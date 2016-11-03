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В Архангельске открылось представительство Союза кинематографистов РФ

Представительство союза кинематографистов России в регионе возглавит Анатолий Конычев: «Мы шли к этому 10 лет: снимали, стали организаторами многих фестивалей и конкурсов всероссийского и регионального уровня. Я думаю, 2016, год российского кино можно назвать началом развития региональной киноиндустрии. Спасибо за понимание и помощь губернатору Архангельской области Игорю Орлову, министру культуры Веронике Яничек и все команде, которая поддерживала и помогала создавать платформу для развития. Будут «Кинопередвижка 2017», автокинотеатр в Архангельске, жители Архангельска и области еще не раз увидят именитых актеров и режиссеров на поморской земле». 


Руководитель представительства отметил, что школа кино «Инфильм» будет организатором мероприятий, посвященных юбилею Андрея Сергеевича Кончаловского, Всероссийского воркшоп-фестиваля короткометражного кино «КеноVison».


Напомним, что Министерство культуры Архангельской области в прошлом году поддержало съемку 3 короткометражных фильмов («Мама», «Моменты жизни», сказка «Баско») и 1 полнометражный («Всё о нас»). Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области, отметил, что год российского кино был ярким:  V Международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня. Вместе в будущее!», на конкурсную программу которого было заявлено 200 работ из 9 стран; фестиваль короткометражных фильмов «ЗвозVision», состоявшийся в Холмогорском районе. Интересен и значим проект молодежной общественной организации «Школа кино «Инфильм» «Кинопередвижка по Архангельской области», поддержанный региональным Правительством и Корпорацией развития Архангельской области.

 

21 январь 08:26 | : Культура

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