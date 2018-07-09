Алексей, сын Михаила. Жюри полнометражного фильма II Международного кинофестиваля Arctic open возглавит отпрыск династии Аграновичей

Молодой, но уже известный, подающий большие надежды кинематографист Алексей Агранович, сочетающий в себе как актерский, так и организаторский таланты, в этом году возглавит жюри полнометражного фильма на Международном кинофестивале в Архангельске.
Эту интригующую новость сообщил главный отборщик Arctic open и профессиональный фестивальщик Алексей Медведев на встрече с архангельскими журналистами. Он отрекомендовал своего как человека больших пробивных способностей (в плюс к остальным достоинствам).
Алексей Агранович (гр. 1970) известен по актерским работам в кино, таким как «Копейка», «Кислота», «О чем говорят мужчины», «Мифы», «Довлатов» и др. Арт-директор «Русской ночи» на Международном экономическом форуме в Давосе. Режиссер церемоний открытия-закрытия длинного списка международных кинофестивалей.
Отец Алексея, Михаил Агранович, известнейший советско-российский оператор-постановщик, снимавший такие известные ленты как «Покаяние», «Ищите женщину», «Ягуар», «Мать», «Маленькие трагедии» и прочие и прочие.
Дед Алексея, Леонид Данилович, советский кинорежиссер и сценарист.
Подробный рассказ о встрече с главным отборщиком Arctic open Алексеем Медведевым читайте на нашем сайте… ближе к вечеру.