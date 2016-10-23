"Якутский Тарантино" представляет свою "Нечисть" в Архангельске

В библиотеке им. Добролюбова продолжается марафон якутского кино.
19 января в 17:30 состоится показ фильма одного из самых титулованных якутских режиссёров нового поколения Степана Бурнашева. В республике САХа Степана называют «якутский Тарантино».
Степан – режиссер, сценарист, продюсер, обладатель Гран-при Чебоксарского международного кинофестиваля-20
Архангельский зритель увидит одну из последних работ режиссера под названием «Нечисть» («ХАРА ДЬАЙ»). После сеанса у собравшихся будет уникальная возможность задать вопросы автору лично. Несмотря на шесть часов разницы во времени, Степан Бурнашев готов выйти в скайп и пообщаться с аудиторией.
Этот фильм, по мнению, авторов, готов по-настоящему напугать.
Четыре истории, основанные на якутских народных легендах: друзья, собравшиеся в квартире погадать. Охотники, проснувшиеся в избушке глухой тайги. Парень, приехавший в деревню в командировку. Незнакомец, угнавший машину. Все они не подозревают, что раз в году, во время сакрального Танха, в наш мир вторгаются темные силы.
«Танха» - это дни традиционных якутских гаданий. Примечательно, что как раз в период с 7 по 12 января в Якутии проходят дни Танха. Это самое таинственное, наполненное мистицизмом время. Якуты считают, что именно в это время приоткрывается завеса Судьбы - из прорубей в озерах и реках вылезают на Срединный мир духи воды – шиликуны, которые могут рассказать о будущем. Дни Танха перекликаются со святочными гаданиями у православных русских.
Как говорят создатели фильма: «Вести девушку, конечно. Идти в веселой компании -обязательно. Идти одному – возможно. Малолетних детей и престарелых родителей – решайте сами, фильм +16». Атмосферу таинственности создают музыка, качественная графика, композиция и свет. «Мы хотели оставить место для фантазии зрителя», - отмечает режиссер Степан Бурнашев.
Организаторы напоминают, что по окончании марафона, зрители смогут принять участие в викторине, победитель которой получит приз от Якутского международного кинофестиваля. Правильно ответить на вопросы сможет только самый внимательный и ответственный зритель: для того, чтобы победить в викторине, нужно посетить все семь сеансов.
Вход – свободный.