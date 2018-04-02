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Свет и тепло не отключат. Администрация Северодвинска спасает городскую газету от фиаско

Заместитель главы администрации Северодвинска по внутренней политике Юрий Козлов встретился с коллективом газеты «Северный рабочий».

- «Северный рабочий» - это бренд города корабелов и военных моряков. Я полностью разделяю мнение главы Северодвинска Игоря Скубенко, что газету надо сохранить. Тысячи подписчиков привыкли начинать утро со свежей прессы. И это право у них отнимать нельзя, - отметил Юрий Козлов.

Неопределённость, которая была до недавнего времени в коллективе, прошла. У газеты новый виток - с 15 июня предприятие вышло в самостоятельное плавание. Теперь оно называется ООО «Издательский центр «Северный рабочий». О планах на ближайшее будущее рассказала генеральный директор издательского центра Анастасия Никитинская.

- Организаторские моменты решены, договоры с ресурсоснабжающими организациями, чтобы было светло и тепло работать, заключены. Коллектив вздохнул спокойно. Газета за это время не пропустила ни одного выпуска, может немного не уделили внимание подписке на летний период, зато зарегистрировались на площадках торгов и закупок, что даёт возможность участвовать в конкурсах, - подчеркнула она.

В ближайшее время газета выйдет в новом формате, готовится номер журнала, посвящённый юбилею Северодвинска, в тестовом режиме начнёт работу интернет-сайт издания, в едином ключе с газетой будет работать и интерактивное телевидение.

- Создавая новое, учитывайте опыт и традиции «Северного рабочего», главное, сохранить то, что наработано временем и профессионалами, - напутствовал журналистов Юрий Козлов.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска

07 июль 07:41 | : Культура

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