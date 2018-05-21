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Министишья Бякина

Александр Нехорошев (1955-2013) – моряк Тихоокеанского флота, звукорежиссер к/с «Мосфильм», автор слов и музыки к собственным песням, основатель и бессменный руководитель рок-дуэта «Кефир».

 Гуру-хорошим был учеником…

 
 Себе оставлю кайф-тебе свое похмелье…


 Увидел что-то.. показалось, а показалось, точно, видел!

 
 Один в лесу…А муравьи хохочут!


 Я слышу: «Будь скромней…». И как-то странно
 обнимают…

 
 Лепили статую так долго, что памятник удался!


 Был прыти полон, прытко обмелел…


 Во сне молюсь, проснусь - о Боже!


 -Еще бы водки!
 -Будет, будет….

 Хоккей-игра, пока есть дамы на трибунах…

 Попавши в глаз, ты обижаешь бровь!


 Кричал заложник: «Заложите!...»


 -Хочу еще!!!... А скоро ль страшный суд?!!!


Красиво все, особенно потом….


Трусы малы….Наверно чьи-то?


Унесся конь-седло в моих ногах…


О нежная!...Я тоже так умею!


Упала пуговица на пол…
Как дышится легко…


Смотри-увидишь, кто-то смотрит на тебя…

 Зовут, зовут и, точно, дозовутся….

 Красиво врешь, с подругой поделюсь…

 Полюции?...Мне тоже не легко… (Реверанс Е.К.)


 Метался сам, метал в других…


 Смотрите в оба!-Оба зайцы!!!!

Он раньше уходил таким, каким сегодня появился…


Терпите!...и… терпение иссякнет…


При варке щей - переборщил.

13 август 12:08 | : Культура / Литературная гостиная

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