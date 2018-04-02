Кому задолжала Людмила Улицкая? Писатель и эти

От романа Людмилы Улицкой «Лестница Якова» исходит глубокое благородство! Это касается содержания, стиля, обложки книги, благодарностей. Всего, в общем! Благородства и чувства собственного достоинства (не имеющего, конечно, ничего общего с гордыней) не хватает всем эпохам, странам и культурам. Но их дефицит в современной России ощущается особенно остро и, пожалуй, даже трагично. В этом смысле «Лестница Якова» - это глоток свежего, живительного, а, может быть, и спасительного воздуха.

Так начинается последняя рецензия, которую прислал мой друг, профессор Дмитрий Несанелис, ровно за 10 дней до своей безвременной кончины. Человек-оркестр во всём, что касалось гуманитарных наук, он никогда не причислял себя к литературным критикам, брался за сей неблагодарный труд (много ли их читают) только в особых случаях. Улицкая как раз особый.

И для автора этих строк тоже особый. У меня совсем небольшой список писателей, чьи произведения я прочитал ВСЕ… Улицкая в него входит.

И уж совсем короткий список любимых писательниц. Всего три. Среди них Улицкая (ещё Дина Рубина и Ксения Драгунская).

Да, Людмила Евгеньевна писательница не совсем женская, в ней есть мужское начало (понимайте, как хотите). Но по мне, пусть лучше будет мужественной писательница, чем женственным писатель.

Улицкая давно не в простом положении, куда загнала себя по своей же воле. Тем, что крестилась. У евреев это считается сродни предательству. О, этот извечный спор, что для них первично – национальность или вера. То есть, для России Людмила Улицкая – еврейка (со всеми вытекающими комплексами антисемитизма у её критиков), в Израиле – отступница, чужая.

Мне, как агностику, эти разборки побоку. Скажу одно – человек, умиравший от рака, знает немножко больше простых смертных. А победивший его имеет право на большее. Улицкая точно имеет. Её выбор.

Иногда у писателей берут интервью. Чаще у тех, кто высказывает оригинальные суждения, читать обожателей власти быстро надоедает даже цензорам. Случается, что среди интервьюеров попадаются те, кто не пышет любовью к России в целом и к её власти в частности. Раньше такого просто бы не напечатали, но в век безграничности интернета приходится мириться и хоть как-то реагировать.

Из Евтушенко – Поэт в России больше, чем поэт. Так вот, решительно заявляю – писатель в России никак не меньше. Те, кто жил в советские времена, должны помнить, в любой интеллигентной семье какой-нибудь самиздат да хранился. Хотя бы булгаковское «Собачье сердце», хотя бы «Гадкие лебеди» Стругацких. Если найдут – пальчиком погрозят. А вот за фотокопию Солженицына могли и посадить (и, кстати, сажали). Причём в то время, когда самих писателей сажать было уже неприлично - их высылали за рубеж с лишением высокого звания советского гражданина. Представителей других профессий – да сколько угодно - для них специальный политлагерь в Мордовии держали. А этих, себе дороже, шум за бугром поднимется не детский. Сколько так литературы спасли… хоть за это спасибо.

Если СССР и не родина самиздата, то его самый большой заповедник с кормушками на каждом дереве. Сейчас не то, перестройка сразу же уничтожила питательную среду для нелегальной литературы – печатай, что хочешь, лишь бы не противоречило уголовному кодексу. Но недовольные действующей властью всегда были и всегда будут, а среди пишущих людей их особенно густо. В 90-е это в основном были литераторы прокоммунистической ориентации и национал-патриоты. Тот же Проханов, которого до сих пор зовут на ток-шоу не только как почти живого классика, но и пугалом по возвращению прошлого.

В нулевые диспозиция поменялась, в список неугодных чаще попадают либералы прозападной ориентации. Да ещё суперпопулярные. Например, Борис Акунин. Здесь его издают и переиздают, но предпочитает он жить не здесь… от греха. Что даёт ему возможность говорить всё, что думает, не обращая внимания на реакцию сверху. Ибо право на безбедную жизнь он заслужил собственным талантом, знаниями, трудолюбием… и больше нихрена никому не должен («мастера культуры многим обязаны своему народу»).

Ну так вот, Улицкая дала интервью Гордону. Понимаю, вы запутались в этих гордонах, поэтому уточняю – украинскому. Которому, чем острее, тем круче, рейтинг выше.

Соответственно, и вопросы. Спросил профессионального биолога (Л.Е. – выпускница биофака МГУ) про ген рабства. И вот каков был её ответ: Ген рабства, конечно, не существует. Но дело в том, что мы все - человеки - мы относимся к стадным животным, а у стадных животных есть врожденное качество - подчинение. В стаде всегда бывает вождь, хозяин, распорядитель. И это все, на самом деле, придумано для выживания стаи. Поскольку мы унаследовали от наших биологических предков очень многие качества и ряд социальных качеств, то и у современного человеческого общества есть такая склонность - подчиняться вождю, хозяину, жрецу... Эта фигура "главного человека" всегда существовала и существует с самых древних времен. Так что это - биологическая склонность.



Видите, о России ни слова. Но наши приняли на свой счёт. И я бы принял. Потому что ещё в школе мама объяснила: «Представь себе, крепостничество закончилось чуть больше столетия назад, бабушек-дедушек этих членов и генсеков ещё пороли на конюшне». И всё вставало на свои места.

Ещё раз – в полной расшифровке интервью Улицкая ни разу не употребляет слов «Россия» или «россияне», всё в контексте бывших республик СССР. То есть, и Украина тоже. Звучит «наши»… но поди пойми, кто имеется в виду при её национальном наборе».

Тем не менее, официальная Россия обиделась. Как совсем недавно обижалась на Серебрякова, Макаревича… на всех тех, для кого страна и власть – это не только пятый гол в ворота Саудовской Аравии.

Сажать деятелей культуры за их мысли в наше время тем более не принято. Лишать российского гражданства… просто глупо, у каждого может оказаться ещё парочка иностранных. Влезать в открытый диалог с актёрами-писаками… не по кремлёвским понятиям.

Для этого специально обученные бультерьеры есть. Виталик Милонов - тот, из Госдумы, православнутый на всю голову радикал, сразу взялся за неубиенное – Улицкая, мол, нерусь, и нечего обращать на неё внимание. И тут же обвинил её в шовинизме… миротворец хренов.

Но этот депутат записной придурок, от которого только и ждут эпатажа. Такие в Госдуме тоже нужны – оттеняют более-менее вменяемых и проверяют на народе самые безумные инициативы на возбухнут – не возбухнут. Другое дело внук Михаила Шолохова Александр, тоже по случаю депутат. И он с полным правом стал сравнивать Людмилу Улицкую со… Львом Толстым. И вывел – нет, она не Лев. Тому всё было позволено, а ей нет. И старые как мир рассуждения на тему – у России собственный цивилизационный путь и нечего равняться на Европу. Хотя у Петра Первого было иное мнение… тоже авторитет вроде. Или подпоили голландцы русского царя? С них станется...

Делаю признание – я Льва Толстого читал не всего, многое через зевоту. А Улицкую всю, кое-что перечитывал.

Так кто для меня больший авторитет?

Леонид Черток