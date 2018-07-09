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Зачем мы смотрим кино? Второй ARCTIC OPEN начинается в Архангельске

Есть много новых профессий в кино, о которых раньше слыхом не слыхивали. Я, во всяком случае.

Например, отборщик. Человек, который смотрит присланные на кинофестиваль фильмы, и решает, кого куда – этот в конкурс, этот во внеконкурсный показ, этот… лучше никому не показывать.

Думаете, такая халява, не работа – сиди и смотри? Но если заявленных лент больше двух тысяч, а точнее 2327, ровно столько прислали на этот ARCTIC OPEN до того момента, когда приём закрылся. Что удивительно – всего второй международный кинофестиваль в некинематографичном Архангельске (ну, сколько раз здесь художественное кино снимали… по пальцам пересчитать), а такой аншлаг из участников.

Причём много заявок из-за рубежа. Тут на первом месте Индия. Что и понятно, в этой стране кинокульт, их Болливуд выдаёт до тысячи танцев-песен-драк в год, рассчитанных исключительно на внутренний рынок. Но и в этих плевелах могут попадаться жемчужины, которые предстоит выудить опять же отборщику. На втором месте Россия, а на третьем – США. Есть кино Исландии… вы вообще слышали о таком? А про трудности перевода? Я всё это лично на себе испытал, отсмотрев только конкурсную программу «короткого метра» в прошлом году. Труд, конечно не вагоны с углём разгружать… зато ответственность – вдруг нового Тарантино не распознаешь? Карма на весь твой род обеспечена.

Короче, этот каторжный труд и ответственность взял на себя Алексей Медведев. Человек, профессионально занимающийся организацией и продвижением кинофестивалей по всей Руси великой. Без смокинга и бабочки… но это только сегодня… чего там перед журналистами выпендриваться.

«Зачем смотреть кино?» - такой вопрос был задан молодёжью организаторам первого ARTIC OPEN (они же организуют и второй... затянуло). Ответ был точен и афористичен (что свойственно киношным людям) – «а зачем вы смотритесь каждый день в зеркало?». Изобретенная братьями Люмьерами развлекаловка уже в начале ХХ века стала лицом любого исторического процесса. Мы говорим «революция» - вспоминаем «Броненосец «Потемкин», говорим «Великая Отечественная» - перед глазами кадры из «Летят журавли», вспоминаем «застой» - и сразу рефлексирующий интеллигент Янковский из «Полётов во сне и наяву». Вот, что такое для нас кино… именно так и объяснил Медведев. Попробуйте-ка возразить…

Что прислали в этом году. Одна из насущных тем зарубежных лент – проблема мультикультуризма и выживания для понаехавших из стран Третьего мира в Старую Европу. И, конечно, Арктика, само название фестиваля нашёптывает. Причём, как пояснила программный директор кинофеста Анжелика Долинина, поднимается тема в вполне доступной зрителю форме – открытие края Белого безмолвия с палубы круизного лайнера или с борта семейной яхты. Местные же (поморские) документалисты пытаются разговаривать киноязыком о возрождении старинных деревянных храмов, о том, как остановить отток молодёжи в мегаполисы, поиск себя в индустриальном мире… если родился в лесном краю и первое впечатление детства не от соседского «гелендвагена», а от бабушкиной козы.

Организаторы специально уточнили – отбирая ленты к показу они специально делали упор на зрителя… то есть, фильмы будут, прежде всего, интересные, а потом уже правильные (тоже тот ещё критерий).

И ещё событие. В этот раз будет Арктический питчинг (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект), что даёт определённую надежду провинциальной молодёжи, грезящей кинематографом, найти своего Мамута (олигарха, финансирующего проекты Евгения Гришковца). Что ни в коем случае не отменяет мастер-классы, встречи со зрителями, «ночи кино»… всё то, чем очаровывал первый ARCTIC OPEN.

Короче, кинофест в Архангельске – это не корпоративная тусовка для своих (слышал-слышал обвинения от непосвящённых коллег), а праздник для всех, кто подвержен магии экрана.

Потом слово взял гость… и поблагодарил всех нас за оказанное ему доверие в организации архангельского кинофестиваля, который он уже называет своим. Я уже хотел задать провокационный вопрос – а стоит ли провинции (не Сочи) вообще заморачиваться с таким действом, подавать на президентские гранты (второй раз выигрываем, между прочим), искать спонсоров, нагибать власть (по мере сил) и т.д. Но Алексей Медведев раньше меня на всё это ответил, сказав, что кинофестивали – это не только (и не столько) красная дорожка для звёзд в Каннах, но дорожка к любому зрителю. И я сразу вспомнил, как в советские времена Московский международный кинофест был для моего поколения единственной возможностью посмотреть то, что та власть никогда бы не закупила для широкого показа. Тогда из-за идеологических соображений, а сегодня… чёрт его знает по какой логике. Но много ли вы сможете увидеть экспериментов в широком прокате… они не все и в интернето попадают.

Кстати, в прошлом году в полнометражной конкурсной программе были только отечественные киноленты. Что, с одной стороны, упрощало работу организаторам (логистика, перевод, прокатное разрешение и т.д.), но с другой снижало уровень конкуренции. На этот раз всё будет по-взрослому. Алексей приготовил информационный сюрприз – в Архангельске будет показан исландский художественный фильм «Зимние братья» ставший настоящей бомбой на фестивале в Локарно. Помните, как эти викинги нас своим футболом удивили… и вот опять.

Нужно было задать гостю вопрос (так принято). Я вспомнил, как на прошлогоднем архангельском кинофесте внутри жури документального кино пошло брожение – а на фига, собственно, здесь показывать художественный полный метр, которому место в богатых столицах, где всё решают бабки… пусть будет документальное, скромненькое но самобытное. Что по этому поводу думает профессиональный фестивальщик.

Алексей лишь улыбнулся – «ну, всяк кулик своё болото хвалит… но дешёвый фестиваль, это, прежде всего, скучно». Я, коренной мосфильмовец, чуть ему не зааплодировал.

Но уже в самом конце тот же Алексей меня расстроил. Объявил, что председателем жюри полного метра будет Алексей Агранович. Сын Михаила Аграновича, мосфильмовского оператора, у которого я не только работал, но и общался помимо съёмок, недавно в интернете переписывались. Как, думаю, сын товарища уже пред… я всё ещё просто в членах (пардон!) хожу. Но потом посмотрел здраво… дети и должны быть впереди отцов и их приятелей. Не говоря уже о внуках…

…А с Алексеем Медведевым я обязательно сделаю отдельное интервью. В ноябре. Ещё почитаете…

Леонид Черток, член (ещё раз пардон) жюри короткого метра

(фото Артёма Келарева)

   

    

 

   

 

 

15 октябрь 17:59 | : Культура / ПроКино

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