то — первой возможностью познакомиться с проектом и его вдохновителями — Евгенией Скворцовой, Евгением Томиловым и Сабиной Варданашвили. Около года назад ребята впервые взяли в руки фотоаппараты, чтобы показать неподдельную, непокорную красоту своих подруг и помочь им принять свою сексуальность.

Инстаграм не впервые увидел откровенные снимки с важным подтекстом. В январе 2018-го студент московской «Бауманки» убил и изнасиловал свою бывшую девушку. В СМИ и соцсетях убитую девушку обвинили в распущенности и публикации откровенных снимков. Ответом на волну «Сама виновата» стал флешмоб: тысячи девушек стали выкладывать провокационные фото с хештегом #этонеповодубить.

И так далее…

(фотография с выставки из социальной сети ok)

14 январь 09:40 | : Культура

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