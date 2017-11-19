Боженьку попросим. Крещенская история

Из цикла «Заотнё». Начало: http://rusnord.ru/culture/40184-lyubeyushko-istorii-pomorskoy-zhizni.html

По безлюдной деревенской улице несётся беловолосый паренёк. Левой рукой, словно пропеллером, крутит сеткой с буханкой чёрного хлеба, от которой во время коротких остановок откусывает небольшие кусочки. Правая рука при помощи обрезка толстой проволоки управляет железным ободом из-под бочки. Пыль от босых ног и одноосной колесницы поднимается вверх, висит в тёплом июльском воздухе.



Торопится. Важная новость переполняет, надо донести её скорее. Так же как, впрочем, и хлеб. В очереди за ним Митька услышал разговор двух пожилых женщин. Та, что постарше и повыше обратилась к тщедушной собеседнице: - Ты пошто, деффка, в храм-от не ходишь? Бога-то не боишьссе?



Деффка сверкнув маленькими, острыми глазками, протараторила: - А што мне ваш бог-храмовой трудодней добавит, аль в щи мяса? Может, сынов и мужа вернёт с войны живыми? И тебе твово Васю с близнецами-то? Да и куды нам грешным, вот евонна (показала на Митьку ) баушка в монашках росла, дак и та не посешат сборища ваши. А уж мне нестаркой жонке бог-то ваш малёванной не нашто не нать!



В облаке пыли ворвался Митька во двор. Бабушка всплеснула руками:– Эка страссь, добытчик-от наш бойкой, кормилец жданный, как бесёнок скачет! …А краюху-то оглодал всю!



- Баушка, а ты монашкой была? – выпалил, едва перевёл дух.



- Нако, да кто этот слух тебе, любеюшко, приплёл-то?



Выслушав сбивчивый рассказ, вздохнула: - Экая болтушка Меланья, пустомеля истовённо! …Садись рядом, золотеюшко. – Погладила внука по голове. – Коль хочешь, дак слушай.



Не была я монашкой, дитятко, трудницей горе мыкала в монастырьке нашем. Матенка меня родила да невея и прибрала сердешну. Тата мой женился и вскорости скончался. Мачеха-от и спроворила меня с глаз. Издавна сказывают: «Без таты – полсироты, а без матенки и вся сирота».



- А сколько лет тебе было тогда, баушка?



- Дак поменьше тебя, годков семь не боле. Тайком в ночь увезли, в монастырьке и опомнилась. Сестры кудерышки обрезали и в угол поставили, молиться.



- А долго ли жила там?



- Почитай лет десять, до переворота. Как большевики объявились, монастырёк-от и заперли, всех прочь отправили.



- А ты Бога видела, баушка?



Задумалась, поправила платок на голове. – А, может, и виделся родимый? Выроблюсь за день нещадно, спать хочу смертно, а ключница ворчит: «Порато обленилась, Стёпка. Робить тебе лихо?». Камешки разбросает и на коленки меня: «Молись, нероботь огурна!»

Заплачу, когда не видят другие, к небу глазки подыму и голосю слёзно: «Шолнышко-высоколнышко, поклонись моей матушке и родному батюшке, исстрадалось их дитятко, сиротинушка измаялась».

И ведь чудеса-то бывали иногда: вроде солнцепёк, зной да враз потемнеет и кучевые облака потянутся, а там и тучка грозовая свет застит. Лива-ливушко прольётся. Наверно, матушка рыдат? Сердечку-то и легше.



- А когда ж ты с Боженькой свиделась, баушка?



- Семь годков прошло, за клюквой послала наставница. К озерам лесным. Лес-от уж заосеннился, сбрусневел, рассвет зачался. На ровный берег речки прискочила. Вода кротка, туман в низы сползат. Чёрный ворон сел на пенёк, закричал. Я кусочек пирога рыбного ему и подала. Ничего, думаю, не оголодаю, ягодами наемся. Присела на валежину, глазки-то и закрылись. Долго ли спала - не ведала, проснулась будто. …А на месте ворона старичок сидит! И зенки чёрные на меня ласково пялит. Обличьем и бородой чернявый, платиньё рвано. Стругат ножичком чего-то.



Сполошилась я, оробела, потом опомнилась чуть и закричала от страху: - Ты пошто, дедушко, так на меня смотришь-то?



А он улыбнулся и сказыват: - Не пужайся Стёпушка, погляжу на тебя, голуба душа, полюбуюсь и дале пойду.



- Откудова знашь, как меня кличут-то? – удивилась.

- Я всё знаю, девица.

- Всё знает один Боженька, нешто Бог ты?

- А может, и Бог. …Он ведь в каждом живёт.

- И во мне?

- И в тебе, белеюшко.

- А наставница бает, што в храме да на образах.

- Нет, во всём он. В каждой капельке, травке, слёзке, душе, везде. И любит всех.

- И меня?

- Порато сильно, милая! Как услышит песенку про шолнышко, так и заливается слезами-то.

- А я думала, дождь это?

- Слёзы божьи, обрадушка. Ветрами головушку твою Боженька гладит, шолнышком ликует тебя. Уж как любит!

- А за што? Я ить выпорок сушший, матушка-ключница так меня называет.

- Ты для Боженьки родное дитя. Как и все твари земные. Всех детей отец небесный любит и жалеет.

- Может, шутишь ты дедушко, вправду сказываешь-то?

- Собака брешет, я этак не умею.



Поверила старичку, потому и спросила: - А когда из монастыря меня отпустят-то?



Старичок голову поднял к солнцу, шептал што-то, потом и сказыват:

– Чрез три года покинешь обитель, любушка сердешная. В том же году замуж выйдешь, деток пятерых родишь, поживёшь со скотом, животом и домом благодатным. Всё у тебя будет. И тихо. И лихо. Ежели совсем невмоготу придётся, попроси у Боженьки помощи. Вот так: «Голопок, голопок ты лети во чертог, к Богу-батюшке, ко любеюшке, попроси его выруки для меня, Степанидушки». Запомнила обаву, белеюшко? …Карр! Карр!



Очнулась на валежине. Ни ворона, ни старичка. Приснилось, знать? Идти уж хотела, гли ко белеет што-то на пеньке-от. Подошла. …А там птица деревянная, махонькая, узорчатая, баская, голубок щепной. …Вот и всё.



Из глаз бабушки тонкими ручейками бежали слёзы. Она была там, на берегу реки, в осеннем лесу.



Волна нежности прилила к сердцу внука. Не понимал он тогда ничего про любовь. А ведь это она и была. И навстречу ей, из глубин души самого дорогого человека несся встречный, мощный поток. Он осязался буквально физически. Митька видел этот Свет Любви.



- Не плачь, баушка. Я не буду шалить, вот увидишь.



Улыбнулась, ручейки морщинок разбежались по лицу: – Шали, парнишка, не порато, шали, насерьёзнишься ишо, успешь.



- Баушка, а што думаешь, Бог это был в лесу-то?



- Может, и он. Аль кто от ево посланный. Быват, знатливой? Ишо сведушими их кличут. Ведают они што от других сокрыто.

- А правду он всю сказал про тебя, так и было потом?



- Да. Всё сбылось. И голубок помогал, когда лихо было… Возьми его себе, внучек, пусть тебя охранят, мне-то уж он не нать.

Вздохнула: - Всё сбылось. А тебе жить. С неба-то и подмогнём, ежели што. Боженьку попросим.

Александр Чашев