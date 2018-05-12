Проект Георгия Гудим-Левковича: Виктор Панов - человек эпохи вырождения

Друзья! Друзья! Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны, бежать за комсомолом.

С. Есенин. Русь уходящая



Дуэль не состоялась или - перенесена,

А в 33 распяли, но - не сильно,

А в 37 - не кровь, да что там кровь! - и седина

Испачкала виски не так обильно.

В. Высоцкий. О фатальных датах и цифрах



Писать о Викторе Петровиче Панове – сизифов труд. Во-первых, написали уже много – на ощупь больше, чем Гоголь. Во-вторых, сам человек-театр в великом множестве интервью ответил, кажется, на все вопросы, и чего только не рассказал о себе. Поэтому, чтоб не быть обвиненным в предвзятости, предоставим слово самому герою. Автор не претендует на то, что он сумел прочесть все интервью мэтра. За точность цитат – спрос с любителей спрашивать у президента фестивалей обо всем, от свободы слова до неубранного снега. А комментарии, впрочем, весьма редкие, будут в скобках…



…Я родился 6 мая 1939 года в Архангельске. У хороших родителей. Поскольку мама моя Кармановская Анна Кирилловна была дочерью раскулаченного и репрессированного родителя, это наложило отпечаток на всю жизнь. Мой дед был мощнейший «кулак». Матери не дали учиться дальше восьмого класса…



…В три года я упал со второго этажа на кирпичи и сломал позвоночник, позже у меня начался туберкулез. Бабушка моя была из репрессированных, она всего боялась и никому ничего не сказала. Ни в одну больницу меня не брали. Приехала моя тетя-врач с фронта и вот только она заметила, что со мной что-то неладно. И, когда меня привезли в санаторий Евда, великий врач Фаворская сказала: «Этот мальчик жить не будет». Почему-то Бог сберег и меня. Три с половиной года я пролежал целиком в гипсе, заново учился ходить, рвался участвовать специально во всех драках, занимался спортом всех и даже запрещенных видов. Вот откуда и пошла моя энергия…



…Меня выгнали из пионеров. Я уронил бюст Сталина, бюст вождя в 23-й школе. Великий директор Дитятев Василий Георгиевич, как сейчас помню его хромовые сапоги, гимнастерка, портупея, красавец мужчина, на всю жизнь запомнил скрип его сапог по коридору и вопрос - «Кто уронил бюст вождя?» Это было страшно. Но меня никто не выдал. Это было страшно - исключение из пионеров. Тем более я - внук репрессированных. Можно себе представить какое напряжение было дома, когда узнали, что сына выгнали из пионеров. Я это хорошо помню…



…Этот Сталин - у нас в семье ждали, когда он сдохнет. Помню как мой дядька, Илья Кузьмич Матасов, когда пришел с фронта весь избитый, израненный, как выпьет… в общем, Сталина далеко не все любили… На нас на всех родовая язва коммунистического прошлого, это жуткая штука…



…Закончил 10 классов, за время учебы в школе дважды убегал из дома: один раз с геологической экспедицией, второй раз в качестве кочегара уходил в море…



…После школы, я был курсантом Казанского зенитно-прожекторного училища. Вот это время я вспоминаю с отвращением. Я не мог отдавать честь молодым лейтенантам, не мог застегиваться на все пуговицы, и поэтому расстался потом с этим учебным заведением... (1956 году оно уже стало радиотехническим училищем ПВО и в 1957 году переведено в Ставрополь – прим.)



…В комсомоле я побыл, наверное, полгода. Я не мог понять: почему надо платить взносы, ходить куда-то? А в партию - ни у кого не пришло в голову меня позвать, и к счастью…



…В 1959 году поступил в Казанский Государственный университет на геологический факультет. Порой шучу, что если бы его закончил, Алсу была бы моей дочкой, и еще у меня было бы несколько нефтяных вышек… Я учился в университете, в котором учился Ленин, но продержался там, на полгода дольше, чем он. Вообще я мечтал быть артистом, поступить во ВГИК. Даже документы по почте подал. Когда сказал об этом дома, папа вроде нормально воспринял новость, а мама сказала, что артист – это самая низкая ступень, до которой можно докатиться. При этом они дружили с Сергеем Плотниковым. Я пошел на почту, забрал документы, швырнул их родителям и ушел из дома. С геологами, кстати, ушел. После этого надо было куда-то поступать, ну и поступил в Казанский. Взяли в университет только потому, что хорошо плавал и у меня был первый разряд по хоккею. Поэтому я не учился, а играл в хоккей и занимался в самодеятельности, экзамены за меня сдавал чужой человек…



…Если честно, я уверен, что люди почти всегда врут, когда говорят, что мечтали о чем-то с детства. Бог его знает, когда эта мысль зародилось в голове. С детства я страстно любил петь, да и голос вроде неплохой был. Помню даже, как на семейных праздниках забирался под стол и почему-то пел: «Жил в Ростове Витя Черевичкин...» Еще играть любил по-страшному. На всем, у чего есть струны. Заводилой был во всех компаниях. А решение об актерстве пришло, наверное, в 8 классе…



...Поступил в Архангельский театр драмы им М.В Ломоносова. Отработал 6 лет в качестве монтировщика сцены и актера (закончил студию при театре – прим.). Захотелось самостоятельности. Ушел в один из лучших ДК Архангельска (ДК СРЗ «Красная Кузница», также работал в клубе Архангельского трамвайно-троллейбусного управления – прим.), создал агитбригаду…



…Приятно вспомнить будни в АЛТИ, я один из создателей «Стэма» - студенческого театра эстрадных миниатюр, и 15 лет я потом там работал - несколько раз в неделю были репетиции. И что интересно, Анатолий Ефремов - будущий губернатор Архангельской области - занимался у меня в студенческом театре…



…В 1974 году в 35 лет поступил на очно-заочное отделение Щукинского училища, курс Татьяны Борисовны Захава… И пусть это позднее студенчество - но самое светлое, так много было рядом интересных и умных людей. Вы спрашиваете, списывал ли я в юности на экзаменах? Всегда! Было так: заходишь в кабинет. И громко говоришь преподавателю: «Билет номер три!». А следующий, кто заходит, это слышит, и несет тебе ответ. Такая, вот, взаимовыручка… Училище закончил 1977 году, досрочно.



…В 1975 году создал Городскую Экспериментальную Театральную Студию, которая впоследствии и стала Молодежным театром (с октября 1987 года – прим.)... когда я объехал театры по всему Советскому Союзу, однозначно решил: моя студия будет совершенно другой… (труппа студии состояла из рабочих, студентов и школьников, а сам театр находился в ведении областного комитета ВЛКСМ – прим).



…Я создал театр в самые трудные времена - коммунистические, когда я был вообще запрещенным человеком… (в 1977 году театральной студии был присвоен статус народного театра-студии юного зрителя – прим.)



…Один из моих знакомых врачей как-то показал мне список-задание - кого отправить в психушку. Но меня спасало то, что у одной двоюродной сестры муж был секретарем Обкома партии - Борис Сергеевич Нечаев, у другой был заместителем Генерального прокурора СССР - Руденко. И как только меня арестовывали, они как-то узнавали - и меня отпускали…



…Сколько мне не давали ходу. Не присуждали «народного». Руководитель театра должен был быть коммунистом, но я отказывался. Был конфликт, не конкретно с партией, а с этой идеологией. У меня не было ни одного незапрещенного спектакля, даже ставить Писахова мне запрещали…



…Я официально был объявлен антисоветчиком, некоторые мои постановки по несколько лет не выпускали. Я все время шел по запретам, я все время нарушал их…



...Достаточно сказать, что лет 12-15 я был невыездным, ни за границу, никуда... (труппа выезжала на гастроли по Дальнему Востоку, в Москву, Ленинград, Астрахань, в Калининград, выступала со своими спектаклями за границу - ГДР, Румыния, Югославия, Болгария, Венгрия - прим)… Поэтому, когда мы закончим реконструкцию в театре, где-то у меня будет висеть портрет Михаила Сергеевича Горбачева - потому что когда он пришел, мы стали много ездить по миру. Правда, тоже были проблемы. Как будто ждали они этого дела, приглашений было очень много, но как всегда конверт приходил распечатанный и в день начала фестиваля и т. д.



…Я двадцать лет был главным Дедом Морозом города и вел все молодежные вечера, а мои жены всегда были Снегурочками. В 23.00 мы обычно начинали, в полночь под бой курантов я выходил на сцену и вел праздник до двух часов ночи. Только после этого снимал костюм. Еще я организовывал профсоюзные детские утренники в Ломоносовском театре. Они были шикарные! Ребята съезжались со всех районов области. Я получал за это пять рублей – тогда это были огромные деньги…



…Я придерживаюсь такой позиции: лучше быть первым парнем на деревне, где родился - там и пригодился. В Москве, когда я закончил Щукинское училище - мне предлагали работу в четырех театрах, я отказался. Я вообще не понимаю, что люди делают в Москве. Москва - это гнуснейший город, гнуснейший. И в Питере. Там жить нельзя, ни в том, ни в другом. Многие архангелогородцы стремятся туда, посидят на заднем плане в кино и считают себя артистами. Там все гниют, почти все. Были у нас здесь хорошие дикторы на телевидении, уехали туда - не видно, не слышно. Есть Лена Панова, моя дочь, слава Богу активно снимается в кино, работает во МХАТе, но это исключение. Из моего театра много кто уехал - но сейчас никого не видно и не слышно. Поэтому лучше здесь.



…Предлагали мне полностью переехать и работать в Слуцке, в Германии, в Москве, во Франции, в Америке - дарили театр!



...Приезжали люди от Стерлигова, и говорили, что он (Стерлигов) хочет этот фестиваль купить у вас полностью и проводить его в Сочи, на огромном пароходе. Я ответил: «Ребята, пускай он лучше сюда пригонит пароход». Честно говоря, эти предложения были с некоторой степенью угрозы, с намеками на инвалидную коляску. Но, к моему счастью или несчастью, здесь тогда формировался «криминал» - и как ни странно, некоторые из них - выходцы из моего «гнезда». Я был вынужден их привлечь, они с этими ребятами поговорили - они уехали…



…Несколько лет назад я пришёл случайно во дворец Строителей, где выступал певец, из бандитских, типа Михаила Круга. Все там! Все начальники, депутаты, чиновники! Они на лагерном мышлении выросли, от них ждать-то ничего нельзя. Понимаете? Наверное, это не их вина, это их беда, их так воспитали. То есть, никак не воспитали. У нас же улица воспитывает…



…У нас лет 8 назад питание на фестиваль уличных театров выиграла пирожковая. Потому что дешевле. Я хозяина пирожковой прижал к стенке и сказал: «Я тебя сейчас замочу просто, или снимайся с конкурса»…



…Мы были с театром в 27 странах, так вот в аэропортах, в наших терминалах нет туалетной бумаги. Вот этим людям что ни построй, что ни дай, всё сломаем и украдём, нация такая: всё по фигу, живём в грязи…



…Народ, выращенный на скандалах и негативе, бесперспективен…



…Ленинская идея «Кто был ничем, тот станет всем» - осуществилась. Журналисты, о театре пишут - читать смешно. В лучшем случае пересказывают содержание. Начинаешь разговаривать, называть известные в театральном мире фамилии - глаза мутнеют, потому что не знают. И такие же артисты приходят…



…Я не боюсь говорить и настаиваю, как член Совета при губернаторе, как театральный деятель, что надо что-то менять в мертвом совершенно театре имени Ломоносова. Ведь театр мертвый, потому что театр, в котором нет репертуарной политики - мертв. Случайный набор пьес. Они все хвастаются, что у них аншлаги и т. д. Но у меня сын учится в школе - приносят билеты и попробуй не купи, но моего Степу не трогают, видимо знают - кто я, боятся. Я своим говорю: туда ходить не надо, это абсолютно точно. Если вы не хотите испортить нюх - туда ходить не надо…



…Я понимаю, что народ в очередь за билетами стоять не будет, но нам очень помогает САФУ, руководство которого понимает, что молодежи необходимо это посмотреть.



...Сильно изменился зритель, он уже не тот. Вероятно, и мы в этом виноваты, потому что кормим их всякой лабудой. А зрители с удовольствием это принимают…. Мой лучший друг, великий художник Борис Иванович Копылов когда-то очень хорошо сказал: «Я никогда не думаю о зрителях, придут люди, которые одного со мной уровня, мышления, одной группы крови со мной, а на остальных начихать…



…Как сказал мой великий товарищ и друг Лунгин…



…Я один из самых главных матюгальщиков в стране... Русский человек без мата – это какая-то дикость. Фаина Раневская, Ия Савина никогда не ругались матом прилюдно, но он у них всегда был кстати…



…Мы живем в стране, где нет свободы слова. Я на расширенной коллегии Министерства культуры задал вопрос: «Вы не подскажете дату, когда нас начнут огораживать колючей проволокой?» Театр - это вольное дело, но при желании любой театр можно закрыть. Есть такое понятие - эффективность работы театра. Если ее рассчитывать по количеству ног, пришедших в театр, то мы, конечно, неэффективно работаем.



…А в жизни он (речь идет о В. В. Путине – прим.) подобающим образом выглядит? С ботоксами всякими...



…Если честно, я в гробу большую часть законов, которые принимает наша ГосДума, видал. Цензура в театрах – не цензура, тут можно рассуждать. Но одно могу сказать точно – наша страна превращается в полицейское государство. Хоть расстреляйте меня, но это так. Делают это два главных человека и вся ГосДума…



…Не надо бороться с властью. Я сторонник того, что мы зависим от власти - потому что мы на бюджете. Но я не хочу зависеть от ее настроения, если у меня утвержден бюджет - я всегда добьюсь полного его исполнения…



…Чего я жду от нового губернатора (имеется в виду Илья Михальчук – прим.)? Прежде всего, обновления во всех сферах жизни области. Определенный плюс в том, что областью отныне будет руководить человек не местный, есть. Мы привыкли к этой обстановке, к этому хаосу, привыкли к тому, что все воруют и делят. Человек со стороны может по-другому взглянуть на все это и это будет хорошо. Главное для губернатора сейчас - суметь найти то звено, за которое можно вытащить все проблемы. И я очень надеюсь, что так оно и будет...



…Губернатор (имеется ввиду И. А. Орлов) наш хороший, веселый человек. Он очень хорошо относится к культуре, я это точно знаю…



…Я лично благодарен Игорю Анатольевичу Орлову за то, что у нас в области, в селе Норинская, появился Дом-музей Бродского. Браво, губернатор! До него никто этого не мог сделать. Два предыдущих губернатора добивались реконструкции театра кукол. Добился Орлов. Браво, губернатор! Благодаря помощи губернатора мой театр смог провести «Год литературы в театре», было показано множество спектаклей по литературным произведениям, и зрители каждый день встречались с писателями нашей области. Браво! Благодаря не просто поддержке, а участию губернатора мы осуществили проект «Год кино в театре», и наши зрители смогли посмотреть фильмы ведущих российских режиссеров. Браво, губернатор!



…Игорь Анатольевич (Орлов - прим.) всегда поддерживал Фестиваль уличных театров и фестиваль «Европейская весна», выступал на открытии этих фестивалей. Но... В последнее время, вероятно, кто-то отвернул от нас губернатора, и я даже догадываюсь кто… И, вы уж извините, замечательную женщину, но случайную в нашей профессии, назначили министром…



…У меня был такой случай. Меня представили к награде, и надо было ехать в Москву. А я уже тогда сказал и официально в газете заявил, что не хочу получать награды от людей, которые не говорят о культуре в России и даже не произносят это слово в своих речах. Вероятно, это как-то дошло, в газете ведь было написано – этот орден послали сюда и меня убедили сходить и продырявить дырку под него (орден Почета был принят В. П. Пановым из рук губернатора И. Ф. Михальчука – прим.). А вот церковь меня наградила орденом замечательным, не помню, как он называется – вот это ценная вещь…



...Для меня эта награда (знак «За заслуги перед городом Архангельском» - прим.) дорогого стоит. Это знак признания заслуг нашего театра. Ведь мы работаем для всех архангелогородцев. И особенно приятно, получить столь редкую и почетную награду из рук мэра Виктора Павленко, с которым мы знакомы больше 20 лет!



…Я уже должен, наверное, все-таки позаботиться о будущем преемнике. Внутри театра есть люди, которые без меня не пропадут, но хочется, чтобы лет через пять, может быть, у театра был художественный руководитель, или главный режиссер - молодой, дерзкий, ничего не боящийся человек…



(продолжение следует)