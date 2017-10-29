Тридцать рязанцев. Тутов и Беднов оценили "Легенду о Коловрате"

О новинках российского кинематографа рассуждают писатель Александр Тутов и журналист Анатолий Беднов.

Александр Тутов: - Вышел очередной фильм из категории патриотических – «Легенда о Коловрате». Я прочел то, что про него писали, при этом некоторые авторы, например, на сайте информационного агентства «Регнум», пытаются его критиковать, частности, в статье Марины Александровой «Легенда о Коловрате»: битва формы с содержанием под Рязанью».

Почему-то в основном критикующие фильм – женщины, и получается такой «бабский» взгляд, как бы грубо это ни звучало. Или его критикуют «хохлы», что еще более забавно. Да, он снят в стиле «Трехсот спартанцев», с этим яяя согласен, но в наше время я не считаю это недостатком.

Анатолий Беднов: - Вплоть до концовки: в голливудском блокбастере – битва при Платеях, в нашем фильме – Ледовое побоище.

А.Т.: - Рецензенты пишут «зачем эта жертвенность?», «самоубийство» и так далее. Но на самом деле эта жертвенность православная - за други своя. Детей, которых они спасли, было немного, но они были. И ради них воины решили стоять до конца. Кроме всего прочего, они хотели спасти другие русские государства и отомстить за Рязань. То, что у них не было длительных переживаний, это тоже нормально: во время войны некогда переживать. Или ты – или тебя! Я холрошо знаю, о чем говорю.

А.Б.: - Это же исторический блокбастер, а не психологическая драма.

А.Т.: - Почему не показаны ссоры и драки внутри военного отряда? Так для того и существует командир, чтобы их не было. Мне в жизни приходилось руководить некоторыми группами, и если бы кто-то у меня начал громко «выступать», то плохо бы закончил. В мирное время – пожалуйста, где угодно – в пионерском лагере, в рабочем коллективе, но только не в воинском отряде, какие бы разные люди там ни собрались.

Возвращаясь к жертвенности. Говорят: вот были триста спартанцев, они горный проход перекрывали. Так и здесь тоже, в общем-то, забрались на вершину горы. То, что целая армия повернула – это вполне нормально, диверсионные действия, когда на врага с тыла нападают. Часто это тормозит движение больших подразделений, вспомните партизанские отряды.

А.Б.: - Это было еще во время похода Дария против скифов: каждую ночь - налетят, перебьют караулы – и ускачут в степь. И в итоге вынудили персов уйти восвояси.

А.Т.: - Можно вспомнить и 1812 год, когда партизанские и казачьи отряды так измотали армию Наполеона…

А.Б.: - И в Смутное время так было. А во время похода Батыя русские вместе с половцами создавали партизанские отряды в тылу у монголов.

А.Т.: - То есть это очень мощная ударная сила. И снова о жертвенности. Да, Фермопилы – проигранное сражение, но не было бы Фермопил, не было бы потом ни Саламина, ни Платей, не было бы освобождения Греции. Так и здесь: не было бы Коловрата… Обратите внимание: в отличие от других государств Русь не включили в состав Орды. Если бы в самом начале не было такого сопротивления, если бы каждый взятый город не оборачивался огромными потерями, то…

А.Б.: - То Русь стала бы частью Золотой Орды.

А.Т.: - Проблемы начались уже после того, как ханы Золотой Орды приняли ислам. А до того русские платили дань – десятину, иногда участвовали в боевых действиях, но жили при этом по своим законам и правилам. Потом многие татары становились подданными наших князей.

В Куликовской битве на стороне Дмитрия Донского их было едва ли не больше, чем у Мамая.

Вообще надо бы закрыть тему «русско-татарских» разборок. Эти народы, в принципе, оказались достойными друг друга: сам Батый признал героизм Коловрата, приказав воздвигнуть курган на месте его гибели. Батальные сцены в фильме показаны хорошо.

Примеров самопожертвования наших воинов много в истории. Брестская крепость, подвиг Николая Сиротинина, который с одной пушкой сдерживал целую дивизию, уничтожив множество танков и солдат. Что, считать его самоубийцей? Нет, он просто выполнял свой долг, не мог уйти с позиции. Была еще претензия, что Евпатий Коловрат память теряет. Но ведь человеческий мозг – вещь очень своеобразная, я как невролог могу сказать: у многих людей после травмы головы могут открыться какие-то способности. И многие боевые способности Коловрата могли быть спровоцированы травмой головы.

А.Б.: - Практически все претензии к фильму надуманны. Кому-то не нравится, что медведь, который «своих не трогает», имеет нереальные размеры. Или метель, внезапно поднимающаяся в лесу, которой страшатся монголы. Вообще-то монголы и их союзники, степные кочевники, в лесу были очень уязвимы. Если обратимся к современной исторической литературе, можно вспомнить «Сердце Пармы» Алексея Иванова, где упоминается битва при Чулмандоре, когда сибирские племена – ханты, манси, коми – разбили ордынцев в тайге. Там просто коннице не развернуться, кругом елки, и за каждой прячется лучник. Правда, монголы, в конце концов, все равно покорили сибирские племена и обложили их данью, так как те после победы (как это часто бывало в истории) принялись выяснять отношения друг с другом. На самом деле монголы боялись леса, считали, то русских поддерживают лесные духи – мангусы, и предпочитали в чащу не соваться без особой нужды.

В той регнумовской статье есть и совсем нелепые вещи. Например, почему старая Рязань выглядит раем, где социальные конфликты между княжеско-боярской элитой и народом? Это как в советское время придирались к историческим романам и фильмам: почему не отражена тема классовой борьбы.

А.Т.: - А почему авторы должны ее показывать? В фильме речь не об этом.

А.Б.: - Совершенно другая тема, другие задачи ставили перед собой создатели картины.

А.Т.: - В «Викинге», наоборот, показана грязная, несчастная Русь, а в «Легенде о Коловрате» – нормальное, красивое государство. Тем более, мы же понимаем, что на экране – легенда.

А.Б.: - Автор рецензии оценивает фильм-легенду как историческую хронику, требует от нее точного соответствия историческим, географическим и другим реалиям. Например, там есть сцена, где знахарь из дружины Коловрата сливает ядовитое зелье в Оку, по льду которой наступает войско Батыя. Не может быть – и все!

А.Т.: - Такое вполне могло быть. Были случаи, когда славяне использовали яд, спуская его по реке, травили коней противника. Это исторический факт. Может, с Коловратом такого случая и не было. Но история была, героический подвиг был. А сколько их было? Согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», их было 1700 против 40-60 тысяч у Батыя. В фильме сделали по-другому, как легенду, что их было совсем немного.

А.Б.: - Как в финальной сцене фильма герой говорит: может быть, нас тысяча была, может быть, и пять тысяч, люди разное говорят…

А.Т.: - Я обратил внимание на детей и подростков, которые ходили на этот фильм. Многие из них до сих пор находятся под впечатлением от героизма русских воинов. и я считаю, что это очень важный патриотический проект. Хотел бы видеть такой же фильм про оборону Азова, который защищали казаки, хорошие, красивые фильмы про наших героев Великой Отечественной, Первой мировой, например, про крепость Осовец. Вроде бы мы проиграли сражение, но это проигрыш, достойный победы. Кто-то из великих древних сказал: иногда лучше быть с немногими против многих врагов, но за правое дело, чем среди многих за неправое. То есть фильм этот – удачный, хороший проект, рассчитанный на подрастающее поколение, которое надо воспитывать. Сегодня не только школьники, но даже некоторые тридцатилетние не знают, кто такой Евпатий Коловрат – они в школах этого не проходили.

Старый фильм «Александр Невский» тоже несколько легендарный, но он по-прежнему эффективен для воспитания молодежи. Теперь – о «Последнем богатыре». Хороший фильм, снят великолепно. Единственное, что меня в нем напрягает, и не только меня, но и многих молодых зрителей, школьников – то, что Добрыня оказался злым. Вот это немножко смущает. Да, это неожиданный ход. Но не напоминает ли это те самые «окна Овертона»?

А.Б.: - А еще напоминает известный эпизод из советской истории, когда в тридцатые годы поставили пьесу Демьяна Бедного «Богатыри», где русские герои изображены отморозками, а Соловей-Разбойник и ему подобные, наоборот, народные герои. Был скандал, даже Сталин и Молотов вмешались, постановку запретили, Демьяна Бедного исключили из партии. Это был как раз тот период, когда началось возвращение исторических героев на сцены и на экраны, вышли в прокат «Александр Невский», «Петр Первый», «Суворов»…

А.Т.: - Сегодня некоторые опять пытаются идти по этому пути. В моей сказке «Миша и Бабка Ёжка», которая выйдет в ближайшие дни, говорится о том, как пытаются переделать сказочную историю и хороших персонажей сделать в книгах плохими. Например, Баба-Яга в сказках на самом деле, если глубоко задуматься, положительный персонаж, а ее часто пытаются сделать отрицательной. И в фильмах, которые снимались в СССР, Баба-Яга, в основном, положительная героиня. Уже и песни появились «Мудрая богиня Матушка Ягиня». В «Последнем богатыре» Баба-Яга – неплохой персонаж, как и Водяной, и прочие.

Три фильма последнего времени, которые я достаточно высоко оцениваю – «Крым», «Последний богатырь» (с учетом некоторых недостатков) и «Легенда о Коловрате».

А.Б.: - Я бы добавил еще «Салют-7», который тоже, в какой-то степени, кино-легенда, хотя и основан на реальных и сравнительно недавних событиях. С одной стороны, предельно драматизированная, с другой – с комическими, анекдотическими эпизодами: например, космонавты умудрились протащить на орбиту бутылку – это в разгар антиалкогольной кампании! Или американец, пролетающий на «Шаттле» на расстоянии чуть ли не вытянутой руки, и приветствующий наших космонавтов.

А.Т.: - Хорошо, что такие фильмы появляются. Но хорошо бы, чтобы фильмы снимались не только о прошлом нашей космонавтики, но и о будущем. Пока что только мультики про будущее появились – например, про Алису по произведениям Кира Булычева, больше тридцати серий, хорошая космическая фантастика для подростков. Но этого пока маловато.

Когда появляется космическая фантастика, это значит, что общество устремлено в будущее.

У российского кинематографа перспективы все-таки есть. И если наши известные режиссеры пересмотрят советские фильмы про Великую Отечественную войну семидесятых-восьмидесятых годов, то научатся снимать кино такого же уровня. Раньше не хватало технических возможностей, сейчас пока что не хватает режиссерских.

(на фото: писатель Тутов викингует и коловратит)