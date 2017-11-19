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Боженьку попросим. Крещенская история

Из цикла «Заотнё». Начало: http://rusnord.ru/culture/40184-lyubeyushko-istorii-pomorskoy-zhizni.html

По безлюдной деревенской улице несётся беловолосый паренёк.  Левой рукой, словно пропеллером, крутит сеткой с буханкой чёрного хлеба, от которой во время коротких остановок откусывает  небольшие кусочки.  Правая рука при помощи обрезка толстой проволоки управляет железным ободом из-под бочки. Пыль от босых ног и одноосной колесницы поднимается вверх, висит в тёплом июльском воздухе.

   Торопится. Важная новость переполняет, надо донести её скорее. Так же как, впрочем, и хлеб.  В очереди за ним Митька  услышал разговор двух пожилых женщин. Та, что постарше и повыше обратилась к тщедушной собеседнице: - Ты пошто, деффка, в храм-от не ходишь? Бога-то не боишьссе?

     Деффка сверкнув маленькими, острыми глазками, протараторила: - А што мне ваш бог-храмовой трудодней добавит, аль в щи мяса?  Может, сынов и мужа вернёт с войны живыми? И тебе твово Васю с близнецами-то? Да и куды нам грешным, вот евонна (показала на Митьку ) баушка в монашках росла, дак и та не посешат сборища ваши. А уж мне  нестаркой жонке бог-то ваш малёванной не нашто не нать!

  В облаке пыли ворвался Митька во двор. Бабушка всплеснула руками:– Эка страссь, добытчик-от наш бойкой, кормилец жданный, как  бесёнок скачет! …А краюху-то оглодал всю!

   - Баушка, а ты монашкой была? – выпалил, едва перевёл дух.

    - Нако, да кто этот слух тебе, любеюшко, приплёл-то?

    Выслушав сбивчивый рассказ, вздохнула: - Экая болтушка  Меланья, пустомеля истовённо! …Садись рядом, золотеюшко. – Погладила внука по голове. – Коль хочешь, дак слушай.
 
  Не была я монашкой, дитятко, трудницей горе мыкала в монастырьке нашем.  Матенка меня родила да невея и прибрала сердешну. Тата мой женился и вскорости скончался. Мачеха-от и спроворила меня с глаз. Издавна сказывают: «Без таты – полсироты, а без матенки и вся сирота».

    - А сколько лет тебе было тогда, баушка?

    - Дак поменьше тебя, годков семь не боле. Тайком в ночь увезли, в монастырьке и  опомнилась. Сестры кудерышки обрезали и в угол поставили, молиться.

    - А долго ли жила там?

   - Почитай лет десять, до переворота. Как большевики объявились, монастырёк-от и заперли, всех прочь отправили.

   - А ты Бога видела, баушка?

    Задумалась, поправила платок на голове. – А, может, и  виделся родимый? Выроблюсь за день нещадно, спать хочу смертно, а ключница ворчит: «Порато обленилась, Стёпка.  Робить тебе лихо?». Камешки разбросает и на коленки меня: «Молись, нероботь огурна!»

Заплачу, когда не видят другие, к небу глазки подыму и голосю слёзно: «Шолнышко-высоколнышко, поклонись моей матушке и родному батюшке, исстрадалось их дитятко, сиротинушка измаялась».

И ведь чудеса-то бывали иногда: вроде солнцепёк, зной да враз потемнеет и  кучевые облака потянутся, а там и тучка грозовая свет застит. Лива-ливушко прольётся. Наверно, матушка рыдат? Сердечку-то и легше.

    - А когда ж ты с Боженькой свиделась, баушка?

   - Семь годков прошло, за клюквой послала наставница.  К озерам лесным. Лес-от уж заосеннился, сбрусневел, рассвет зачался. На ровный берег речки прискочила. Вода кротка, туман в низы сползат. Чёрный ворон сел на пенёк, закричал. Я кусочек пирога рыбного ему и подала.  Ничего, думаю, не оголодаю, ягодами наемся. Присела на валежину, глазки-то и закрылись. Долго ли спала - не ведала, проснулась будто. …А на месте ворона старичок сидит!  И зенки чёрные на меня ласково пялит. Обличьем и бородой чернявый, платиньё рвано.  Стругат ножичком чего-то.
 
   Сполошилась я, оробела, потом опомнилась чуть и закричала от страху: - Ты пошто, дедушко,  так на меня смотришь-то? 


А он улыбнулся и сказыват: - Не пужайся Стёпушка, погляжу на тебя, голуба душа, полюбуюсь  и дале пойду.

   - Откудова знашь, как меня кличут-то? – удивилась.
   - Я всё знаю, девица.
   - Всё знает один Боженька, нешто Бог ты?
   - А может, и Бог. …Он ведь в каждом живёт.
   - И во мне?
   - И в тебе, белеюшко.
   - А наставница бает, што в храме да на образах.
   - Нет, во всём он. В каждой капельке, травке, слёзке, душе, везде. И любит всех.   
   - И меня?
   - Порато сильно, милая! Как услышит песенку про шолнышко, так и заливается слезами-то.
   - А я думала, дождь это?
   - Слёзы божьи, обрадушка. Ветрами головушку твою Боженька гладит, шолнышком ликует  тебя. Уж как любит!
   - А за што? Я ить выпорок сушший, матушка-ключница так меня называет.
   - Ты для Боженьки родное дитя. Как и все твари земные.  Всех детей отец небесный любит и жалеет.
   - Может, шутишь ты дедушко, вправду сказываешь-то?
   - Собака брешет, я этак не умею.

   Поверила старичку, потому и спросила: - А когда из монастыря меня отпустят-то?

   Старичок голову поднял к солнцу, шептал што-то, потом и сказыват:
– Чрез три года покинешь обитель, любушка сердешная. В том же году замуж выйдешь, деток пятерых родишь, поживёшь со скотом, животом и домом благодатным. Всё у тебя будет. И тихо. И лихо. Ежели совсем невмоготу придётся, попроси у Боженьки помощи. Вот так: «Голопок, голопок ты лети во чертог, к Богу-батюшке, ко любеюшке, попроси его выруки для меня, Степанидушки». Запомнила обаву, белеюшко? …Карр! Карр!

   Очнулась на валежине. Ни ворона, ни старичка. Приснилось, знать? Идти уж хотела, гли ко белеет што-то на пеньке-от. Подошла. …А там птица деревянная, махонькая, узорчатая, баская, голубок щепной. …Вот и всё.

    Из глаз бабушки тонкими ручейками бежали слёзы. Она была там, на берегу реки, в осеннем лесу.

   Волна нежности прилила к сердцу внука. Не понимал он тогда ничего про любовь. А ведь это она и была. И навстречу ей, из глубин души самого дорогого человека несся встречный, мощный поток. Он осязался буквально физически. Митька видел этот Свет Любви.
 
    - Не плачь, баушка. Я не буду шалить, вот увидишь.

    Улыбнулась, ручейки морщинок разбежались по лицу: – Шали, парнишка, не порато, шали,  насерьёзнишься ишо, успешь.

   - Баушка, а што думаешь, Бог это был в лесу-то?

    - Может, и он. Аль кто от ево посланный. Быват, знатливой? Ишо сведушими их кличут. Ведают они што от других сокрыто.

  - А правду он всю сказал про тебя, так и было потом?

   - Да. Всё сбылось. И голубок помогал, когда лихо было… Возьми его себе, внучек, пусть тебя охранят, мне-то уж он не нать.

Вздохнула: - Всё сбылось. А тебе жить. С неба-то и подмогнём, ежели што. Боженьку попросим.

Александр Чашев

20 январь 08:39 | : Культура

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