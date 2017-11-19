Бдительный. Новогодняя сказка от Анатолия Беднова

Переливчатая мелодия звонка оторвала мальчика от увлекательного занятия – раскрашивания детской книжки. Нехотя отложив раскраску, он прошлепал в тапках на босу ногу через коридор к входной двери, привстал на цыпочки, заглянул в глазок.

«Дед какой-то, бородатый и с мешком», - мальчик припал глазом к глазку и машинально выпалил сквозь замочную скважину:

- Кто пришел? Мамы с папой нет.

Это «кто пришел?» прозвучало грозно и требовательно, почти как «стой, кто идет?» из уст бойца, стоящего в карауле. Родители, отлучаясь из дому, каждый раз инструктировали свое единственное чадо: кто бы ни пришел, кем бы ни представился, хоть самый добрый волшебник – не открывай! Они по собственному печальному опыту знали, чем может быть чреват визит незнакомца.

- Здравствуй, мальчик! Я подарки несу! – неожиданно произнес тот.

- Ты кто, дяденька, в губернаторы баллотируешься? – спросил мальчик, старательно выговаривая взрослое слово.

- Да нет, ну что ты, – снова далеко не старческим голосом проговорил дед.

- Ага, значит в мэры?

- Зачем мне мэром становиться? – с нотками изумления в голосе ответил тот.

- Ну, так в депутаты? – все допытывался ребенок. - Вот в прошлом году приходил один, вручил папе коробку хлопушек, а мне – какие-то резиновые игрушки вроде воздушных шариков. Я их надувать пробовал, а папа отобрал, сказал, что это для взрослых, а мне хлопушки отдал.

- Да какой из меня депутат… – начал, было, бородатый, но мальчик невежливо перебил.

- Странно, не кандидат-депутат, а подарки дарит.

- Дедушка Мороз я, потому и подарки принес! – воскликнул человек с бородой и мешком.

- Не Дед Мороз ты, а американский агент Санта Клаус! – нарочито строго сказал мальчик. – А пришел с мешком печенюшек, чтобы детей к нехорошим дядям на майдан увести…

- Где ж ты учишься? – пробормотал ошарашенный Дед Мороз.

- Во втором. Нам учительница рассказывала про заокеанских дядей и тетей, которые…

- Свой я! Русский! – Дед Мороз даже стукнул посохом об пол. – Дедушка Мороз!

- Я в воскресную школу при церкви хожу, нам батюшка говорил, что Деда Мороза не бывает, а был когда-то злой языческий бог Карачун, которому в жертву детей приносили: в лес отвозили и на елках вешали ритуальным способом. А Снегурочка – его жрица…

- Да не Карачун я! – в театральном жесте вскинул руки Дед Мороз, так, что загремели игрушки в мешке, и едва не упал посох. – Я Карачуном становлюсь только после того, как десять квартир обойду. Я тогда в свой сказочный лес на карачках возвращаюсь и мне уже не до детей, домой бы доползти. А сегодня твоя квартира – первая. И маленьких детей я люблю.

- Детей любишь? Так, значит, ты педофил! – торжественно произнес мальчик. – К нам на урок дядя из полиции приходил, рассказывал, что нельзя незнакомым мужчинам двери открывать, потому что злые педофилы по квартирам шастают, охотятся на маленьких детей.

- Да не педофил я! – взмолился Дед Мороз. – Я детей не обижаю. У меня подарок лично для тебя – игрушечный вертолет…

- Приходил к нам один такой дяденька, подарок маме с папой приносил – медицинский прибор от всех болезней. Говорил, лечит геморрой левой ступни и аппендицит головного мозга. За десять тысяч рублей всего. В магазине, говорил, такой пятьдесят тысяч стоит, можно сказать – даром дарю, – цитировал маму мальчик. – А он и не работает!

- Так он жулик был! А я разве похож на жулика? – Дед Мороз заметно нервничал.

- К нам парень месяц назад явился, он тоже непохожий был на жулика. Все улыбался, веселый такой. Говорит: я от мобильной телефонной компании, вы автомобиль выиграли, сертификат на «тачку» показывал. Только, говорит, паспорт нужен и этот самый… налоговый номер. Пока мама ИНН по комнатам искала, парень и испарился, мамину шубу унес, шапку меховую и, главное, папину заначку, которую он в левом сапоге прятал. Мама все плакала, а папа ругался страшно, говорил – впредь мне наука, надо было сразу пропивать, а не прятать.

- Так то молодой был проходимец, а меня, вон, какая борода! – Дед выразительно тряхнул белой бородой.

- А может ты этот… террорист-экстремист, которых по телеку показывают? У них тоже бороды густые. Они головы режут и самолеты взрывают!

- Так это в Сирии, а я из Лапландии, - выдохнул сказочный гость. – Это на Севере, знаешь?

- Нет никакой такой Лапландии, есть Русский Север, Мурманская область, а Лапландию придумали плохие дядьки, которые хотят Россию разрушить и наш Север финнам продать за банку варенья и корзину печенья. Или целый мешок подарков, – не унимался мальчик. – Об этом тоже по телеку передача была.

Теряющий терпение Дед Мороз, наконец, нашел самый убийственный аргумент.

- А ты знаешь, мальчик… как тебя звать?

- Костя!

- Знаешь, Костя, что на Украине деда Мороза запретили?

- Ясное дело – бандеровцы, – мальчик в раздумьях дотянулся до замка, звякнул цепочкой. – А за что они тебя так?

- А за то, что борода у меня из ваты. А они все ватное терпеть не могут!

Мальчик, пару секунд поколебавшись, щелкнул замком, снял цепочку.

- Входи, дедушка! Извини, что ждать заставил.

Дед Мороз торжественно вошел в квартиру. Мальчик сиял, как солнце в день чудесный.

- Говоришь, родители ушли? – спросил дед, ставя на пол мешок.

- Они поздно вечером вернутся, у друзей Рождество отмечают.

- Так Рождество ж католическое, на которое Санта Клауса зовут, – развел руками сказочный гость. – Наше-то родное, православное…

- Папа говорит: неважно, что праздновать, был бы повод. Хоть День независимости Америки.

Широко раскрытыми глазами уставился Костя в нутро большого мешка, откуда Дед Мороз извлек игрушечный вертолет, коробку конфет и пластмассовый пистолет, который щедрый дедушка назвал странным словом «волына».

- А у украинских детей таких подарков нет, им Деда Мороза запретили, – только и вымолвил мальчик. – И у сирийских детей тоже нет, у них бандиты все игрушки отобрали… Как хорошо, что мы в России живем!

- Костя, а ты родителей всегда слушаешься? – спросил вдруг Дед Мороз.

- Обычно да… Иногда нет… – честно признался обескураженный неожиданным вопросом мальчик. – Но я стараюсь их не огорчать…

- Старайся, – Дед Мороз назидательно воздел указательный палец к потолку, при этом обшлаг рукава его шубы сполз, обнажив изображение восходящего солнца на тыльной стороне ладони. – Дедушка Мороз дарит игрушки только послушным детям. В следующем году приду – обязательно застану твоих родителей и спрошу у них про твое поведение.

- Буду учиться на пятерки, буду вовремя приходить с прогулки и вовремя ложиться спать, – Костя принялся перечислять все детские добродетели, но Дед Мороз внезапно прервал его:

- А ты сегодня рано ляжешь?

- Раньше, чем обычно! – радостно прокричал Костя. – Мама с папой придут – я уже сплю, а не торчу у телевизора допоздна, смотрю взрослые программы…

- Ну, вот и славно! – Дед Мороз лукаво улыбнулся. – Ты ложись, а я тебе колыбельные песенки буду петь.

Костя быстро разделся, расстелил постель, юркнул под одеяло.

- Пой, дедушка!

- На Колыме, где Север и тайга кругом, – затянул Дед Мороз.

Он долго убаюкивал своим пением мальчика. Песня сменяла песню. Эшелон, за вагоном вагон, мчался по тундре, по железной дороге, прорезала вышка по небу лучом… Наконец, Костя смежил веки и погрузился в странные сны, где Снегурочка ждала дедушку из далекой, морозной и вьюжной Сибири, а дедушка летел по снежной равнине, правя оленьей упряжкой, и злые собаки и пули вертухаев не могли его догнать в бескрайней и свободной тундре.

…Дед Мороз проворно скрипел валенками по свежевыпавшему снегу. Искрились рассыпанные по небу звезды, искрился в свете уличных фонарей иней. Стояла блаженная тишина, нарушаемая лишь скрипом валенок да звяканьем подарков в мешке.

- Ни один легавый не докопается, - бормотал под нос идущий. – Кому придет в голову останавливать и обыскивать Деда Мороза? Сколько их по городу сегодня шатается! Все законно, граждане начальники, иду вот подарочки несу к Новому году…

В мешке бренчали микроволновая печь, хрустальный графин, мелкие золотые побрякушки, две бутылки шампанского и одна – пятизвездочного коньяка. Карман шубы оттягивала пачка тысячных купюр, которые мама откладывала на ноутбук для Кости.

- Приду к марухе на хату, подарков принесу, вот радости-то будет! – «Дед» сладко прищелкнул языком. – Век воли не видать, если вру!

Анатолий Беднов