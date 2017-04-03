Итоги областного фестивая "Хрустальная туфелька"

В Архангельске завершился VII областной хореографический фестиваль «Хрустальная туфелька». Конкурс получил небывалый размах. В нем приняло участие 35 танцевальных коллектива из 14 районов области, а это почти 700 ребят от 7 до 17 лет. Впервые площадкой для выступления стал концертный зал областного Дома народного творчества.
Областной фестиваль «Хрустальная туфелька» проводится в Архангельской области при поддержке регионального Министерства культуры раз в два года. Для многих коллективов – это шанс показать свое мастерство, обменяться опытом, продолжить творческий диалог, раздвинуть горизонты достижимого.
В течение одного конкурсного дня жюри посмотрело более ста хореографических постановок, как образцовых, так и начинающих коллективов. Руководители повысили свою квалификацию на двух мастер-классах.
Для специалистов не было разделения на «городские» и «сельские» коллективы, главный критерий отбора – это гармоничное единство драматургического и хореографического содержания.
«Это соответствие – для меня это самое главное, - делится своими впечатлениями после конкурса председатель жюри, хореограф из Санкт-Петербурга Светлана Вакуленко, - иногда можно на очень простых ходах, простых лексических материалах, но за счет рисунка, костюма сделать так, что от номера глаз не оторвать. И архангельский фестиваль хорош тем, что здесь наряду с маститыми коллективами, есть возможность выступить начинающим. Здесь ребята получат свой первый диплом участника, но что более ценно, что они получат опыт».
Постоянные участники «Хрустальной туфельки» - небольшой танцевальный ансамбль «Viva dance» из поселка Сура Пинежского района. Несмотря на современное название, педагог-хореограф Артем Черный старается включать в репертуар больше народных танцев. «Народный танец должен быть в приоритете, потому что это наша родина, Россия. С эстрадным танцем вряд ли добьешься чувства патриотизма, а народный танец прививает любовь к родной земле», - считает молодой хореограф. Четыре года назад после окончания института Денис переехал из Северодвинска в Пинежский район. В центре дополнительного образования создал хореографический коллектив, филиалы которого находятся в четырех поселках: Мамониха, Сосновка, Новолавела, Сура.
«У нас большой, дружный коллектив, в котором занимается в общей сложности 216 детей от 2, 5 лет до 17-ти. Удаленность поселков 50 км, но я езжу по всем, потому что в каждом меня ждут мои любимые дети. Через танец, общение я пытаюсь обычным, сельским детям показать мир, какой он интересный, разнообразный и красивый. Мы не только учим их танцевать, но и воспитываем самим процессом занятий. В поездках дети учатся самостоятельности, культуре взаимоотношений. Коллектив – это же вторая семья. Приятно, когда выпускники приезжают на отчетные концерты. Я доволен. Я живу этим, поэтому и не планирую уезжать. Кто сюда поедет? Либо фанаты, либо я!».
И такая увлеченность, искренняя преданность своему призванию приносит свои плоды. В этом году в номинации «Народный танец» коллектив из Суры «Viva dance» награжден Дипломом II cтепени.
Танцевальное искусство в Архангельской области растет и развивается. Как единодушно отметила судейская коллегия фестиваля, «в этом году были показаны очень достойные, сильные, интересные балетмейстерские работы».
В категории хореографические коллективы, не имеющие звания «Образцовый художественный коллектив» дипломами лауреата в номинации «Современный танец» отмечены архангельские ансамбли «Стиль» КЦ «Бакарица, руководитель Ансастасия Змывалова и театрально-хореографическая студия ДДЮТ «Росинки», руководитель Светлана Баранова.
Лауреатом в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» стал коллектив «Золотой ключик» КЦ «Маймакса», г. Архангельск, руководитель Фаина Балакшина.
В «Народном танце» победу одержала хореографическая студия Малого Северного хора, г. Архангельск, руководитель студии Анжелика Петрова.
В категории хореографические коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» главную награду в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» получил коллектив из Плесецкого района «Гармония», руководитель Светлана Лаптева.
Лучшим ансамблем в «Народном танце» названа «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселева.
В номинации «Современный танец» дипломы I м II степени заслужили коллектив из Котласа «Ассорти», руководитель Елена Черткова и «Радуга» из Вычегодского Дома культуры, руководитель Ольга Печенкина.
Артистизмом исполнения покорил жюри коллектив «Феерия» Коряжемской детской школы искусств, руководитель Ирина Погудина. Ребятам вручен специальный диплом. Лучшим балетмейстером назван Денис Чалых за постановку «Барыня» в исполнении хореографической студии Малого Северного хора.
Для многих танцоров именно областной фестиваль «Хрустальная туфелька» стал своеобразной проверкой и повышением уровня своего мастерства. По словам руководителя образцового хореографического коллектива «Радуга» из поселка Вычегодский Котласского района Ольги Печенкиной - «для нас - это самый важный и очень трудный фестиваль. Во-первых, это наш, областной конкурс. Здесь строгое, непредвзятое жюри. Много коллективов. Привезти диплом с этого конкурса – очень почетно. На этой «Хрустальной туфельке» мы взяли два призовых места в двух номинациях – это очень хорошо. Да еще и в гала-концерт попали – это победа!».
Тамара Статикова