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В Кенозерье вернулось "небо"

В церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Почезерского погоста установлена копия «неба», украшавшего молельный зал культового здания. Реплика расписного потолочного перекрытия была изготовлена в архангельской компании ООО «Экспресс Принт». Сложнейший и трудоемкий процесс монтажа осуществили сотрудники Кенозерского национального парка – мастер производственной базы Сергей Ершов, участковый государственный инспектор о области охраны окружающей среды Евгений Баженов, лесники Сергей Мартынов и Руслан Аникиев.

 «К сожалению, после неоднократных посягательств на историко-культурное наследие Кенозерья со стороны злоумышленников, мы были вынуждены принять такое решение: ради сохранения уникальных памятников иконописи и монументальной живописи возвращать в церкви и часовни, расположенные в нежилых деревнях, не подлинники, а их очень качественно изготовленные копии.  У нас уже имеется значительный опыт по установке в церквях и часовнях, расположенных на территории Кенозерского национального парка, копий икон. В 2016 году были установлены копии двух «небес» в алтаре и молельном зале церкви Св. Великомученика Георгия Порженского погоста», – пояснила главный хранитель музейного фонда Парка Анна Анциферова.

Оригиналы «небес», 12-гранного в алтаре и 16-гранного в молельном зале, были установлены в церкви в 1880-е годы. В 2004 – 2005 годах на самом большом «небе» из кенозерской коллекции монументальной живописи Архангельским филиалом Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря (реставраторы Д.А. Деулин, О.Г. Жаренова, С.А. Субочев, Т.Ю. Турыгина и И.Н. Тяпкина) были проведены реставрационные работы.

Пролет потолка «неба» составляет около восьми с половиной метров, поэтому радиальные грани имеют необычно большую высоту – более 4 метров. Центральный медальон вместо живописной композиции украшен фигурной резной деталью в виде подвеса. На 16 радиальных гранях «неба» изображены архангелы, апостолы, евангелисты и избранные святые. Необычно решена композиция «Распятие с предстоящими»: по стыку двух граней, изображающих Богоматерь и Иоанна Богослова, крепился объемный деревянный крест с написанной на нём фигурой распятого Христа. Кроме необычной для «небес» фигуры святого Иоанна Лествичника, изображение которого помещено и на алтарное «небо» этого храма, здесь также представлены апостол Андрей Первозванный, мученицы Дария и Екатерина.

Возможно, Иоанн Лествичник был святым покровителем ктитора (жертвователя на строительство) храма Ивана Николаевича Краскова, апостол Андрей Первозванный почитался кем-то из мужчин семьи Красковых, а мученицы Дария и Екатерина покровительствовали кому-то из женщин этой семьи. При взгляде на эти образы создается впечатление, что они наделены конкретными портретными чертами. Все персонажи «неба» объединены общим движением к востоку, к образу распятого Христа. Только фигуры мучениц Дарии и Екатерины, изображенные на гранях, обращенных к западной стене, представлены фронтально и статично. Далее все фигуры начинают разворачиваться к востоку и организуют своеобразное шествие святых, которые молят Бога о человечестве. Этому торжественному движению соответствуют и повороты ликов ангелов.

В настоящее время во ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря находится 12-гранное небо церкви Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Почезерского погоста. Установка копии «неба» планируется осенью 2017 года, после завершения реставрационных работ.

 (на фото элементы "неба")

В Кенозерье вернулось "небо"

 

11 июль 09:58 | : Культура

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