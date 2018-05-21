Министишья Бякина

Александр Нехорошев (1955-2013) – моряк Тихоокеанского флота, звукорежиссер к/с «Мосфильм», автор слов и музыки к собственным песням, основатель и бессменный руководитель рок-дуэта «Кефир».
Гуру-хорошим был учеником…
Себе оставлю кайф-тебе свое похмелье…
Увидел что-то.. показалось, а показалось, точно, видел!
Один в лесу…А муравьи хохочут!
Я слышу: «Будь скромней…». И как-то странно
обнимают…
Лепили статую так долго, что памятник удался!
Был прыти полон, прытко обмелел…
Во сне молюсь, проснусь - о Боже!
-Еще бы водки!
-Будет, будет….
Хоккей-игра, пока есть дамы на трибунах…
Попавши в глаз, ты обижаешь бровь!
Кричал заложник: «Заложите!...»
-Хочу еще!!!... А скоро ль страшный суд?!!!
Красиво все, особенно потом….
Трусы малы….Наверно чьи-то?
Унесся конь-седло в моих ногах…
О нежная!...Я тоже так умею!
Упала пуговица на пол…
Как дышится легко…
Смотри-увидишь, кто-то смотрит на тебя…
Зовут, зовут и, точно, дозовутся….
Красиво врешь, с подругой поделюсь…
Полюции?...Мне тоже не легко… (Реверанс Е.К.)
Метался сам, метал в других…
Смотрите в оба!-Оба зайцы!!!!
Он раньше уходил таким, каким сегодня появился…
Терпите!...и… терпение иссякнет…
При варке щей - переборщил.