Ярослав (Сэнди) Трусов: Городской романс - 79 (почти быль)

...-- Ну, в общем -- разбежались, ага? Спокойно так, без претензий, ага? Всё было классно, ну, Юль... всё проходит, и это... ну... встретишь кого-нибудь... а у меня теперь... и времени.... и вообще...



Ромка бормотал, старательно пряча глаза, поглядывая то на прохожих, то на троллейбусы, то на облезлых голубей -- только б не смотреть на бледную Юльку.



... Познакомились они вроде и просто --- но с изюминкой. Ехали на эскалаторах навстречу друг другу, Ромка поднимался, Юлька плыла вниз. Встретились глазами -- и Ромка, ни секунды не размышляя, рванул наверх, перемахнул турникет и ссыпался на станцию. Успел, да и немудрено -- Юлька не думала уезжать, стояла у стеночки и встретила запыхавшегося Ромку радостным :

-- А я думала, что не будешь догонять...



И началось... Кино, провожания, телефонные разговоры ни о чём ночь напролёт , Ромкины отработанные и проверенные приёмчики, вроде засовывания букетов в ручку входной двери, надписей обломком кирпича под окнами "Юлька, я тебя люблю!", шоколадок "Алёнка" за 80 копеек и прочей фигни.



Юлька обмирала -- Ромка был такой взрослый, такой умный, спортивный и уверенный. А Ромка удивлялся -- как это Юлька ухитрилась остаться девушкой нецелованной при таком-то экстерьере. Мужики, глядя на ладненькую шатенку с громадными карими глазищами, поджимали пальцы на ногах и потели за ушами.



Дефлорация произошла в новогоднюю ночь на даче у друзей. Юлька оказалась темпераментной и ненасытной. Как-то очень споро она так вошла во вкус, что интим стал в их отношениях превалировать. Ромке иногда терялся, например, однажды в автобусе на задней площадке Юлька взяла его руку и засунула себе под шубку, уверенно так направляла, всё глубже и глубже, пока ромкин палец не попал в мокрую щёлку и не завяз там. Растерянный Ромка послушно пальцем зашевелил, а Юлька вдруг закатила глаза, шарахнулась спиной о поручень и застонала. Все пассажиры обернулись, а Ромка им испуганно крикнул:

-- Эпилепсия, припадок!

По счастью, тут случилась остановка, и Ромка выволок одеревенелую от оргазма Юльку из автобуса.



И вообще, сам Ромка инициативу как-то потерял. К Юльке домой заходить он зарёкся -- одного раза хватило. Папа был какой-то немалый прыщ в Госплане, все перемещались на цыпочках и говорили шепотом. Юлька приходила к Ромке, скромно тупила глазки, когда они со всей большой ромкиной семьёй пили чай, потом уходили к нему в комнату "слушать музыку ", а там уж, едва закрывалась дверь -- Юлька просто стаскивала с Ромки брюки, падала на колени и присасывалась, стеная и дрожа. Ну а уж что творилось, когда удавалось отцепить пустой флэт у кого-то из приятелей!



Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, Юлька собиралась на подготовительные в Полиграфический, Ромка -- закончил третий курс МЭИ, постепенно они перестали ходить в кино и на сходняки, если удавалось уединиться -- то трахались с первой минуты и до упора, а говорить стало как-то не о чем и незачем. Ромку оформление книг не трясло ни разу, а Юлька не знала, что такое электричество.



К тому же Ромка встретил одноклассника, который тёрся в театральном, тот затащил в свою компанию, и Ромка с гитарой пришёлся ко двору. А ещё там оказались герлы из "Кулька", которые от столичной богемы тащились, и к ним в общагу на Левобережную можно было ездить на перепих без проблем, а не искать пустой флет без предков.

Юлька, конечно, похолодание ощутила, но вот решительный Ромкин шаг проморгала. А он позвонил и сказал, что -- всё...



-- Что -- всё?

-- Ну, некогда мне теперь, Юль, четвёртый курс, трудно, потом -- ну что дальше-то? Не жениться же... а так -- ну погуляли, вроде... нет, я не в том смысле, я...

-- Ты меня бросаешь.

-- Не, ну не то, чтоб бросаю..

-- Знаешь, такие вещи по телефону....

-- Ну, давай встретимся...



Встретились они, как всегда, у той же станции метро, где и познакомились -- "наше место". Юлька зачем-то приволокла пакет с Ромкиными книжками -- тот тщетно пытался приучить её к фантастике.

-- Это что?

-- Раз мы расстаёмся -- мне не нужны твои книги!

-- Да ладно тебе!

-- Нет-нет, мне чужого не надо! Ты ведь бросаешь меня?

-- Ну, в общем -- разбежались, ага? Спокойно так, без претензий, ага? Всё было классно, ну, Юль... всё проходит, и это... ну... встретишь кого-нибудь... а у меня теперь... и времени... и вообще...



Никогда Ромка не думал, всё будет так вот просто и буднично : "не хочу - и не буду".

Не тягостно ему было, и не жалко ничуть.

-- А книжки себе оставь, что я с ними таскаться буду. Вроде как -- на память... Ну, ладно, пока, что ли? Мне пора...



Ромка сделал несколько шагов и оглянулся -- Юлька вслед ему не смотрела, она как-то странно прижала ладошки к животу и смотрела на них, что-то шепча себе под нос. Пакет с книгами валялся на тротуаре, прямо в луже.

"Да и фиг с тобой" , -- уже отстранённо подумал Ромка и свернул в переулок.



... Юлька после ухода Ромки ещё постояла минут десять, что-то нашёптывая, потом медленно подняла голову и осмотрелась. Мимо шли люди, в луже у её ног валялся какой-то пакет с книгами. Ну и пусть. И Юлька решительно вошла в метро.



На перроне, там, где останавливается первый вагон, она долго рассматривала себя в огромное зеркало для машинистов, поворачиваясь то левым боком, то правым, потом показала язык своему отражению. Отражение помедлило -- и тоже высунуло язык... Юлька протяжно вздохнула и стала ждать поезд. Подлетел состав, люди вышли и вошли, "Осторожно, двери закрываются! Следующ...".



Стоя у края платформы, Юлька дождалась, когда состав разогнался, зажмурилась и прислонилась плечом к предпоследнему вагону. Плащ шелестнул по жести обшивки -- и Юлька до пояса провалилась в бездну. Краем последнего вагона и стойкой решётки ограждения тоннеля её разрезало пополам, как секатор режет ветку. Широко и густо окатило зеркало. Верхнюю половину Юльки поезд утащил в тоннель, нижняя упала на рельсы. Взлетевшая от удара туфля звонко ударилась о стену, скатилась на перрон, встала на каблучок, покачалась -- и упала на бок. Из тоннеля рванул скрежет тормозящего поезда. Сначала кто-то вскрикнул, а потом многоголосый женский визг истошным органным аккордом заполнил подземелье.



... А Ромка, очень довольный бесконфликтным разрешением проблемы, этим же вечером засел с "театралами" в "Зодиаке". Для отмаза брали только сушки, портвешок проносился свой.



Часам к десяти, попив, поплясав, будущие Лоуренсы Оливье, потирая отбитые в "бампе" бока, начинали говорить "умно". В театральной теме Ромка тонул, поэтому просто вышел на улицу, продышался, потом покурил, а когда вернулся -- на его месте сидел маленький сухой паренёк и что-то втолковывал компании.

-- Друг, тут я сижу...

-- Да ладно, братка, ща свалю... я только вот говорил пацанам -- красиво танцуете, бусаете красиво, и ваще ребята вы, походу, правильные, с понятиями, вот так и надо, чтоб всё по уму, чтоб красиво...

-- Друг, ты б к своим шёл , вон тебе девушка твоя машет...



Из-за соседнего столика пареньку что-то семафорила подружка с рыжим "конским хвостом" и оттопыренными ушками.

-- Хто машет? Аааа... это моя чебурашка... иду-иду!

-- Прилетит Чебурашка

В голубой комбинашке,

И бесплатно покажет стриптиз!

Крокодил Дядя Гена

Вынет хрен до колена -

Это будет наш главный сюрприз! , -- пропел Ромка, подталкивая встающего парня.

Но тот вдруг плюхнулся обратно на стул :

-- Тебя как зовут?

-- Ну, Роман меня зовут, давай-давай...

-- А меня Гена... а это, между прочим, моя невеста...

-- Да мне по бедру, кто она, вали к себе за стол, козёл...

-- За козла отвечаешь? -- скрипнувшим голосом спросил паренёк.

-- Легко! -- весело ответил Ромка.

Парень посмотрел Ромке в глаза , взял со стола пустую 0,7 и опустил под стол.

-- Значит -- отвечаешь.

-- Да отвечаю! Вали давай!



Звякнуло стекло, парень привстал и перегнулся через стол. Плечо его дёрнулось, и "розочка" врезалась в ромкину шею, точно под левой скулой. Боли Ромка не почувствовал, он ещё успел увидеть, как откуда-то плеснули чёрной краской на руку парня, на его лицо, на стол...



А потом кто-то выключил свет.