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"Толгский, пока все плохо". Зрительский отзыв о программе "Позиция" на АГТРК "Поморье"

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

Моё мнение-отношение к "Позиции" и бродячим собакам.

ПризнАюсь: телевизор смотрю редко, тем более ток-шоу, тем более наше местное ТВ. "Позицию" еле-еле досмотрела до конца. Как-то я уже писала, что, на мой взгляд, умные люди уже уехали из Архангельска, во всяком случае, на ток-шоу они не ходят. А низкий профессионализм меня вообще бесит.
Бесит. Бешеная. Бешеная собака. Бешеный пёс. Взбесило.

Взбесило начало "Позиции", когда за кадром журналистка местного ТВ вещала: "Сотрудники полиции обнаружили пса, она вела себя агрессивно".

Взбесили депутаты своей пустой болтовнёй и речевыми депутатскими штампами. Давно пора разогнать нынешний состав областных депутатов! Видите ли, областной закон о миссионерской деятельности на территории Архангельской области они приняли (хотя умные люди, которые ещё остались в Архангельске, были против), а вот областной закон о бродячих собаках они никак не могут принять, хотя миссионеры не кусаются, а вот собаки и до смерти загрызть могут.

Взбесила представительница Приморской районной администрации: она заявила, что собачий приют занимает помещения и земли муниципалитета незаконно. Как это? Какая-то беззубая представительница мэрии. И при этом призналась, что по Катунино бегают стаи беспризорных собак. Стаи! Прям-таки Катунино - собачья столица. Почему? Потому что бардак, наверное. Запущенность. Раздолье для бродячих собак.

Взбесил и.о. руководителя инспекции по ветеринарному надзору Туманов. Где Игорь Орлов берёт такие кадры? Двух слов связать не может. Сначала заявил, что в Архангельской области 838 бродячих собак. Я даже удивилась! Подумала: "Как хорошо работают: всех собак знают." Оказывается, ничего они не знают: это данные Роспотребнадзова - это количество не собак, а количество укушенных людей, официально зарегистрировавших свои укусы. В общем, инспекция по освоению 20-ти миллионов рублей в год.

 Взбесил то ли фермер, то ли садовод Миша Силантьев. Ходит на каждую "Позицию" и говорит одно и то же (меня просили посмотреть "Позицию" о питании в школах Архангельска - не смогла).

Не хочу обижать Толгского (ведущий программы), но пока всё плохо.

О бродячих собаках. Боюсь. Очень. Что с ними делать?

Прочитаю всю законодательную базу и напишу.

26 апрель 10:47 | : Культура

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