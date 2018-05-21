Министишья Бякина

Александр Нехорошев (1955-2013) – моряк Тихоокеанского флота, звукорежиссер к/с «Мосфильм», автор слов и музыки к собственным песням, основатель и бессменный руководитель рок-дуэта «Кефир».

Гуру-хорошим был учеником…





Себе оставлю кайф-тебе свое похмелье…





Увидел что-то.. показалось, а показалось, точно, видел!





Один в лесу…А муравьи хохочут!





Я слышу: «Будь скромней…». И как-то странно

обнимают…





Лепили статую так долго, что памятник удался!





Был прыти полон, прытко обмелел…





Во сне молюсь, проснусь - о Боже!





-Еще бы водки!

-Будет, будет….



Хоккей-игра, пока есть дамы на трибунах…



Попавши в глаз, ты обижаешь бровь!





Кричал заложник: «Заложите!...»





-Хочу еще!!!... А скоро ль страшный суд?!!!





Красиво все, особенно потом….





Трусы малы….Наверно чьи-то?





Унесся конь-седло в моих ногах…





О нежная!...Я тоже так умею!





Упала пуговица на пол…

Как дышится легко…





Смотри-увидишь, кто-то смотрит на тебя…



Зовут, зовут и, точно, дозовутся….



Красиво врешь, с подругой поделюсь…



Полюции?...Мне тоже не легко… (Реверанс Е.К.)





Метался сам, метал в других…





Смотрите в оба!-Оба зайцы!!!!



Он раньше уходил таким, каким сегодня появился…





Терпите!...и… терпение иссякнет…





При варке щей - переборщил.