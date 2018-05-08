Кашрут гарантирован. Архангельская синагога: не только религия, но и культура

Архангельская синагога, самая северная на территории РФ, по сведениям редакции откроет свои двери этой осенью.

В минувшее воскресенье прошла презентация проекта. Журналистам объяснили, что в иудейской традиции синагога – не только молельный дом, но и центр культурного общения. На сегодняшний день еврейская община Архангельской области насчитывает около 200 человек.

Здание синагоги было заложено в 2010 году при участии главного раввина России Бер Лазара. Строилась исключительно на пожертвования (примерная сметная стоимость 180 млн. рублей).

Кроме непосредственного помещения для молитв, в трехэтажном здании разместился ресторан (кашрут гарантирован), концертный зал на полтысячи мест, апартаменты для равва со специальной кухней.

Анатолий Обермейтер, председатель еврейской общины Архангельска и главный вдохновитель стройки:

«Мы гордимся, что построили эту чудесную синагогу, которая называется «Звезда Севера». Это самая северная синагога в России и, возможно, во всем мире. Теперь на базе этого замечательного места будет создан наш еврейский культурный центр».

Напомним, что до революции в Архангельске стояли две синагоги (разрушены в период общей войны с религией). Однако события второй половины ХХ века не способствовали росту еврейского населения… скорее, наоборот.